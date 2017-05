Partido Joven ve 'cacería de brujas' en caso Humberto Moreira

TORREÓN, COAH.-

El Partido Joven ve una “cacería de brujas” en contra de Humberto Moreira, con la información ventilada sobre cuentas millonarias de sus familiares en Mónaco e Islas Caimán.

En rueda de prensa para dar a conocer sus propuestas, el candidato a diputado por el distrito VIII, José Iván Rivera, dijo que no hay pruebas contundentes en contra del exgobernador de Coahuila y ahora candidato a una diputación plurinominal por el Partido Joven.

“Vemos una 'cacería de brujas', yo sí quiero ser puntal en ese tema y decir, ahora atacan al profesor, compañero de nosotros a una diputación local (...) no hay nada que vincule, la verdad es que pedimos pruebas, entregaron una serie de copias que no son fidedignas, pedimos que traigan las pruebas reales, nosotros presentamos las pruebas de exoneración de nuestra candidato; las de España, las de México las de PGR, donde ha sido muy señalado, tiene procesos de investigación, están a la vista y que han sido exonerados muchos de ellos”.

Destacó además que Humberto Moreira es el único exgobernador dentro de una contienda electoral, que tiene 6 años sin fuero en los que “no le han podido demostrar algo” mientras que otros gobernadores al poco tiempo de concluir su gobierno son detenidos, por lo que a pesar de la información publicada, Moreira seguirá siendo candidato plurinominal.

Además el candidato del Partido Joven “rompió” mediáticamente con el PRI, con quien van en coalición en la gubernatura y las alcaldías, pues asegura que los están hostigando.

José Iván Rivera, acusó a Verónica Martínez de amenazas y hostigamiento, así como al alcalde de Francisco. I. Madero, David Flores.

“Quiero ser muy preciso, nosotros vamos en una alianza, una coalición para gobernador y alcalde, la cual ellos no han respetado, la cual nosotros somos aliados, pero no agachados, no vamos a permitir que sigan violando la ley los representantes del PRI y lo digo por su presidenta Verónica Martínez, que amenazó a mis coordinadores rurales de golpearlos, porque ella dice que no se pueden meter con la estructura de ellos”.

Señaló que están reuniendo pruebas para interponer las denuncias ante las instancias correspondientes.



