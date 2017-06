No tengo nada que esconder: Xavier Herrera

TORREÓN, COAH.-

EL GERENTE DEL SIMAS RESPONDE A PUBLICACIÓN DE EL UNIVERSAL SOBRE 'FORTUNA'

Después de que el periódico El Universal informara en publicación del sábado 3 de junio que Xavier Herrera Arroyo, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, en dos administraciones municipales logró hacerse de una fortuna en propiedades y terrenos que se calcula en al menos 20 millones de pesos, éste declara que "ni fue de la noche a la mañana y tampoco se trata de una fortuna. Todo eso que publicaron aparece en mis declaraciones patrimoniales de años anteriores, incluso la de este año".

Refiere que en ese informe que como servidor público debe rendir, se detalla su patrimonio, valor y sus ingresos como funcionario y como empresario.

Señala que no tiene nada que esconder y "prueba de eso es que toman como fuente el Registro Público de la Propiedad. Si fueran situaciones ilegales, no hubiera puesto los nombres completos de mi esposa y mis hijas", expresa Herrera .

Los inmuebles que detalla la información periodística, sí son de su propiedad y su esposa Cecilia Juárez. Admite también que tiene actividades empresariales en la empresa Heroca de la que es socio.

"Pero la información es incompleta, no tiene sustento, porque no especifican el lapso en que fueron adquiridas las propiedades y el aumento en su valor que han tenido con el tiempo, juntaron datos, hicieron sus cálculos a valor real y lo soltaron para generar una percepción negativa".

Herrera muestra Acuse de Recibo de su Declaración Patrimonial ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR) con fecha 27 de enero de 2017 y en donde se menciona que fue presentada mediante el sistema Declaranet.

De acuerdo con El Universal, en 2008 Xavier Herrera compró, a nombre de su esposa, un terreno de 420 metros cuadrados en Residencial Cumbres, en un valor de 379 mil 260 pesos, según la partida 172684, libro 1727, inscrito en el RPP, lugar donde según el mismo medio, construyó una casa con valor de aproximadamente 5 millones de pesos pero hasta que ocupó un cargo público en la administración de Eduardo Olmos 2010-2013.

En 2012, según la partida 172684, libro 1727 del RPP, el gerente del Simas compró un terreno de 555.79 metros cuadrados en Residencial Los Fresnos, a un costo de 614 mil 704 pesos.

El predio da a espaldas del anterior, por lo que representan una ampliación que suma 975.79 metros cuadrados. Este conjunto de predios, tiene un costo de al menos 8 millones de pesos.

En 2010 compró a su nombre un terreno de 500 metros cuadrados en el fraccionamiento Hacienda el Rosario, a un valor de 420 mil pesos, según la partida 137676, libro 1377 del RPP.

También fue durante la administración de Eduardo Olmos cuando construyó ahí, en cuestión de meses, una casa de un valor de al menos tres millones de pesos.

Asimismo, en 2011 y 2012 compró, a nombre de su esposa, tres lotes de terrenos en el fraccionamiento Residencial La Rosa, frente al Tecnológico de Monterrey, que suman 775.03 metros cuadrados, en más de 600 mil pesos.

A finales de 2014, a nombre de su esposa, Xavier Herrera pagó 515 mil pesos por un terreno de 423.30 metros cuadrados en Residencial Las Trojes III, según la partida 201784, libro 2018 del Registro Público.

La lista sigue y en marzo de 2015 adquirió otra vez de contado, un predio de 882 metros cuadrados a un costo de un millón 300 mil pesos. La finca está ubicada a un costado de la de la Plaza Mayor de Torreón. La compra-venta está registrada en la partida 204812, libro 2049 del Registro Público. Ahí edificó un restaurante bar nombre La Catrina. La compra-venta de este lugar está a nombre de la esposa pero el negocio aparece a nombre de la sociedad Eventos Heroca SA de CV, constituida en abril de 2015 y cuyo socio mayoritario es Xavier Herrera.

El Universal cita que mientras se llevaba a cabo la adecuación y construcción de La Catrina, otra vez a nombre de su esposa, pagó de contado 612 mil 424 pesos para la compra de un terreno de 512.06 metros cuadrados ubicado en residencial Los Fresnos, cerca de donde edificó su casa. Esto, según inscripción en la partida 209774, libro 2098 del Registro Público.

En el Registro Público, también se registra la compra de dos casas habitación en el Fraccionamiento Los Fresnos en enero del año pasado. Una de un costo de un millón 950 mil pesos. Y la otra con valor de un millón 650 mil pesos.

En conferencia de prensa, Herrera Arroyo declaró que es empresario desde mayo del 1999, "tengo mis declaraciones ante la Secretaría de Hacienda por lo que tampoco por el lado fiscal estoy ilegal, no ha sido en forma intermitente, desde ese año me he dedicado a la actividad empresarial he cambiado de giro pero aquí están los registros de Hacienda donde he tenido actividades en compra venta de accesorios para automóviles, eventos, asimilables a salarios, aquí está mi constancia de Hacienda del pasado mes de mayo a mediados en donde se detalla que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales".

Herrera dice que es socio de la empresa Eventos Heroca, S. A de C.V., y en un Despacho por asesorías.

El funcionario no se separa de diversos documentos que dice son escrituras, originales de recibos, copias de cheques que dice no poder entregarlos para su publicación por seguridad. Afirma que entre el sueldo que percibe en el Simas como gerente general, y sus negocios del restaurante-bar y una tienda de muebles denominada El Creador, tiene los recursos para realizar compras en efectivo.

El gerente del Simas expresa que la información aparecida en El Universal y replicada por diversos medios es "tendenciosa y me podían haber preguntado datos que yo les hubiera dado adicionalmente para que completaran la pieza, es lo que se debe hacer no cuando se es profesional, considerando ambas partes".

Para el funcionario, "quienes están detrás de esta información y otras que saldrán, son los de enfrente, el Partido Acción Nacional que como no pudieron por más que lo intentaron en lo laboral pues se fueron a lo personal".

Estos ataque políticos son debido al "papel destacado que hemos tenido al frente del Simas", dice.

Comenta que a consecuencia de esta información, a través de redes sociales ha recibido amenazas hasta de muerte contra él y su familia y muestra las mismas.



Xavier Herrero dice que ni fue de la noche a la mañana y tampoco se trata de una fortuna. (FERNANDO COMPEÁN)

