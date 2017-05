TORREÓN, COAH.-

PIDE A CIUDADANOS DEJAR DE PENSAR QUE UNA PERSONA POR Sí SOLA VA A CAMBIAR LA ORIENTACIóN DE UN PAíS

Para Dante Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano, el sistema político-económico de México es disfuncional y la corrupción que impera en él es tanto responsabilidad del PRI como del PAN, partidos que han gobernado a la República. Para superar esto, propone una renovación del régimen y, aunque cuestiona la partidocracia mexicana, su propuesta corre por la vía de los partidos en alianza con ciudadanos.

En visita de cortesía a El Siglo de Torreón, Delgado habla sobre la realidad política nacional de cara a las elecciones estatales del próximo 4 de junio y a las federales de 2018, y el papel que juega su partido en Coahuila, estado en el que Movimiento Ciudadano decidió no postular a ningún candidato a la gubernatura, sino apoyar la postulación independiente de Javier Guerrero.

→ Algo que a los ciudadanos les preocupa es el tema de la corrupción, la vivimos todos los días, todos los partidos sin excepción hablan de que es un grave problema en México, pero en vez de disminuir vemos que aumenta ¿qué está pasando?, ¿qué está fallando?

Bueno, desde luego que es un tema de preocupación nacional, porque efectivamente se ha venido incrementando por diferentes razones, la más clara es porque tenemos un sistema político, económico, social disfuncional. Desde el punto de vista de Movimiento Ciudadano hay una perversión en la vida política, económica, financiera de seguridad pública y de moral pública. Ha habido un verdadero relajamiento de las instituciones públicas, gobiernos ausentes, gobiernos cleptocráticos. Ha habido una acción permanente en la que desde el municipio abdican en sus funciones de seguridad pública en materia de obra pública y esto no puede ni debe seguir así. Por eso Movimiento Ciudadano plantea un cambio de régimen, tenemos que darle una sacudida al país, hacer que camine mucho más de prisa y rescatar principios y valores. Al poco tiempo rescatar el estado de derecho porque el estado de derecho permite que no haya abuso de poder ni impunidad, y estos elementos se señorean y permiten corrupción y prácticas de gobierno que pervierten la vida del país.

→ Llevamos 17 años de alternancia federal, un poco más a nivel de los estados, pero la percepción, por los escándalos que hemos visto en temas de corrupción, es que con la alternancia hay más corrupción o se ha propiciado más corrupción que en el régimen anterior, que no estaba exento de corrupción. ¿Cuál es el análisis que tiene Movimiento Ciudadano respecto a este incremento en la percepción de la corrupción?

Recuerden ustedes que cuando se da la alternancia al PAN, arribando al poder, le encantó el modelo de la presidencia autoritaria, con prácticas de dominio y control político...

→ Un modelo que pretendía, al menos en el discurso, combatir ¿no?

Pero que no modificaron absolutamente nada de un aparato que ellos calificaban de disfuncional, y se adaptaron muy rápidamente a sus formas. No se cambió el sistema por ejemplo de denominación del procurador general de la República, no se innovó en ese momento para establecer sanciones a las prácticas corruptas. Recuerden ustedes el problema de Pemexgate, que salió sin ninguna mácula para todos a pesar de que ese gobierno había anunciado y denunciado que iban a poner castigos ejemplares, y además la incorporación de funcionarios públicos que venían de otros sectores no trajo transparencia y rendición de cuentas. Por el contrario, el incremento en la recaudación por el disparo en el precio del petróleo trajo como consecuencia que Pemex tuviera un incremento del 50 % de cargos de confianza. No se transparentó el manejo de Pidiregas, se hizo obscuro (...).

Adicionalmente se dejó, se relajó la relación por parte de los gobernadores y de virreyes que quisieron convertirse en reyes o héroes regionales, en donde empezaron a quebrantar las normas de operación de un sistema político que también sancionaba a los gobernadores cuando estaban actuando mal. (...) Si cuando el PRI estaba en el poder el PAN era su dama de compañía, cuando el PAN estuvo en el poder el PRI era su dama de compañía y después tomaron la decisión ampliar los espacios partidocráticos de poder compartido y en el Pacto por México que hace una crisis, PAN, PRD y PRI acompañan al gobierno. El PRD dejó de ser el hermano mayor del movimiento progresista para convertirse en el hermano menor de Pacto por México, pero participando en la distribución de espacios de representación política que han llegado a los máximos niveles al Congreso de la Unión, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde todo es por cuotas partidocráticas.

