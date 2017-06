Con IEC, 'el más afectado fui yo': Riquelme

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El priista Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo luego de que el cómputo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) le diera el triunfo por un margen de 2.44 por ciento en la elección del 4 de junio pasado, no sólo asegura que no hubo fraude sino que hablar de ello es "irresponsable". Aunque reconoce que hubo errores e inconsistencias durante la jornada atribuibles al árbitro electoral, comenta que están dentro de lo "normal" y que no puede denostar al IEC, con todo y que él fue "el más afectado" por las fallas.

En medio de la etapa judicial del proceso electoral, Riquelme habla en la primera parte de la entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón de cómo califica el trabajo del Instituto, el resultado oficial, la merma de votos de su partido, los cuestionamientos de la oposición y de un sector de la ciudadanía que considera que hubo irregularidades suficientes para anular el proceso, y de la polémica que desató al decir que "ahora el consentido será Saltillo", luego de que en Torreón su partido perdió todo.

Siempre dimos nosotros el voto de confianza al Instituto Estatal Electoral. Creo que al llevarse a cabo procesos donde todos entramos con reglas claras, que es nuestro marco jurídico, que es nuestro código estatal electoral, todos entramos a una competencia donde sabíamos perfectamente qué hacer y qué no hacer, para poder llevar dentro del marco jurídico de nuestro estado las cosas de manera legal y transparente, para que esto no afectara ni enturbiara el proceso que llegó hasta el día 4 de junio sin sobresaltos. La verdad es que hubo una campaña por parte de todos los candidatos y de todos los partidos políticos sin ningún problema. Hay otros estados donde se alegaron inseguridad, donde no podías entrar a algunas colonias, donde la gente estaba siendo manipulada por una cosa o por otra, donde estaba la presencia del gobierno entregando programas sociales. Aquí en Coahuila no se dio eso, al menos hasta antes del 4 de junio cuando cerramos la campaña, todos los partidos estábamos listos para llevar a cabo la jornada electoral, nadie dijo absolutamente nada.

Te voy a dar otro dato. El día domingo 4 de junio todos los que fuimos a votar, todos declaramos que los contratiempos de la apertura de casillas y del inicio de una jornada electoral fueron exactamente los mismos que suceden en otros procesos aquí y en otras partes del país. La apertura tardía de casillas, la llegada tarde de algunos funcionarios, el reemplazo de funcionarios también, dentro de ello pues las riñas al interior de una casilla... esto es lo que sucedió, lo que sucede en cada proceso electoral. No hubo anomalías graves que pudieran deteriorar el proceso, y sobre todo que pudiera contaminar el trabajo del Instituto Estatal Electoral, derivado de que acudieron 14,000 funcionarios de casilla y más de 10,000 representantes de partido quienes son realmente los que organizan el proceso electoral.

Yo no puedo denostar al Instituto Estatal Electoral, derivado que son humanos, yo creo que dentro de los errores que pudieron haber cometido los más afectados fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque ahora ves el resultado. Vemos que tenemos la mayoría dentro de nuestras propias actas y ¿a quién no le hubiera gustado?, que desde esa noche te declarara ganador por el conteo de las actas o por los resultados que realmente fungieron...

No, pero a quién no le hubiera gustado que el propio Instituto le diera el triunfo. O sea, el más afectado fui yo...

Dentro de esas inconsistencias de las que estamos hablando.

Hablar de fraude es irresponsable, por cualquier actor político...

...Porque hay un arbitro electoral que todos aceptamos. No podemos hablar de fraude cuando no mostramos las pruebas reales. Inconsistencias siempre las ha habido en todas las elecciones, que probablemente hoy dentro del margen se resalten. No somos la primera entidad que tenemos un debate poselectoral, no somos la primera entidad en la que haya una elección impugnada. Creo que todos los partidos tienen y tenemos nuestro derecho de presentar las pruebas, y de entrar dentro de un esquema jurídico para poder tener la razón, dentro de la disputa en relación a la ley electoral de nuestro estado, y que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio derecho para hacerlo en materia de impugnación.

Es que hay quien lo puede ver como una mínima diferencia. Yo veo el resultado realmente con una diferencia con mucho esfuerzo, con un trabajo de campaña, con muchas adversidades dentro de lo que vivimos en este proceso electoral, y previo al proceso electoral. ¿Qué es lo que me dice? Pues que demostré que muchos de los señalamientos que me hacía la oposición no fueron ciertos. Demostré ser un candidato ecuánime. Demostré que tengo los elementos para poder debatir la razón del ejercicio de los próximos seis años en relación a mi oferta política, y en relación a lo que es el plan de gobierno. Y en ese sentido creo que hoy dentro de este proceso electoral hay otro Miguel Riquelme al final de esta contienda, donde supimos mostrar que soy un político de carrera y además que me ha tocado la experiencia de muchos retos que hoy puse dentro de la campaña, para poder generar una verdadera oferta para gobernar los próximos seis años.

