Trazan ruta para buscar la nulidad

Guillermo Anaya Llamas, quien fuera candidato de la coalición Alianza por Coahuila, detalló la ruta que seguirán para buscar la nulidad de las elecciones a la gubernatura.

Ante la gran expectativa que hay en redes sociales sobre el tema, el panista explicó que a partir del domingo, una vez que se entregue la constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme, del PRI, se tienen tres días para impugnar ante los tribunales.

"Será una lucha larga, será una lucha donde vamos a convocar a la ciudadanía a hacer diferentes acciones para evidenciar y para el testimonio ante los tribunales, no solamente las cuestiones técnicas jurídicas, sino todo lo que ustedes y todo lo que nosotros vimos a través de esta elección y de este proceso: cómo paró el PREP faltando 28 por ciento de contabilizar, cómo las actas están ilegibles", comentó.

Anaya aseguró que se cuenta con las actas de las casillas en su partido y que en su cómputo tienen la victoria, por ello, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) le dio el triunfo a las 2:00 horas del lunes, con 2 puntos porcentuales.

"Ahí es donde empiezan a frenar el PREP, de hecho, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dicho que tuvo una serie de irregularidades inaceptables el Instituto Electoral de Coahuila al frenar el PREP", expresó, "para que tengan una idea, hace más de 15 años que no falla un PREP en todo el país".

Señaló que lo que indicó el conteo rápido fue muy aproximado a la victoria de cada uno de los candidatos, excepto en Coahuila.

Anaya dijo que ha recibido muestras de afecto y manifestaciones de indignación a través de las redes sociales y aseguró que habrá un efecto positivo.

"Yo también estoy indignado y no voy a permitir que se salgan con la suya (el PRI)", indicó, "yo no puedo quedarme callado al ver las muestras de indignación, las muestras de afecto, me da mucho gusto saber que no estoy solo y mientras tú estés indignado y quieras que se haga justicia, yo voy a seguir peleando hasta que se haga justicia".

Consideró necesaria una nueva elección, para que se viva una nueva etapa de transparencia y de realidad sobre lo que enfrentó Coahuila en este proceso electoral.

A la espera Genera expectativa: ⇒ A partir del domingo, una vez que se entregue la constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme, del PRI, se tienen tres días para impugnar ante los tribunales. ⇒ Se deberán presentar todas las pruebas y testimonios para evidenciar las posibles irregularidades que se hayan presentado en la elección a gobernador de Coahuila. ⇒ Los tribunales definirán si procede o no la nulidad.

Camino a seguir. Guillermo Anaya habló sobre la ruta rumbo a la nulidad de la elección. (AGENCIAS)