→ La mayor parte de estos escándalos se está dando en los estados, estamos viendo casos de gobernadores que por el número difícilmente tiene parangón en la historia reciente de México, estamos viendo principalmente gobernadores priistas acusados de irregularidades serias y de derroche, y de malos manejos financieros y demás sin que haya un mecanismo de sanción.

Porque la perversión del sistema político mexicano se ha enseñoreado, que es más importante lo que se declara que lo que se hace. Y por eso los gobernantes en turno quieren tener buena imagen al amparo de manejar sensaciones de buen gobierno aunque tengan prácticas corruptas y sean ineficaces. (...)

→ Habla usted de cambio de régimen y es imposible no pensar en 2018, que ya está a la vuelta de la esquina. Estamos ya entrando en la recta final de este sexenio y comienza a configurarse un poco el panorama de lo que vamos a ver en 2018. Por una parte, un PRI golpeado, disminuido, desacreditado. Por la otra, un PAN que busca en alianza con el PRD convertirse en una opción, y Andrés Manuel en 12 años de campaña, intentando en la tercera conseguir llegar a la presidencia de la República. ¿En dónde se ubica Movimiento Ciudadano en este escenario?

En primer lugar, lo que han manifestado los dirigentes del PAN y del PRD, desde mi punto de vista, está fuera de contexto, en el ánimo de declarar más que hacer. (...) Lo que hacen los dirigentes del PAN y del PRD es dinamitar un proyecto que va más allá de los partidos y que tiene que ver con ganancias y con fuerzas regionales, con representantes de diferentes sectores de la sociedad, con los que por cierto se ha hablado para construir un proyecto diferente. Pero ellos prefieren hablar de partidos y no de poder de los ciudadanos, esa es la gran diferencia de Movimiento Ciudadano. Nosotros los invitamos para dar una respuesta puntual de lado de los ciudadanos, y lo hemos podido acreditar para demostrar que se puede derrotar al PRI y al PAN. Obviamente un PRD muy disminuido que está lastimosamente sumándose a un PAN que cuando estuvo en el gobierno, cuando estuvo en el poder, no marcó ninguna diferencia, ni además cumplió en el sentido profundo del cambio ofrecido que trajo como consecuencia que la sociedad le retirara la confianza y pensaran que el PRI, a pesar de sus errores, tenía más experiencia, ya vieron que el problema es estructural.

Frente a ello Movimiento Ciudadano plantea empoderar a los ciudadanos, llevar adelante una verdadera reforma que permita quitar el fuero a los representantes de los poderes públicos, tanto a nivel de estados, desde luego el Congreso de la Unión. El ejemplo ya lo hemos puesto en Jalisco, donde tenemos mayoría en el Congreso del Estado se efectuó la licitación para eliminar el fuero constitucional a los representantes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, desde luego las autoridades municipales. Esta iniciativa está presentada en el Congreso de la Unión y la partidocracia no la han querido aprobar porque el PRI y el PAN en esencia llevan el mismo modelo económico liberal y, perdón que lo diga, pero bailan de cachetito en el Congreso. Cuando vienen las disputas regionales se presentan como si fueran proyectos diferentes, pero tienen la misma médula, están integrados por los mismos (...).

Movimiento Ciudadano plantea un proyecto en el que lo importante sea la propuesta de transformación para el país, en el que lleve garantes de diferentes regiones del país, mujeres y hombres tengan un prestigio y desde luego que sean acompañados por organismos electorales que pueden ser el vehículo para transitar en la boleta electoral y no como lo plantean dirigencias políticas que quieren seguir tomando acuerdos de cúpula sin tomar en consideración el ánimo de cambio de la sociedad.

→ ¿Ese proyecto incluye postular a un candidato, sumarse a alguno de otro partido o buscar en la ciudadanía el candidato a la presidencia de 2018?

Yo creo que el ejercicio se debe de construir de manera integral, hay que procurar construir un ejercicio de la más amplia cobertura y por encima de los partidos, y si esto no es posible, pues nadie está obligado a ello ¿sí? No es una visión unilateral, es una visión colectiva, eso se puede hacer porque ha tenido dimensión y éxito en otras regiones del mundo. (...) Desde luego que tenemos todo para llevar una candidatura nuestra y propia, y también la posibilidad de construir un bloque progresista que gane la presidencia de la República, pero nosotros no vamos a sumarnos a nadie. (...) Basta ya de que se piense que una persona por sí sola va a cambiar la orientación de un país.

→ Esto se entiende que no están dispuestos a sumarse a un frente con Andrés Manuel López Obrador.

