Torreón tendrá 3 casillas especiales

El municipio de Torreón contará con tres casillas especiales equipadas con un sistema de cómputo especial, que verificará si la credencial del elector se encuentra dentro del listado nominal de la entidad o bien en el llamado "libro negro".

Octavio Guzmán Vocal de Capacitación Electoral de la Junta Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral, explicó que por parte de su distrito se instalarán dos casillas al interior de la Central Camionera, cada una contará con 750 boletas para la elección de Gobernador mientras que por parte de la Junta Distrial 05, instalará una más dentro de la Coordinación de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila así como en el municipio de Parras.

Guzmán explicó que en estas casillas sólo se podrán atender a coahuilenses que se encuentren fuera de su municipio. Y a diferencia de una elección federal, en la que los mexicanos pueden votar en cualquier estado, en una elección local no podrán participar ciudadanos, aún cuando en su entidad también se viva un proceso similar como es el caso del Estado de México, Nayarit, y Veracruz.

Dentro de las novedades con las que contarán las casillas especiales, está el equipo de cómputo especial, el cual contará con un lector por el que se pasará la credencial para votar del ciudadano que desea votar, a fin de verificar que se encuentre inscrito dentro del listado nominal del estado.

"Lo que se hace es que hay un lector de credenciales y aparece en la pantalla los principios por los cuales no podrá votar el ciudadano", explicó el vocal.

De no encontrarse en el listado nominal, es porque el ciudadano se encuentra inscrito en el llamado "libro negro", en donde se encuentran aquellos que tienen alguna inconsistencia por la cual no puede votar, el más común, es porque realizaron un trámite que no concluyeron por lo tanto la credencial no está vigente.

Votaciones Casillas especiales en Torreón: ⇒ Se instalarán dos en la Central Camionera ubicada en avenida Juárez 4700 oriente, colonia Nueva California. ⇒ Coordinación de la UA de C unidad Torreón, en bulevar Revolución y Comonfort. ⇒ Se instalará una casilla especial en la central de Camiones de Parras.

Jornada. La Junta Local del Distrito 05 del INE, instalará una casilla especial en la coordinación de la UA de C en Torreón. (GUADALUPE MIRANDA)

