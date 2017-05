'Amarra' sociedad civil a candidatos a la alcaldía de Torreón

Sábado 20 de may 2017, 12:03pm

Los seis candidatos que compiten por la alcaldía de Torreón firmaron 10 compromisos propuestos por 16 organismos de la sociedad civil, mismos que deberá cumplir quien resulte vencedor de la contienda.

El acto para la firma inició en punto de las 10 de la mañana de hoy teniendo como escenario la Plaza de Armas de Torreón.

Participaron Jorge Zermeño Infante candidato de la Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, conformada por los partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuia, Primero Coahuila y Encuentro Social; Miguel Mery Ayup, abanderado de la Coalición “Por un Coahuila Seguro” conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular; Carlos Centeno Aranda, candidato del PRD; Jesús Alberto Delgado Cuellar, del Partido del Trabajo; José Luis Dovalina Romero, candidato de Movimiento Ciudadano y Guillermo Gutiérrez Del Bosque, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional.

Los 10 compromisos firmados fueron:

1.- Auditoría de cada una de las dependencias municipales en el proceso de entrega-recepción y en caso de encontrar anomalías se presentarán las denuncias correspondientes.

2.- Cabildo autónomo e independiente y a partir del 2018 elegido por votación.

3.- Contralor y fiscal nombrados por ciudadanos.

4.- Implan autónomo y con concejo independiente y balanceado.

5.- Consejos ciudadanos de vigilancia balanceados. (Simas, ISN; transparencia, pavimento)

6.- Revisión integral de los recursos que se han asignado a obras del ISN desde 2012.

7.- Salud.

8.- Educación.

9 .-Seguridad 10 Promover y apuntalar la Participación Ciudadana.

Previo a la firma, en tres minutos los candidatos explicaron por que se comprometieron a cumplir los compromisos.

El primero fue Jorge Zermeño Infante quien dijo que además de comprometerse con la sociedad civil, promoverá “un gobierno transparente y un gobierno ciudadano que tome en cuenta a los habitantes de cada colonia, para no hacer lo que se le ocurre a la autoridad”.

“Tengan la certeza de que en mi gobierno habrá una participación efectiva, una participación donde juntos hagamos de Torreón, el Torreón que nos merecemos, en donde podamos salir a las calles con libertad, donde la autoridad no se sienta dueña de lo que es de ustedes, donde no se manipule la miseria y las necesidades con programas sociales que se hacen con dineros y recursos públicos”.

Por su parte Miguel Mery Ayup dijo que dentro de su proyecto de gobierno presentado en un libro denominado “La nueva guía, un nuevo modelo de ciudad” basado en 12 principios “que considero la base para generar una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, un desarrollo construido desde lo local, el progreso, el bienestar, la transparencia, la participación y la confianza, la contraloría social, la corresponsabilidad, la incumbencia, la inclusión, la excelencia y la proximidad, en ello creo y por eso digo sí a estos 10 compromisos”.

Carlos Centeno Aranda, candidato del PRD, señaló que además de comprometerse a cumplir estos 10 puntos, pomoverá acciones jurídicas en contra de quienes han hecho mal uso de los recursos de servidores públicos. Además del contralor y el fiscal, Centeno Aranda propone que también el tesorero y el gerente del Simas sean nombrados y vigilados por la Sociedad Civil.

Con respecto a las obras señaló que “Me sumo a esta propuesta, las fotos de Bob Constructor donde nada más se ponen el casco se toman la foto y se van y no sabemos ni cuanto costaron ni cuándo se van a terminar y no se cumplen las obras, antes de iniciar con nuevas inversiones que se terminen las que ya estuvieron en tiempo, forma y calidad y si las empresas no cumplieron hay que ver si son merecedoras de una sanción”.

Jesús Alberto Delgado Cuellar, del Partido del Trabajo, agradeció a las ONG por este ejercicio y dijo que están haciendo “el frente común para nuestra ciudad”.

Añadió que además de comprometerse a cumplir los 10 puntos, revisará padrones y nómina.

“Empezaremos con la nómina, ahorita hay muchos aviadores en el gobierno municipal y principalmente en la época electoral”.

Por su parte José Luis Dovalina, de Movimiento Ciudadano, dijo que la impunidad, corrupción y abuso de poder, impide que los ciudadanos puedan acceder a mejores condiciones de vida, por eso reconoció el esfuerzo de las organizaciones.

“Todos y cada uno de los compromisos, serán, pero yo les quisiera generar alguna reflexión, porqué tiene que ser un compromiso de la autoridad para que alguien pague las consecuencias de sus hechos, no tendríamos que estar pensando en esas situaciones, tendría que ser algo normal, no debiera haber nadie impune, cualquier persona que viola la ley tendría que tener las consecuencias de la ley”.

Guillermo Gutiérrez, de Morena, quien fue el último en tomar la palabra, además de firmar los compromisos, señaló que otra de sus propuestas es que la ciudadanía nombre al Tesorero y al director de Seguridad Pública, para que ejerzan su función de manera independiente y al detectar irregularidades se tomen las acciones que correspondan.

Las organizaciones convocantes son: Participación Ciudadana 29, Renacer Lagunero, Laguneros Unidos de Corazón, Ipac, Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos A.C. Movimiento Plaza Mayor Laguna, Laguna Yo Te Quiero, Nosotros el Pueblo de México A. C. Mentes con Alas, Moreleando, Desarrollo de la Laguna, México Sin Corrupción, Asociación de Colonos de la Ampliación Los Ángeles, Espíritu que Danza y Ciclac.

Al final se comprometieron a darle seguimiento al cumplimiento de estos 10 compromisos.



