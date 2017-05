Cuentan que al Instituto Electoral de Coahuila ya se le hizo bolas el engrudo con eso del conteo de las boletas una vez que sea emitido el voto de los coahuilenses. Y es que, como ya lo habían adelantado nuestros subagentes, la eliminación del trasvase de votos en la coaliciones, que servía para que los partidos morralla pudieran mantener sus registros colgados de los partidos grandes, ha complicado bastante la situación. Resulta que, según la explicación que esta semana dio el secretario ejecutivo del IEC, Francisco Torres, el votante tendrá varias formas de votar por un candidato que vaya en coalición, como es el caso de Guillermo Anaya y Miguel Riquelme. Los partidos que respaldan al primero son cuatro y los del segundo siete. Así, quien quiera votar por el panista podrá hacerlo cruzando uno, dos o tres de los cuatro partidos que lo postulan, o los cuatro.

Quien quiera hacerlo por el priista, podrá cruzar los siete partidos que lo abanderan o entre uno y seis de los siete. Por supuesto que lo más fácil es que los partidarios de Anaya tachen el recuadro del PAN, y los de Riquelme hagan lo propio con el del PRI. El problema es que los demás partidos de las dos coaliciones se quedarán sin votos, porque esos sufragios sólo contarán para el PAN y el PRI. Por lo tanto, se espera que haya varias boletas en donde aparezcan varios recuadros marcados, lo cual va a poner a parir chayotes a los funcionarios de casilla a la hora del conteo. Primero, tendrán que revisar que efectivamente los partidos marcados vayan en coalición para dar el voto al candidato seleccionado. Luego, para contar los votos por partidos, éstos se van a dividir entre el número de partidos marcados. Es decir, si un ciudadano marca tres recuadros de partidos que van coalición, corresponde a cada partido un tercio del voto. Sí, ya sabemos lo que está pensando, asombrado lector: es un auténtico dolor de cabeza con alto riesgo de equivocación. Esto quiere decir que si bien podrá tenerse una mayor certeza respecto al voto por candidato horas después de cerradas las casillas y realizados los conteos, no así con el voto por partidos. Incluso, don Paco dijo que es probable que la contabilización del voto por partidos se dé hasta el cómputo distrital, lo cual equivaldría a un voto por voto, casilla por casilla. Pero, como dijo el "filósofo" de la televisión mexicana, aún hay más. Hasta el momento es un misterio cómo es que se va a mostrar la información de los votos en el exterior de cada casilla. Y, ante la duda, el secretario ejecutivo del IEC se aventuró a decir que van a colocar el número de sufragios por cada una de las combinaciones posibles, es decir, van a necesitar una lona del tamaño de un circo. Ojalá que resuelvan este asunto antes de que llegue el día de la jornada, porque los oráculos electorales ya están vaticinando que si la diferencia es por menos de 5 puntos porcentuales, seguramente la elección va a terminar en los tribunales.

Del que dicen que ya no sabe cómo quitarse el estigma de ofensor de las damas es del candidato panista don Memo. Y es que, como lo reportaron nuestros subagentes, a Anaya se le fue la boca en un mitin en donde usó una expresión que fue interpretada por los priistas como violencia política de género contra las lideresas del tricolor, con su consecuente queja y denuncia. Según nuestros subagentes, el gazapo le está pegando al panista sobre todo entre los liderazgos de colonias, que en la gran mayoría son mujeres y. Y es que dicen que don Memo ya empezaba a ganar adeptas entre las lideresas al grado de que varias de ellas habían comenzado a trabajar para él. No obstante, luego del "chistecito" que se aventó, los priistas se pusieron a trabajar arduamente para mostrar al candidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila como el peor de los enemigos. Y cuentan que esto prendió y que varias lideresas que ya se habían cambiado de blusa, volvieron a las filas de los priistas. Frente a ello, dicen, don Memo hizo ajustes fuertes en su agenda de esta semana para tener más reuniones con mujeres, abundar más en la agenda de género y así tratar de calmar las aguas de ese importante sector de la población, que suele ser decisivo en las elecciones. A ver si aprendió la lección.

La salida de Gerardo Márquez de la delegación de la Procuraduría de Justicia de Coahuila generó de inmediato una ola de especulaciones sobre los motivos reales del relevo. Mientras que los más pesimistas apuntaron a que es un indicador de lo duro que se pondrá la cosa en materia política y de seguridad, para otros tiene que ver con asuntos oscuros que venían ocurriendo en las oficinas del periférico y que don Gerardo no quería o no podía detener. Según nuestros subagentes disfrazados de escritorios desvencijados, desde hace tiempo que en la mesa de Homicidios se suscitan cosas extrañas que han dejado a algunos estupefactos. Cuentan que se han registrado casos de que los seguros de algunos de los occisos por causas violentas son cobrados meses después por personas que no son deudos. Dicen que esto se ha podido conocer ya que los familiares, luego de reponerse del duelo, han intentado hacer los cobros, cuando los representantes de las aseguradoras les dicen que eso no puede ser porque ya llegó alguien más a hacer el trámite y a llevarse el dinero. La sospecha es que quienes están llevando a cabo estos cobros son algunos agentes traviesos de la citada mesa. Claro que para que se dé esta anomalía es necesaria la colusión entre empleados de aseguradoras y los elementos que muy vivillos aprovechan el duelo de la familia para sacar prvecho. Con el cambio, ahora tocará a Jesús Jasso Frayre revisar estas travesuras, esporádicas o frecuentes, y poner orden en este asunto.

Del otro lado del Nazas se dice que el secretario de Desarrollo Clientelar -perdón, social- de Durango, Marcos Cruz, es el candidato más fuerte para ser quien está detrás de la difusión en redes de un escrito que supuestamente envió Juan de Dios Castro Lozano a Rafael Herrera Piedra, primo y asesor del exgober Jorge Herrera Caldera, en el que hacen alusión a "arreglos" del panista y su hermana Rosario Castro, actual secretaría de la Contraloría, para favorecer la campaña del alicaído Esteban Villegas cuando fue candidato a la gubernatura por el PRI, y para actuar en contra del actual gober, José Rosas Aispuro Torres. Y es que actualmente Marcos Cruz está bajo la lupa de la propia Contraloría, y al parecer dejó de estar en el ánimo del gobernador después de que su desempeño al frente de una dependencia tan sensible no ha sido convincente. A esto hay que sumarle que el titular de la Sedesoe no se vio tan favorecido como esperaba en el tema de la licitación para la confección de uniformes escolares, después de que los mismos maquileros de la capital del Estado ejercieron presión en su contra y prácticamente tuvo que abandonar su descabellada idea de ser juez y parte al favorecer a algunas plantas maquiladoras que abrió a través de prestanombres. Nada tonto. Y es que según se ha visto, el tema de los uniformes escolares es un negociazo si se toma en cuenta que el gobierno estatal eroga alrededor de 180 millones de pesos al año; por primera vez, la licitación favoreció en esta ocasión a un empresario textil de La Laguna. Sin embargo, otros atribuyen la difusión del documento a la guerra interna que se vive en el PAN en la búsqueda por la candidatura de la senaduría a la que por cierto aspira a llegar la contralora estatal a quien además han señalado de una nula actuación para fincar responsabilidades en contra de los exfuncionarios de la pasada administración, para la que según la acusación del documento, trabajó en su favor.