Mira, la merma de votos en general del PRI a nivel estatal se da en muchas circunstancias, una de ellas tiene que ver probablemente con la participación de Javier Guerrero (candidato independiente, expriista); otra, probablemente, por la participación de Armando Guadiana que nos quitó votos directos tanto al PRI como al PAN, como jaló votos de la sociedad. Efectivamente hay que buscar la razón en cada municipio y en cada región, por qué no se llenaron las expectativas de alguna gente que fue a votar por alguna otra opción dentro de este proceso. Sin embargo, dentro de la complejidad del mismo, el PRI conserva una mayoría, que son 482,000 votos, el PRI y sus aliados. PRI contra PAN sale arriba, eso también es un dato que es relevante. Y Acción Nacional, de la elección pasada para gobernador a la misma, no tiene más que 29,000 votos más, es decir no hubo un importante incremento para Acción Nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno pues que se sumaron los votos de los aliados, tanto para ellos como para nosotros, y en esa mayoría nosotros salimos ganando. Hay que reflexionar qué pasó. Me preguntaban qué fue lo que pasó en Torreón desde el segundo día que se vio la tendencia o que se empezaron a fluir los resultados...

Vamos a aclararlo. La pregunta fue ¿qué sucedió en Torreón? Yo dije: "no lo sé".

La realidad es que habría que hacer un análisis profundo de qué es lo que está pensando la ciudadanía, pero yo estoy muy agradecido porque esos votos sumaron a ganar la gubernatura, esos 105,000 votos que obtuve aquí en Torreón sumaron como sumaron los de Sierra Mojada, los de Ocampo, los de Sacramento, los de Monclova que también no obtuvimos la mayoría, pero que también salieron bastantes votos para un servidor... los de Acuña. Entonces todo eso a mí me dio el triunfo como gobernador. La pregunta ahí de los reporteros, incluso un poquito más relajado, me estuvieron diciendo "¿qué fue lo que pasó en Torreón?". Le digo "no sé voy a hacer un análisis, voy a ver qué pasó".

La realidad es que todos los sectores de la sociedad me trataron muy bien en campaña, me dieron su apoyo. Probablemente algo inconformó o algo sucedió en Torreón. Lo voy a hacer y voy a volver a tratar de ganarme la confianza de los torreonenses, si es que existiera algo. Me dijeron: "sí, pero ¿qué es lo que va a pasar?". "Pues que vamos a ver qué es lo que sigue para Coahuila". "Sí ¿pero qué es lo que va a pasar?". Y dije en tono de broma: "pues es que ahora Saltillo será el consentido".

(...) Toda mi carrera política la he hecho aquí en Torreón, y he trabajado para traer la mayor parte de recursos para generar bienestar, para poder cambiar las cosas. A mí me tocó cambiar las cosas aquí en Torreón en materia de seguridad, en materia de empleo. Y ahora que soy gobernador electo y que pronto seré gobernador de Coahuila, claro que voy a ver por mi tierra, y claro que tendrá una gran ventaja que yo esté de gobernador aquí, en un gran estado como lo es Coahuila. Seguiré impulsando el desarrollo de la Comarca Lagunera. Claro me comprometí a generar un gobierno equilibrado donde también detone la región Centro, la Norte y la Carbonífera. El impulso que ya tenemos en Coahuila no se va a detener.

El consentido va a ser Coahuila. Pero además soy lagunero, soy torreonense, eso tiene una gran ventaja. Lo saben los ciudadanos de Torreón, yo siempre he visto por esta gran ciudad, y creo que ahora que se me da la oportunidad de gobernar Coahuila, es el momento de impulsar la Comarca Lagunera.

Primero, que es falso que hubo fraude en el proceso electoral. Que es imposible que 24 mil ciudadanos que organizaron la elección al menos tengan alguna tendencia para poder cometer algún fraude dentro de las casillas, dentro de las urnas, dentro de lo que ya se contabilizó. Es totalmente falso. El otro tema es que respeto, tienen su derecho, pero que una vez que pase el debate poselectoral, que termine absolutamente todo el tema jurídico, nos sumemos todos para mejorar nuestro entorno, para desarrollar Coahuila desde la trinchera de todo mundo.

Y el otro tema es para los empresarios, para las amas de casa, para los obreros, para quienes hoy nos ven (leen) aquí: que tengan la confianza de que Miguel Riquelme va a gobernar para todos, de que voy a hacer lo mejor y voy a dar lo mejor de mí para poder desarrollar este estado, en cada una de las cinco regiones, incluyendo Manantiales y Desierto. Que tengo una gran aspiración por poder cambiar las cosas en todos esos lugares donde hay muchísimas cosas que hacer todavía.



Entrevista. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo de Coahuila.

Etiquetas: Riquelmemiguel riquelmeelecciones coahuila

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...