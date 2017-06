Síndica pedirá informe de recorte

GUADALUPE MIRANDA

El Siglo de Torreón

Para conocer a detalle la estrategia presentada por el tesorero municipal Enrique Mota Barragán de despedir a alrededor de 170 empleados de confianza y honorario para lograr bajar la nómina 126 millones de pesos, la síndica Gabriela Casale solicitará la información al funcionario, y a Recursos Humanos la información de aquellos trabajadores que ya han sido dados de baja y los que serán despedidos.

"Quiero saber la lista de las personas, su sueldo y el área que pertenecían, porque efectivamente puede que hoy salgan los aviadores, que hoy salgan los familiares, todas esas personas que luego no estaban muy justificadas en la nómina", explicó.

Además, la síndica señaló que de acuerdo al monto que se pretende ahorrar, se trata de empleados o con muy altos sueldos o este número de despedidos no es real y se darán de baja a más trabajadores.

"Con este número de personas logre ahorrarse los 120 millones de pesos a lo mejor el número de personas no es ese; ahora él (tesorero) cuando hizo su presupuesto de egresos, dijo que le bajaba la nómina 400 millones de pesos, cuando el año pasado gastamos en todo el año 840 millones de pesos. Me gustaría que quedara más claro ese dato no van a ser los 400 millones, van a ser 120 (millones)", comentó la síndica.

Gabriela Casale dijo que además de pedir los detalles al tesorero, se solicitará a Recursos Humanos se le informe sobre todo aquel personas que se despida, en donde se especifique a detalle, el área a la que pertenecía y el sueldo que percibía.

Así mismo comentó que la Administración pudo ser más conservadora en sus compromisos que se adquirieron, "yo creo que pudo haber tenido otra planeación de tal manera que de haber metido a tanta gente a la nómina y ahora a despedirlos, y haber sido conservador en sus compromisos que adquirió porque se me hace muy drástica la medida, pero bueno el así lo va hacer".

Fue el pasado jueves que el tesorero dio a conocer la estrategia, en la que serán despedidos alrededor de 170 empleados de manera gradual hasta el mes de diciembre, fecha en la que concluye la Administración.

Como se informó, el pasado mes de mayo la nómina municipal fue de 63 millones de pesos. Ahora quieren reducirla y que los resultados se plasmen cada quincena.

El siglo de torreón

Datos Información de estrategia. Información de estrategia. ⇒ La síndica solicitará la información a detalle este lunes. ⇒ Recordó que el tesorero había anunciado una reducción 400 millones de pesos. ⇒ La reducción será de 170 empleados. ⇒ La baja será gradual hasta el mes de diciembre.

Anuncio. De acuerdo con el tesorero, se darán de baja alrededor de 170 empleados de manera gradual hasta diciembre.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...