Verdades y Rumores

Cuentan que dentro del mamotreto que el PAN entregó como recurso de impugnación del resultado de la elección del pasado 4 de junio en Coahuila, las esperanzas blanquiazules y del todo “Frente Digno” están centradas en tres hechos fundamentales. Los miembros del equipo legal de Guillermo Anaya le están apostando, en primer lugar, a un recurso que funcionó en Colima en 2015, que es el caso más reciente de elección anulada en la República, aunque por cierto, volvió a ganar el mismo. El argumento es que el gobierno estatal encabezado por Rubén Moreira le dio una buena ayudadita al hoy gober electo Miguel Riquelme con recursos económicos, materiales y humanos.

Los subagentes disfrazados de pájaros en el alambre cuentan que una de las pruebas es el audio que circuló en su momento en donde se escucha a Rigo Fuentes, entonces secretario de Desarrollo Social, pidiendo a operadores de programas sociales que le echaran la mano al candidato del PRI. Pero cuentan que además de eso, entregaron algunas facturas del gobierno provincial por servicios y productos computacionales que fueron contratados, comprados e instalados para uso del PRI en su sede estatal en Saltillo, entre los que se encuentra el famoso “PREP espejo” que fue creado para supuestamente generar una percepción de que el triunfo riquelmista era irreversible. La otra línea a la que apuntan es lo ocurrido durante la jornada electoral, sobre todo lo que tiene que ver con los funcionarios de casilla. En este punto, dicen que los abogados documentaron “cientos” de casos en los cuales los titulares de las casillas fueron suplantados por militantes o clientes del PRI, y que esto fue posible saberlo a la hora de hacer el cruce del listado de encargados de mesas de recepción de votos con los padrones de apoyos y militancia. Por último, está el argumento de lo que habría pasado entre el cierre de las casillas y la entrega de los paquetes electorales a los comités distritales. Según los defensores de Anaya, en esas horas se aplicó un operativo de “corrección” para mermar los votos del panista y subir los del priista sacando y metiendo boletas marcadas a los paquetes, cosa que explicaría el porqué por lo menos el 30 % de éstos llegaron abiertos o mal sellados a los comités. En este punto, surge la duda de por qué no corroborar lo que dicen las actas de los partidos con el contenido de los paquetes en el cómputo. Resulta que, según el PAN, muchas de las actas que les entregaron a sus representantes son ilegibles, por lo que no les sirven para corroborar los números, pero ¿por qué sus representantes no se dieron cuenta cuando las recibieron, preguntará algún maloso? Por último, cuentan que hay una diferencia de unas 30,000 boletas totales (usadas o no) que quedan bailando entre los resultados del PREP y el cómputo final, mismas que, supuestamente, no aparecen por ningún lado. En fin, todos estos argumentos tendrán que ser analizados, primero, por el Tremendo Tribunal Estatal, quien deberá resolver en la primera semana de julio y como es de esperarse, independientemente de a quién le den la razón, el perdedor llevará el litigio al tribunal federal.

Una variable que obviamente no entra en la impugnación, pero que tuvo mucho que ver con el resultado, sobre todo en Saltillo, es la desarticulación del PAN de esa ciudad y el desentendimiento de su figura principal, el alcalde Isidro López. Cada vez son más las voces que apuntan a que don Chilo no sólo no hizo nada por apoyar a don Memo, sino que incluso operó en contra para que las cosas no salieran bien. Cuentan algunos subagentes que López fue absorbido por una profunda tristeza luego de que se enteró de que él no sería el candidato del PAN a la gubernatura, cuando todos sus asesores y aplaudidores le decían que sí. La tristeza fue tal que, dicen, incluso tardó más de lo normal para regresar al cargo del que había solicitado licencia. Y cuando lo hizo, no fue para operar y contribuir a la campaña anayista, sino todo lo contrario. Pero qué tan mal estarán las cosas en el equipo de don Chilo que, dicen, apoyó la decisión de su yerno, Javier Díaz González, para contender por una diputación local... ¡pero por el PRI! Y éste compitió en el mismo distrito en el que se registró Juan Carlos Guerra por el PAN, excolaborador del propio López. Trivia: ¿cuál fue el único distrito que el PRI perdió en Saltillo? ¡Bingo! Dicen que todos estos asuntos están siendo revisados a conciencia por el CEN del PAN en la Capirucha del Esmog y por el comité estatal en Saltillo, o sea, por el propio don Memo y que una vez que pase el proceso de judicialización de la elección, saltarán las chispas. Vamos a ver qué tanto.

