Lleva 12 años sin su hija

La búsqueda por encontrar a su hija no cesa. Hace casi 12 años, Adela Jazmín Solís Castañeda, desapareció un dos de junio del año 2005, justo una semana después de su fiesta de 15 años. Hoy su madre Cristina Castañeda, como en cada cumpleaños, le escribe una carta que espera llegue a sus manos.

Adela hoy cumple 27 años de edad, de los cuáles 15 pasó con sus padres, quienes no pararán hasta encontrarla.

Año con año, Cristina ha publicado su carta de cumpleaños "es mi deseo para que pueda llegar a sus manos para que sepa que todavía me acuerdo de ella, que sigo en la búsqueda de ella; que no voy a parar hasta que la encuentre".

Parte de la carta dice: "Hoy es un día muy especial para mí porque Dios me dio la dicha de hace 27 años de ser mamá de una niña hermosa, que eres tú… Hoy cumples 27 años mi niña, y 12 larguísimos años de no saber nada de ti, de no saber si comes, si duermes o cómo la estés pasando. Estos años han sido de sufrir por no tenerte conmigo… Extraño tanto tus abrazos, tus besos cuando te despedías de mí, cuando me decías mamá ya me voy, ya me voy y ese día 2 de junio de 2005, te fuiste y ya no te volví a ver".

La carta finaliza diciendo "mi niña, te prometo que no descansaré hasta encontrarte, seguiré en la búsqueda y tú, mi niña, no tengas miedo que Dios está contigo. Muchas felicidades donde quiera que estés. Te mando muchos abrazos y besos. Que Dios te bendiga. No olvides que te esperamos con los brazos abiertos tu hermana, tu familia y tu mamá que siempre te lleva en su mente y en mi corazón".

Su madre Cristina, hoy forma parte del grupo Víctima por sus Desaparecidos en Acción (Vida), el cual fundó Silvia Ortiz, madre de la desaparecida Stephanie Sánchez- Viesca "Fanny", quien también en este año cumplirá 12 años desaparecida.

Fue el dos de junio de 2005 que su hija, como todos los días, salió de casa, pero jamás regresó. Ni sus amigas que la vieron por última vez en el Centro de Torreón para tomar la ruta San Joaquín que la llevaría de regreso a casa, ni comerciantes del lugar, vieron algo que pudiera dar con su paradero.

A 12 años de su desaparición, no se cuenta con ninguna pista que facilitara su búsqueda.

Recompensa Ofrece PGR recompensa a quien aporte información: Ofrece PGR recompensa a quien aporte información: ⇒ La oferta es por 1.5 millones de pesos. ⇒ Se pueden dar informes en denunciapgr@pgr.gob.mx ⇒ Se puede llamar desde cualquier parte del país al 01-800-831-31-96.

Esperanza. Cristina, madre de Adela Jazmín, le escribió una carta por su cumpleaños 27. Hace casi 12 años que desapareció.

