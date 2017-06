Reconoce Mery derrota en elección

EL SIGLO DE TORREÓN

Miguel Mery Ayup, quien fuera candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, reconoció su derrota ante el panista, Jorge Zermeño Infante.

En rueda de prensa, acompañado por el dirigente municipal de su partido, Shamir Fernández, Mery explicó que los resultados de las encuestas de salida le daban la ventaja, pero los números del PREP no le favorecieron.

"Le son favorables a Jorge Zermeño, a quien le deseo el mayor de los éxitos en su encomienda como presidente municipal de la ciudad de Torreón", manifestó, "no me son favorables los resultados y así las cosas".

Mery agradeció a quienes lo acompañaron en su campaña, mientras que el dirigente municipal del PRI descartó impugnar la elección.

"Me siento contento, hicimos una campaña de mucha altura, me siento contento y satisfecho del trabajo que hicimos, no todas las circunstancias son de un candidato, hay variables también en el imaginario colectivo", comentó.

Sobre su futuro en la política, dijo que no regresará al Ayuntamiento de Torreón a su cargo de primer regidor, sino que se unirá al equipo de trabajo de Miguel Riquelme, aunque aún no definen cuál sería su puesto.

"No regreso al Cabildo, es una decisión que en lo personal y con mi familia he tomado, me integro a trabajar en el equipo de Miguel Riquelme, próximo gobernador de Coahuila, tengo esa invitación de parte del candidato electo", dijo.

Respecto a Shamir Fernández, líder del PRI en Torreón, expresó que no considera que sea necesaria su renuncia tras la derrota en el municipio, pues indicó que él ya había participado en otros procesos electorales y fueron exitosos.

Mery llamó a los partidos políticos a que asuman los resultados del PREP y que respeten la decisión de la ciudadanía, en términos de la elección a la gubernatura de Coahuila.

El excandidato del PRI no descartó la posibilidad de volver a contender por la presidencia municipal de Torreón, pues aseguró que seguirá siendo un actor político y que "además gozo de juventud".

Shamir Fernández dijo que se revisarían sus estructuras y gente, pues dijo que hubo muchas circunstancias que también afectaron, como presiones en colonias donde no se permitió que los vecinos invitaran a gente a votar.

Fernández admitió incluso, que hubo traiciones al interior del partido. Dijo que se haría una reflexión sobre el tema.

El siglo de torreón / Erick Sotomayor

Elecciones. Miguel Mery, excandidato del PRI a la alcaldía, reconoció ayer el triunfo del panista Jorge Zermeño.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...