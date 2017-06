Advierte PAN de nombramiento de fiscal anticorrupción 'a modo'

TORREÓN, COAH.-

Jesús de León Tello, diputado local del PAN, denunció que el gobernador busca que se apruebe de manera urgente su proyecto de Sistema Estatal Anticorrupción diseñado para encubrir a los Moreira, ya que no incluye la eliminación del fuero y se adjudica el nombramiento del fiscal anticorrupción y los magistrados, dejando fuera a la ciudadanía.

Advirtió que esto no podría revertirse porque los funcionarios son nombrados por un periodo de cinco años.

Señaló que la urgencia de aprobar este nuevo modelo de encubrimiento de los Moreira es porque pierden en la próxima legislatura la mayoría priista en el Congreso estatal, por lo que "saben que en la próxima Legislatura habrá verdadera rendición de cuentas y llegarán al fondo del tema de la deuda pública y las empresas fantasma, hechos que actualmente son prácticamente imposibles resolver porque el PRI tiene la mayoría para bloquear esos temas".

El diputado panista dijo que en la propuesta del Ejecutivo no hay la eliminación del fuero para ningún funcionario y el Auditor Superior del Estado sigue subordinado a las órdenes del gobernador, Rubén Moreira Valdez, pues no implementan una nueva forma de elegirlo, que garantice que sea especialista en la fiscalización de recursos, con el aval de la ciudadanía y que no tenga ningún vínculo partidista, como sucede actualmente, donde la Auditoría ha sido clave para tapar la corrupción en Coahuila.

Señaló que el Fiscal Anticorrupción tampoco será designado por la ciudadanía, si no que bajo la excusa de que el Sistema Anticorrupción debe quedar listo antes del 18 de julio, será el gobernador y los diputados del PRI quienes nombren al fiscal, es decir uno que les permita llamar a cuentas a algunos funcionarios con integración de expedientes deficientes para que puedan ser exonerados y bajo ese argumento no poder ser llamados nuevamente ante la justicia.

"Esto sería en tanto se nombra un fiscal con todos los requisitos que marca la ley, tiempo suficiente para generar una coartada perfecta y que no haya rendición de cuentas de los funcionarios que ya se van", expresó.

El nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa también será por parte del Poder Ejecutivo, donde aplicarán "lo que han venido haciendo desde hace años, nombrar a magistrados que tengan vínculos con el PRI".

De León Tello llamó a los diputados del PRI, a que si realmente quieren la rendición de cuentas no aprueben esta "vacilada", mientras que a la sociedad pidió revisar estas iniciativas y manifestar cuales son las prioridades en el combate a la corrupción.



