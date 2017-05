TORREÓN, COAH.-

“Dimos todo por el todo”, dijo Miguel Riquelme al cierre de la campaña de proselitismo en la Laguna que se realizó en la Plaza Mayor de Torreón y concentró a más de 60 mil personas.

Destacó que por encima de la “guerra de encuestas” de estos días, está tranquilo porque las encuestas van y vienen.

“Las encuestas son herramientas, pero llego muy fortalecido, contento, relajado y ustedes pudieron ver dentro de mi discurso muy pausado, porque yo quería que la gente viera que yo venía más que nada a agradecerle, al final ellos son nuestro aval, nuestros promotores, ellos venden la marca”.

Dice que hizo todo lo suficiente en estos 60 días. “Como siempre en lo que hago, doy mi mayor esfuerzo, dimos el todo por el todo, no cometimos errores que tuvieran a Miguel Riquelme marcado, mi campaña fue seria de propuestas, de rumbo claro que buscó el compromiso directo con la gente, sin sobresaltos”.

A unas horas de terminar una campaña que se cerrará este miércoles en Saltillo, el candidato fue enfático en agradecer y agradecer.

“A partir del jueves, de jueves a domingo quedamos en las manos del priismo, en las manos de los coahuilenses, pronostico que ”uno de los suyos, será gobernador porque vamos a ganar".

“Que a toda Madre se siente cerrar en la Comarca Lagunera “ dijo el candidato de la Coalición Por un Coahuila Seguro” Miguel Riquelme Solís, en el evento realizado en la Plaza Mayor con motivo del cierre de campaña y que reunió a alrededor de 60 mil personas procedentes de los municipios coahuilenses.

“Porque hicimos una gran campaña, todos los candidatos y candidatas del PRI , venimos a agradecerles su apoyo en cada calle, cada barrio, cada ejido estuvieron Ustedes con nosotros, Hoy les digo que fui el único candidato que visitó todos los 38 municipios de Coahuila y no fue una sola vez, los otros apenas estuvieron en 16 y con eso todos los candidatos les faltaron el respeto a los ciudadanos no fueron.

Con voz enroquencida, Riquelme les recordó a los asistentes la firma de los mil compromisos en toda la entidad y aquí en la Laguna más de 200, los cuales cumplirá cuando sea gobernador.

Sostuvo que la seguridad es la prioridad y no permitirá que regrese el crímen organizado.

Riquelme llegó a la Plaza Mayor acompañado del dirigtente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, la secretaria general Claudia Ruiz Massieu, Emilio Gamboa Patrón y el candidato a la presidencia municipal Miguel Mery.

En el templete ya lo esperaban los candidatos a diputados locales, la música, las porras, los aplausos los saludos de mano, lo acompañaron desde el teatro Martínez hasta la Plazuela Juárez donde fue colocado el presidium.

Todo se convirtió en una fiesta con papelillos de colores procedentes de la lluvia que lanzaban cañones desde lo alto.

Tamboras y música pegajosa amenizaron la concentración política.

Miguel Mery candidato a la presidencia municipal expresó que “hoy Torreón es una ciudad que tiene la libertad, la paz y el progreso gracias a un gran presidente municipal que tuvo Miguel Riquelme”.

Erique Ochoa Reza se unió al júbilo de la gente que desde su llegada no dejó de vitorearlos y de invitarlos a bailar. Los invitó a unirse “en torno a nuestro próximo gobernador, Miguel Riquelme. Ha hecho una gran campaña y con el apoyo de ustedes, Ya ganamos”.

Se refirió a “los azulillos” esos que ofendieron las mujeres. Les recordamos al candidato de los azulillos que ha ofendido de manera cobarde a as mujeres de coahuila mientras que el PAN y su candidato Anaya, el PRI con Riquelme las va a defeder”.

Luego de convivir con ciudadanos, junto con su esposa Marcela Gorgón, tomarse selfies y aceptar los abrazos de quienes le desearon el triunfo el próximo domingo 4 de junio, Miguel Riquelme dijo en entrevista con medios de comunicación que por encima de la guerra de encuestas se encuentra en un momento de tranquilidad.

Asegura haber realizado una buena campaña.

Yo voy a ganar el domingo 4 de junio. “Mi aspiración es ganar la Laguna, la siento bien, la siento fuerte”.

Se los dije claramente yo termino campaña y quedo en manos de toda la estructura electoral y de los ciudadanos para este domingo, me sentí muy cómodo me sentí muy agradecido me he caracterizado por saber agradecer a la gente que se ha enfrentado y se la ha jugado por nosotros.

Se dijo estar confiado en el triunfo, porque sabe lo que tiene en la estructura y es la que al final dará el triunfo. “La estructura me quiere, no nada mas vengo a los aplausos o a la jajaja de la campaña si no vean”.

Señala que en contraste “sí hubo mucha guerra sucia, la aguantamos, pero ya se acabó esto. La realidad es que en algunos temas se pasaron hay temas que no se deben tocar, la sociedad no soporta en una guerra sucia, pero vamos a gobernar para todos, yo no soy rencoroso, pero ni perdón ni olvido".

Riquelme expresó que el candidato del PAN sufrirá las consecuencias de haber alborotado a las líderes priistas y con sus declaraciones les dio una salpicada a las mujeres de Coahuila. “Se va a arrepentir”.

Muchos soñaron con ser gobernador pero se van a llevar este domingo una gran decepción.



