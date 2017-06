Acciones no se paralizarán: edil

TORREÓN, COAH.-

Pese a que desde el pasado lunes, un día después de la elección se registra un gran ausentismo de empleados municipales, regidores y hasta de ciudadanos, en la Presidencia Municipal, el regidor Mario Valdez Garza asegura que no habrá "paralización"de las diversas acciones y programas municipales por el virtual triunfo del Partido Acción Nacional en Torreón.

Tras ya varias semanas en que si acaso se registraba una sesión ordinaria de alguna de las comisiones dado que varios regidores o no iban por andar ocupados en las labores de proselitismo político o porque no se les convocaba y por lo tanto no había el quórum legal, Valdez Garza indica que: "es importante recordar que es variable la presencia de los regidores en sus oficinas. Su asistencia sólo es obligatoria para sesiones de comisiones y yo he estado asistiendo, aquí estoy".

Para el regidor "con el virtual triunfo del PAN en la alcaldía de Torreón, al contrario, estos meses que faltan para terminar la gestión de 4 años 2014-2017, deben utilizarse para concluir todos los temas y no dejar nada pendiente".

Descarta que existan rezagos en la atención y solución de problemas ciudadanos.

Informó que esta semana no se agendará ninguna actividad entre los regidores, pero a partir del lunes entrante se integrará una agenda de reuniones.

"Se iniciará la semana con la Comisión de Hacienda en razón de la presentación de las cuentas públicas del mes de mayo, pues ya son los tiempos legales".

Mario Valdez Garza indica respecto a las comparecencias de algunos directores de área que no se ha establecido un rol al respecto y esto pudiera darse hasta julio.

"Hasta ahora, la dinámica que se sigue es que se cita a alguno de los directores a que brinden información a los regidores sobre algún tema en específico".

En la semana, se realizará la sesión de la Comisión de Urbanismo, Gobernación y Tenencia de la Tierra con la participación de sus respectivos titulares para tomar acuerdos relacionados con dictámentes que se dejaron pendientes.

¿Qué esperan de las autoridades electorales? Los ciudadanos torreonenses opinan sobre lo que esperan de las autoridades electorales como el IEC y el Instituto Nacional Electoral (INE) después de la jornada electoral 2017 para gobernador, alcaldes y diputados. Inactividad Desde el lunes hay poca actividad en la Presidencia Municipal. ⇒ No van ciudadanos. ⇒ No van ciudadanos. ⇒ Tampoco lideresas. ⇒ Sólo acuden algunos funcionarios. ⇒ Pocos regidores hay en el eidificio y sólo permanecen máximo de tres horas.

Vacía. Sobre todo en horas de la mañana, así lucen algunas de las áreas de la presidencia municipal.