Por eso no nos vamos a sumar a una persona y a una propuesta, se tiene que construir un proyecto, nosotros queremos construir un proyecto no nada más sumarnos a nadie, y en este sentido es muy claro. (...) Movimiento Ciudadano plantea empoderar a los ciudadanos, democracia participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos puedan opinar en el gasto público cuando pagan sus impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pueblo pone a la autoridad, el pueblo la pueda quitar y sería revocación de mandato. Eliminar el fuero constitucional, pero al mismo tiempo reactivar la banca de desarrollo para que los campesinos, los productores, los comerciantes, los emprendedores tengan los apoyos imprescindibles para dar oportunidad de empleo y de crecimiento (...).

→ Aterrizamos en Coahuila ¿qué papel está jugando Movimiento Ciudadano en la elección actual si no tiene candidato a la gubernatura?

Desde el principio tomamos la decisión de no llevar candidato al gobierno por una simple razón: para ganar un estado necesitan ser personalidades del propio estado que tengan antecedentes y trabajo, porque candidato cualquiera puede ser, pero candidato competitivo para ganar, no. Y precisamente porque no teníamos una figura competitiva tomamos la decisión de no participar a nivel de candidato de gobernador del estado. Sin embargo, tomamos la decisión con nuestros candidatos a diputados, con nuestros candidatos a presidentes municipales, y desde luego con la dirección estatal, de respaldar la candidatura de un candidato a gobernador independiente como lo es Javier Guerrero, que tiene una trayectoria acreditada de trabajo en Guerrero y de buen nivel de trabajo en el país. Se necesita gente preparada para hacer un profundo cambio y creemos que Javier Guerrero es una opción que tienen los coahuilenses.

→ Falta muy poco y las encuestas no son favorables en este momento para Javier Guerrero.

Lo que sucede es que a la mayoría de la población le han hecho creer que son más importantes los membretes que las personas. Parte del cambio profundo del que debemos involucrar a la sociedad es el que entiendan que son más importantes las personas que los membretes. Nosotros ya lo hemos acreditado en el terreno de los hechos, por eso derrotamos al PRI y al PAN porque en Movimiento Ciudadano somos mayoría en Jalisco: gobernamos 25 municipios, la segunda zona metropolitana más importante del país, Guadalajara (...) pero también Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, y también pudimos acreditar que se le podía derrotar en el norte e hicimos un esfuerzo para demostrar que el PRI y el PAN son vulnerables y recuerden ustedes la alianza que hicimos con un candidato independiente como Jaime Rodríguez (El Bronco) en Nuevo León.

→ Pero en el caso de Nuevo León ya la sociedad neoleonesa había probado PRI y PAN, había habido ya alternancia, y se prestaban las condiciones para una alternancia con un candidato independiente. En el caso de Coahuila no ha pasado así, sigue gobernando el PRI desde hace ochenta años.

Lo mismo pasó en el caso de Jalisco, precisamente por ello, regresando a lo nacional, Movimiento Ciudadano le está apostando a la construcción de un proyecto en el que la sociedad nacional quiera algo diferente y ya ha gobernado el PRI y el PAN, y el gran cambio del país, la orientación de un nuevo rumbo se da desde las instancias del gobierno federal, particularmente del Ejecutivo y el Legislativo, porque de no ser así, el cambio de la política económica no se da desde un estado y mucho menos desde un municipio.

→ Por último, su postura frente al muy pobre nivel de campaña que hemos tenido, con esta guerra sucia que ha dominado prácticamente el escenario no sólo en Coahuila, en Estado de México también lo hemos visto.

En todo el país, es la táctica que tienen en común entre el PRI y el PAN en la que lastimosamente...

→ Bueno se ha sumado Morena y eventualmente el candidato independiente Javier Guerrero...

Es lo que iba a decir, el nivel de confrontación para descalificarse a ver quién es peor, evidencia la pobreza de una clase política que debe ser renovada. Tienen que ser nuevos actores en la vida nacional los que generen una expectativa que oriente un proyecto diferente. Lo decía, hace unos días estuve en el estado de Veracruz, y ahí frente al descrédito de gobiernos ausentes y de gobiernos cleptocráticos que han lastimado la dignidad de Veracruz, recuerden que muchos años Veracruz fue la locomotora del proyecto nacional en materia económica y ahora es el cabús (...) Frente a ello hay que invitar a actores de la sociedad que están presentes hay académicos, intelectuales, periodistas, comunicadores, profesionistas libres, hay empresarios, industriales, mujeres que pueden empezar a encarnar el ejercicio del servicio público que permitan buenas prácticas de gobierno, precisamente a ellos le damos importancia en Movimiento Ciudadano (...).

Proyecto. Dante Delgado mencionó que Movimiento Ciudadano plantea empoderar a los ciudadanos, la democracia participativa.

