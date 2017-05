El candidato morenista a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, ha tenido una semana de claroscuros. Primero, muy contento se mostró una vez que pudo concretar lo que se venía fraguando desde hace semanas y que, incluso, se pudo adelantar desde el segundo debate: la declinación del aspirante petista José Ángel Pérez, quien con sus dos o tres puntos, según las encuestas, se sumará al proyecto del empresario minero-taurino. No obstante, horas después el dirigente estatal del PT, Virgilio Maltos, vino a intertar aguarles la fiesta al asegurar que don José se brincó las trancas por su cuenta y a nadie le avisó en el partido. Ahora sí que “¡arre!”. .

Según los agudos observadores de la cosa pública, esta situación pone en evidencia dos cosas: que Pérez y Guadiana ya traían este plan desde hace rato, incluso algunos dicen que desde el inicio de la campaña, y que don Virgilio pocas cosas controla dentro de su partido. Pero si bien este hecho le puede costar a don Armando que no todos los petistas estén dispuestos a darle su voto, mayor impacto tuvo el hecho de que haya incumplido con el reto que le lanzó al candidato priista Miguel Riquelme. Como sabrá usted, enterado lector, el aspirante de Morena retó en principio a don Miguel y a los hermanos Moreira a que cruzaran la frontera con Estados Unidos y se encontraran en la ciudad de Eagle Pass, Texas. Obviamente el único que respondió al reto fue el aspirante de la coalición Por un Coahuila Seguro, quien le puso fecha y hora, luego de varios intercambios de mensajes en redes sociales. Pues el plazo llegó, Riquelme cruzó la frontera con su equipo, se tomó la foto, dio un par de declaraciones, se cansó de esperar a Guadiana y se regresó a la provincia coahuilense. Por su parte, el de Morena estaba con su nuevo mejor amigo, José Ángel, en Torreón, donde minimizó el reto que él mismo había lanzado y dijo que iba pagar la apuesta y que él quería que fueran los Moreira. No faltó quien ante el incumplimiento dijo “mucho ruido y pocas nueces”. Con todo, Pérez y Guadiana hicieron un llamado al independiente Javier Guerrero a que se sumara a su proyecto para derrotar al “PRIAN”, luego de que, según nuestros subagentes disfrazados de matracas azules, se cayera la negociación entre el Corcel Negro y el candidato panista Guillermo Anaya para que el primero declinara a favor del segundo. Al respecto, lo que dicen es que a don Javier (expriista) no le gustaron las formas que usó el blanquiazul para hacerle la oferta final al grado de que consideró que faltó seriedad en el proyecto. Todo indica que serán seis los candidatos que terminarán la contienda.

***

Y ya entrados en asuntos electorales, cuentan que la jornada del 4 de junio, clímax del enlodado proceso electoral, será un choque frontal de estructuras y que buena parte del resultado dependerá de qué tan bien funcionen éstas. Por el lado del tricolor, lo que se comenta es que no llevan meses sino años aceitando la maquinaria para que funcione a punto y que para ello ha sido necesario echar mano de programas sociales y otros beneficios en las colonias populares como lo son las promesas de las famosas tarjetas verde y rosa y los compromisos de rebaja de impuestos y costo de servicios como el agua. Cuentan que la estrategia del cuartel riquelmista ha sido la de operar en aquellos lugares en donde los panistas no quisieron o pudieron hacerse presentes, es decir, periferia de ciudades y zonas rurales, y con ello compensar la desventaja que pudieran tener en los núcleos urbanos más grandes. Por el lado del blanquiazul, el plan se ha centrado en las siete ciudades más pobladas de la provincia con la creación de redes que tienen aceitándose mucho menos tiempo que la maquinaria tricolor, lo cual representa de por sí una desventaja, ya que esta estructura no es tan compacta y robusta como la de los priistas. No obstante, dicen que los anayistas también traen recursos para inyectarle en el día clave, cortesía, dicen de gobiernos provinciales azules, además de que han logrado conformar un equipo considerable de voluntarios integrado principalmente por militantes y antipriistas. Dicen los subagentes que se mueven en el bajo mundo electoral que una parte de los esfuerzos de ambos equipos se concentrará en romper parte de la estructura contraria y así mermar la votación dura de cada uno. Lo demás será una medición de qué tan grande es el voto del hartazgo y qué tanto se atomiza entre las otras dos opciones de alternancia. O sea que pinta para ser un duelo a muerte.

