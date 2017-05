Crean 'Zona de respeto' en UA de C

Lunes 15 de may 2017, 3:53am

"Aquí no se chifla". La "zona de respeto" llegó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C). Se trata de una serie de mensajes escritos por alumnos, maestros y personal administrativo, que buscan sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre el tema de género para prevenir la violencia.

Leyendas como "No más violencia a las mujeres", "Si me vas a quitar algo que sea el miedo", "Si te pega no te quiere", "Porque quiero que las mujeres puedan caminar tranquilas" y "Ni golpes que hieran ni palabras que duelan", fueron colocadas al interior de la universidad.

Ruth Chávez Rodríguez, estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, dijo que la zona de respeto, se creó en el marco de la campaña naranja que busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

"Queríamos sensibilizar y concientizar un poco, son temas que no se tocan. Esta actividad surge del comité local Miguel Ramos Arizpe, del cual soy directora actualmente, el comité forma parte de la Asociación Nacional de Ciencia Política y Administración Pública".

Los impulsores de esta actividad, pretenden replicar la zona de respeto en distintas universidades de la Comarca Lagunera. También se contemplan algunos espacios públicos. "Esta lucha no tiene que ser individual, tiene que ser colectiva, sólo ocupamos que se unan a nuestro movimiento", expresó.

Añadió, que es importante que se identifique la violencia contra la mujer "y que se encuentren las causas que la generan para evitar más daños y sobre todo asesinatos".

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

Prevención Buscan extender la campaña. Buscan extender la campaña. ⇒ Llevarán mensajes a otras universidades de la región. ⇒ También buscan trasladar campaña a espacios públicos de La Laguna. ⇒ Son estudiantes que pertenecen a la Universidad Autónoma de Coahuila.

Exhorto. Varios mensajes fueron plasmados por alumnos, maestros y personal administrativo de la máxima casa de estudios.