Entre los números de la elección que siguen siendo analizados por los aficionados a la estadística, hay unos en particular que resultan intrigantes. Si bien Guillermo Anaya ganó en Torreón con una ventaja considerable, el número de votos que obtuvo fue bastante menor al que registró el candidato a la alcaldía de su partido, Jorge Zermeño, quien se impuso con holgura al priista Miguel Mery. Curiosamente, algo parecido le pasó a Miguel Riquelme pero en Saltillo, en donde sacó un buen número de votos más que don Memo, pero considerablemente menos que el candidato de su partido a la alcaldía, Manolo Jiménez. Para algunos agudos observadores de la cosa pública estatal, este hecho pone de relieve que ambos candidatos a la gubernatura no necesariamente eran los mejores y que buena parte del electorado decidió no darle su voto aunque hayan tachado a candidatos del mismo partido en las otras dos elecciones. Y es que el fenómeno se repite, aunque en menor medida, en las votaciones de diputados. Ahora sí que no fueron pocos los ciudadanos que vieron que la elección era entre Guatemala y “Guatepeor”.

Del otro lado del Nazas, corre la especie de que la detención del exzar de la comunicación del gobierno estatal, Rafael Herrera, primo del exgober Jorge Herrera, pudiera ser un placebo para calmar las aguas por los constantes reclamos del respetable de que el anuncio de justicia hecho por “El Güero” Aispuro fue pura llamarada de petate. Y es que, según nuestros subagentes que se mueven en el bajo mundo de la abogacía, el delito por el que está acusado don Rafa no es grave y que como tal pudiera quedar libre bajo fianza o resarciendo el daño, algo parecido a lo que ocurrió en la pasada administración estatal con el caso del exalcalde duranguense Adán Soria. Pero otros malpensados comentan que la detención pudiera tener otros objetivos, como el de intentar llegar a don Jorge, de quien se dice que anda fuera del país, para negociar asuntos de interés del gober Aispuro. Y es que, según cuentan, don Rafa estuvo vinculado con la compra del aparato de espionaje que fue evidenciado hace dos años por una organización internacional y que, dicen, gracias a él logró hacerse de un acerbo interesante de conversaciones de los enemigos políticos del régimen, entre ellos el ahora gobernador expriista neopanista. O sea, digamos que se trataría de un intercambio de bienes para llevar la fiesta en paz. ¿Será?

En el municipio de Lerdo finalmente ya se hizo evidente un pleito que muchos venían venir. Y es que todavía no ha cumplido un año la actual administración de María Luisa González Achem cuando ya dos funcionarios municipales se andan rasgando las vestiduras por ser los próximos candidatos del tricolor a la alcaldía de esta ciudad jardín. Lo cierto es que las desavenencias entre ambos ya trastocaron un tema delicado para cualquier administración, la de las finanzas municipales, siendo los personajes de esta disputa el tesorero municipal Homero Martínez Cabrera y el síndico municipal José Dimas López Martínez. Resulta que don Homero, quien empezó una especie de precampaña por la Presidencia siendo regidor y desde los tiempos del exalcalde Luis de Villa (a quien sacó canas verdes por alguna que otra travesura) presentó recientemente y en su calidad actual de responsable de las finanzas del Municipio de Lerdo un informe de las mismas. Lo anterior no es cosa menor, pues se trató de los estados financieros que comprenden el período del primer cuatrimestre de este año y que representan casi 180 millones de pesos. Dichos estados deben ser revisados por la Comisión de Hacienda del Municipio que preside el síndico (muy amigo de De Villa) y presentar un dictamen al Cabildo. Sin embargo, por primera vez en muchos años en Lerdo fue presentado un dictamen de la Comisión de Hacienda en Lerdo sin la presencia del síndico municipal, quien, aseguran, no quiso ser partícipe de aprobar lo que desde su punto de vista y el del regidor y también exalcalde Carlos Aguilera no son finanzas sanas, motivo por el cual tampoco Aguilera acudió a la sesión. Así en medio del fuego amigo Dimas López no estuvo presente en la sesión de Cabildo donde -por mayoría y en un hecho atípico- fueron avalados los estados financieros de varios meses. Lo anterior, aseguran, tampoco cayó en gracia al tesorero municipal quien considera como una irresponsabilidad de parte de López el no haber acudido a la sesión y avalar el dictamen.



