Por lo visto la telenovela de Felipe Calderón contra Humberto Moreira y viceversa seguirá por un buen tiempo, con secuelas y precuelas sobre lo ocurrido en los años afortunados para ambos, es decir, cuando el primero era el preciso de la República y el segundo el gober de la provincia coahuilense. Nuestros subagentes disfrazados de banderines blanquiazules comentan que todo indica que ya salió el peine en el truculento caso del documento de “no ejercicio de la acción penal” sellado por la PGR en 2012 antes de que don Felipe dejara la Silla Máxima de los Pinos, y el cual le ha servido a don Humberto para decir que él ya está “exonerado de todo”. Dicen que existen dos versiones sobre ese documento que, en principio, existe y aseguran es real. La primera es que al momento de llegar el priista Enrique Peña Nieto a Los Pinos en diciembre de 2012, uno de los primeros encargos a la PGR fue elaborar un documento que exculpara al Profe de acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero pero para evitar meterse en broncas y mejor embarrar al que ya se había ido, decidieron ponerle fecha de dos meses antes.

La segunda versión es que una vez que se confirmó el triunfo de don Enrique, los emisarios de éste comenzaron a hacer la labor de convencimiento con la entonces procuradora, Marisela Morales, para que ordenara la emisión de ese documento, aprovechando el descontrol que se abre siempre entre la fecha de la elección y la toma de protesta del nuevo gobierno. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que le dijeron para convencerla pero, según esta versión, lo consiguieron porque el documento ahí anda dando vueltas por la realidad "real" y la realidad virtual. ¿Cuál de estas dos hipótesis es la más fuertes? Juzgue usted mismo, aunque le dejamos una pista: doña Marisela es hoy cónsul de México en la pujante urbe italiana de Milán.

Cuentan que en estos días y aunque usted no lo crea, Miguel Riquelme, candidato priista a la gubernatura, y Jorge Zermeño, candidato panista a la alcaldía, tienen algo en común. Resulta que ambos suspirantes se metieron en problemas por sus dichos en sendas reuniones que sostuvieron con grupos de ciudadanos. En el caso de don Miguel, se reunió con integrantes de la Iniciativa Privada esta semana con quienes platicó sobre sus proyectos, además de aclarar dudas y responder preguntas. Los subagentes disfrazados de tazas de café dicen que todo marchaba bien hasta que alguien le preguntó al candidato de la coalición "Por un Coahuila Seguro" si en verdad, en caso de ganar, apoyaría al proyecto del cluster automotriz de La Laguna porque cuando era alcalde en funciones no lo hizo. La respuesta dejó a varios un poco fríos. Riquelme dijo, palabras más, palabras menos, que cuando un organismo empresarial tomaba partido (se entiende por un partido distinto) perdía la institucionalidad y que no podía ser tratado ya de forma institucional, sino como político. Y dijo que era el caso del cluster, pero sobre todo de Canacintra, quien a su ver se fue con los de enfrente y que, pues, eso conllevaba "riesgos". Estas palabras fueron interpretadas por varios asistentes como el clásico "o estás conmigo o estás contra mí", por lo que no fueron tomadas de muy buena gana que digamos. En el caso de don Jorge, la reunión fue con colonos y socios del Campestre La Rosita de quienes escuchó varias inquietudes principalmente en lo que tiene que ver con la seguridad y la vialidad. Dicen los subagentes que la reunión se puso algo tensa cuando alguno interpretó entre las palabras de Zermeño que él estaba a favor de revisar algunas de las calles cerradas por la inseguridad para ver si era necesario reabrirlas. Esto fue aprovechado de inmediato por lo contrarios para hacer ver que en caso de ganar don Jorge, adiós a las jardineras de los accesos restringidos. El candidato panista a la alcaldía tuvo que publicar un video en donde dice que no piensa hacer eso, aunque la duda ya se sembró y los argumentos técnicos sobran para congoja de los vecinos.

