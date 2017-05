Llama Guadiana a no dejarse intimidar el 4 de junio

Respecto a que el candidato independiente Javier Guerrero no aceptó declinar a favor de Morena dijo que 'la gente ya quiere un verdadero cambio y no una gata revolcada que represente al PAN o el priista que anda disfrazado de independiente'. (ANGÉLICA SANDOVAL)

El candidato a la gubernatura del Estado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana Tijerina, llamó a los coahuilenses a no dejarse intimidar, a no vender su voto y a salir a emitir su sufragio este domingo 4 de junio.

"Seguramente van a tirar balazos al aire para asustar a la gente, pero ya la gente está curtida y no los asustan con nada, vamos por la verdadera transformación de Coahuila y de México", expresó.

Respecto a que el candidato independiente Javier Guerrero no aceptó declinar a favor de Morena dijo que "la gente ya quiere un verdadero cambio y no una gata revolcada que represente al PAN o el priista que anda disfrazado de independiente".

"No quiere declinar pero pues es lo mismo, si no quiere es porque representa lo mismo de los Moreira, representa la misma ola de corrupción e impunidad, si se viene con nosotros sería otra cosa pero no lo ha hecho. Todavía está a tiempo, lo puede hacer hoy o mañana ya después para qué", señaló el candidato.

En el caso del presunto derroche de recursos públicos con fines personales, expuso que a Miguel Riquelme, candidato por la gubernatura de la coalición "Por un Coahuila Seguro", no le queda de otra más que negarlo.

"El diario Reforma tiene los pelos del gato en la mano, puesto que está certificado por el SAT, no puede ser mentira, es que no hay ninguna duda que no le haga al monje, tomaron recursos y debem juzgarlo como un vulgar ladrón al seńor Riquelme, él y Rubén Moreira no tienen vergüenza, bueno, no la conocen, ya es el colmo", puntualizó.



Respecto a que el candidato independiente Javier Guerrero no aceptó declinar a favor de Morena dijo que "la gente ya quiere un verdadero cambio y no una gata revolcada que represente al PAN o el priista que anda disfrazado de independiente". (ANGÉLICA SANDOVAL)

Guadiana estuvo hoy acompañado de José Ángel Pérez. (ANGÉLICA SANDOVAL)

Etiquetas: elecciones coahuila

