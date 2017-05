Mineros de Hércules se van a paro; exigen utilidades y prestaciones

Viernes 19 de may 2017, 3:00pm

Trabajadores de la Minera del Norte ubicada en el poblado de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila, denunciaron una serie de violaciones a sus derechos laborales por parte de la empresa, por lo que mantienen un paro laboral desde el pasado miércoles.

Los empleados, que contactaron a El Siglo de Torreón para hacer pública la situación, dijeron que el miércoles se reunieron para hablar sobre las utilidades, pues la empresa les había informado que les darían 10 mil pesos, cantidad considerada baja por tratarse de una empresa minera, además de que las empresas subcontratadas otorgaron utilidades por arriba de los 30 mil pesos a sus empleados.

Según los trabajadores que pidieron el anonimato por temor a represalias, el año pasado recibieron 10 mil pesos, pero como préstamo, ya que no hubo utilidades, por lo que esperaban una compensación este año. “Estamos inconformes con las utilidades porque nos están dando 10 mil pesos, el año pasado nos dieron un préstamo de 10 mil pesos a cuenta de utilidades y aparte nos quitaron impuestos del préstamo, este año nos dieron 10 mil pesos y la deuda del año pasado sigue vigente, toda la gente está inconforme porque es una empresa mundial, es una burla”.

Añadieron que además el sueldo se deposita los jueves, ya que la semana cierra los domingos, sin embargo esta semana no les pagaron por mantener el paro. “Nos dicen que nos van a depositar hasta que retiremos el paro y hay algo más grave, la empresa no nos está pagando el Seguro Social, mucha gente va y no están dados de alta, tampoco el Infonavit”, dicen.

Sobre el sindicato, señalaron que no es una organización que represente sus intereses, pues se ha prestado para respaldar las decisiones de la minera. Aprovechando la coyuntura, los trabajadores demandan además del pago de la semana laborada y utilidades justas, las prestaciones que por ley les corresponden como es la cotización ante el Seguro Social y el Infonavit.