Tal parece que las campañas electorales están consumiendo todo el ánimo y los esfuerzos de los gobiernos en La Laguna, ya que varias de las obras que venían avanzando a ritmo, digamos, normal, prácticamente se han parado en las últimas semanas. Es el caso, por ejemplo, del famoso Teleférico, proyecto que luego de harta grilla y polémica pudo iniciar su ejecución. Y aunque en un principio se dijo que la obra iba a estar terminada antes de las elecciones, hoy luce prácticamente en el abandono. Otra obra de la cual también se ha hablado mucho y ha desatado su controversia es la del Metrobús, que tanto se presumió en el arranque en comparación con los nulos avances mostrados por el lado de Durango. También los trabajos van a paso de tortuga en el bulevar Revolución y varios tramos que se cerraron desde hace semanas siguen igual, causando molestias a los conductores despistados que quieren circular por esos tramos. Por cierto, este proyecto no tiene muy buenos augurios que digamos, sobre todo porque del otro lado del Nazas la Federación ya castigó al gobierno del "Güero" Aispuro por no ejecutar la obra en los tiempos establecidos. Con todo, es fecha que no arrancan. Otros trabajos que se han prometido desde finales de 2015 y nomás no se ve que vayan a concluir pronto son los de pavimentación. Si bien algunos tramos de vías importantes, como el Independencia, fueron objeto de colocación de nueva carpeta asfáltica, la obra quedó trunca, sobre todo hacia el poniente. Es el caso de otras rúas como la prolongación Bravo, calzadas Águila Nacional y otras ele oriente. Ojalá no queden muy cansados luego de las elecciones y terminen lo que empezaron, que buena falta hace. Para acabarla de amolar los necesarios puentes sobre el lecho del río Nazas que están en construcción no tienen para cuándo abrirse a la circulación. El de la calle Falcón y calzada Carlos Herrera está prácticamente terminado, aunque faltan unos detalles, pero no se le ha puesto fecha. A propósito de ello, cabe señalar que este puente se ha convertido en un nuevo símbolo de la falta de coordinación metropolitana, ya que fue pintada de un color de aquél lado y de otro, de éste. En cuanto al puente sobre el segundo periférico, luego del accidente en el que lamentablemente falleció un trabajador, las obras quedaron congeladas, al grado que el propio gober Aispuro dijo que iba a ir a México a preguntar qué pasaba con ese asunto. Total, en ambos lados parecen todos más preocupados por ver qué va a pasar en las elecciones en Coahuila que en ponerse a chambear para resolver los múltiples pendientes.

Miedo y preocupación ha desatado en un sector de la comunidad torreonense la reciente ola de extorsiones que lo mismo ha pegado en negocios, domicilios particulares y hasta en la Santa Madre Iglesia. Cuentan que hace unos días se llevaron tremendo susto en el Obispado de Torreón cuando sonó el teléfono y una persona contestó sólo para escuchar que del otro lado del auricular había una persona agresiva. Dicen que dicha persona les solicitó una buena suma de dinero a cambio de no hacerles daño. Cuentan que este tipo de situaciones se han registrado en otras instituciones, privadas y públicas, y lo que llama la atención es que no se trata al parecer de malandrines que al azar marcan un número para ver si casca una extorsión, sino que tienen datos básicos de las víctimas potenciales con los cuales pueden infundir el suficiente temor de que algo malo puede pasar si no se les hace caso. Este hecho se suma a la preocupación que ha generado el ataque al policía municipal en la Línea Verde, en la colonia Residencial del Norte, una situación que desde hace por lo menos dos años no se registraba en la ciudad. Por los pasillos de las corporaciones policiacas se menciona esto pudiera tratarse de una estrategia para desestabilizar a la sociedad en estos tiempos de campañas. No obstante, hay otras malas lenguas que comentan que desde hace algunos días la vigilancia se ha relajado un poco y prueba de ello es que la semana pasada se registraron nueve asesinatos, es decir, poco más de uno diario en promedio, algo que no se veía también desde hace tiempo. Para redondear el cuadro, ha circulado ampliamente por las redes sociales el video de un sujeto que intenta robar una camioneta en los alrededores de conocido hospital del centro de la ciudad, lo cual también ha encendido las alertas de la ciudadanía que espera que las autoridades no se duerman en sus laureles y se pongan a reforzar la seguridad que, como dicen en sus lemas de campaña, es un trabajo que no termina.