***

El pago que por fin se hizo del seguro a la viuda del bombero torreonense que falleció en una polémica misión generó sorpresas positivas y negativas. Positivas porque hubo quienes creyeron que no se iba a concretar esa entrega por las complicaciones del caso y que vieron al final con buenos ojos que se atendió esa demanda de justicia por parte del Ayuntamiento que encabeza Jorge Luis Morán. Pero negativas porque, de acuerdo con el relato de nuestros subagentes que responde a la clave “Matute”, los seguros de vida y de daños materiales de patrullas de la Policía Municipal no están al corriente en cuanto a pago se refiere. Dicen que en el caso de los primeros se deben tres trimestres y en los segundos, cuatro, y que el monto de la deuda asciende hoy a entre siete u ocho millones de pesillos. El asunto no es menor, ya que de ocurrir un hecho qué lamentar (los dioses quieran que no) los agentes y sus familias pudieran quedar desprotegidos. Pero seguramente, para evitar este tipo de situaciones complicadas don Jorge y su tesorero, Enrique Mota, ya están tomando cartas en el asunto.

***

Todo parece indicar que del otro lado del río Nazas ya se contagiaron de la efervescencia electoral que se vive en Coahuila. Y lo decimos por los dardos emponzoñados que la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, lanzó contra la diputada federal Rocío Rebollo, que aunque es del mismo partido, el PRI, no es del mismo grupo. Y es que aunque el motivo manifiesto de la invectiva herrerista fue la supuesta falta de apoyo de doña Rocío para resolver el problema de los socavones, nuestros subagentes aseguran que el trasfondo es otro y que prácticamente tiene que ver con el proyecto sucesorio de la gubernatura, con todo y que la administración de Aispuro apenas acaba de arrancar -y como que no ha arrancado aún del todo-. Resulta que el próximo año habrá elecciones federales en las que, entre otros cargos, se renovarán las curules del Senado. Dicen que doña Rocío es uno de los principales prospectos priistas para hacerse de una de las candidaturas y que esto lo sabe muy bien doña Leticia. Como la senaduría representa un escaparate harto atractivo con miras a la elección de la gubernatura que se llevará a cabo en 2022. Como todos saben, la alcaldesa de Gómez Palacio también aspira a la Silla Máxima de Durango y tener a Rebollo en el Senado le significaría problemas a la hora de las decisiones. Es por eso que, según dicen, doña Lety ha comenzado a arremeter contra doña Rocío con el fin de descarrilar su proyecto. Vamos a ver si le funciona, porque Rebollo no es de las que se quedan cruzadas de brazos.

***

Y en más asuntos de las tierras duranguenses, cuentan que el alcalde de la Capital de los Alacranes, José Ramón Enríquez está decidido a hacerle “sombra” al gobernador José Aispuro Torres en todo lo que pueda. La nueva de la semana es que organizó todo un festejo alterno a la Feria Nacional de Durango (Fenadu) por el solo hecho de que no logró su objetivo de que la organización de ésta quedara en manos del gobierno municipal. Y es que con el pretexto de celebrar el 454 aniversario de la ciudad, Enríquez ya está tirando la casa por la ventana y en días pasados se confirmó la presentación del cantante colombiano Maluma, que tendrá lugar el 13 de julio, es decir, un día antes de que en la velaria de la Fenadu arranquen los festejos con la presentación del puertorriqueño Ricky Martin. O sea, un mano a mano para ver quién junta más gente. Mientras que la Fenadu que organiza el gobierno estatal se desarrollará del 14 de julio al 6 de agosto, el festejo alterno organizado por el ayuntamiento de Durango arrancará el tres de junio con festejos generales, mientras que para la feria municipal se consideran las dos primeras semanas de julio. Por lo visto, la rivalidad entre ambos políticos hará que la capital de Durango esté muy festejada, todo derivado del afán desmedido de José Ramón Enríquez quien ya se proyecta para una gubernatura cuando la actual todavía no cumple un año en funciones, todo bajo el auspicio del exgobernador Ismael Hernández Deras. ¿Y La Laguna?

