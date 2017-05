Elección está muy cerrada: Moreno Valle

Lunes 8 de may 2017, 6:37am

MORENO DICE QUE PERCIBE UN GRAN ÁNIMO SOCIAL QUE BUSCA EL CAMBIO

Para Rafel Moreno Valle ex gobernador de Puebla por el PAN, la elección en Coahuila por la gubernatura está "competida, muy cerrada" y considera que el porcentaje de ciudadanos indecisos, que consignan diversas encuestas, si salen a votar, podrían darle la vuelta a los resultado de los comicios el próximo domingo 4 de junio.

No obstante, y por encima de la información que proporcionan las encuestas, que se han convertido en una herramienta de referencia y realmente ya no son totalmente creíbles, en todo caso, " el resultado estará en manos de los ciudadanos, pues es el pueblo el que decide. En la medida que haya mayor participación, es más factible la alternancia. El no participar y quedarse en casa es prácticamente optar por la continuidad".

El panista insiste en que "habrá que ver cuántos de esos indecisos salen a votar. Pero yo percibo un gran ánimo social que busca el cambio".

Dice estar convencido que Guillermo Anaya representa la mejor alternativa, pero es importante que los ciudadanos escuchen las propuestas de todos, comparen su trayectoria. "Es importante el cambio para Coahuila, pero que no sea por por el cambio mismo, sino que el objetivo sea hacer un buen gobierno".

Moreno Valle en calidad de presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, vino a Torreón para respaldar la candidatura de Guillermo Anaya Llamas al gobierno del Estado y lo acompañó a varios eventos. Asegura que Coahuila está listo para la alternancia.

Desde su perspectiva. es importante que ya se genere un cambio, "pero un cambio no por qué sí, debe ir sustentado con propuestas, con fundamentos de cómo hacerlo y yo considero que Guillermo Anaya representa esa oportunidad para los coahuilenses... lamento que en la actual contienda electoral y otras, se privilegien los ataques y la descalificación por encima de las propuestas".

Del por qué apoyar a Guillermo Anaya, compadre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, quien es una firme aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República para el 2018, responde sin titubeos, "Porque, insisto, fui compañero en el Senado de la República de él, soy panista y queremos que le vaya bien al PAN, queremos un buen gobierno con el PAN en el que se digan los cómos para resolver los problemas, cuál es el reto, cuál es la estrategia. En cualquier escenario, debemos tomar lo que haya funcionado para mantenerlo y cambiar todo aquello que pueda ser perfectible. Esa es la oportunidad que representa la alternancia.

Un análisis debe ser objetivo, por ejemplo, aquí en Torreón es evidente que hubo tiempos muy difíciles en materia de inseguridad, que se ha mejorado y así lo muestran los indicadores, la seguridad se convierte pues en un factor indispensable para el progreso y el desarrollo, para traer turistas, captar inversiones, generar empleos... La seguridad no debe ser un tema de las campañas, porque independientemente de los colores de los partidos que gobiernen, la coordinación y el trabajo conjunto debe estar en beneficio de los ciudadanos.

DICE 'NO' A CANDIDATURA INDEPENDIENTE

En su visita, el también autor del libro "La Fuerza del Cambio", que actualmente promociona en diferentes estados del país y en el que comparte experiencias de su gobierno en Puebla, con evidencias fotográficas, documentales y evaluaciones de organismos independientes, dice un "no" rotundo a lanzarse como Candidato Independiente a la presidencia de la República en el 2018.

"Yo estoy en el PAN, yo estoy confiado en el sistema de partidos, lo que si buscaría sería una alianza. Nunca se ha ganado una presidencia de la República, si antes no se gana legítimamente una elección constitucional".

CONVENCIDO DE LAS ALIANZAS ELECTORALES

Rafael Moreno Valle habla de las alianzas como elementos de fuerza de gran valor en los procesos electorales, como los que se definirán este año.

Y ejemplifica el caso de la gubernatura de Nayarit, donde va el PRD, PT el PAN y otro partido local, con lo que se espera que el triunfo de Antonio Chavarría sea rotundo y aplastante.

"Pero lo más importante es que va a haber gobernabilidad".

DEFIENDE ESQUEMA DE 'SEGUNDA VUELTA'

Moreno Valle, considera que en México deberían darse cambios en materia electoral, para que se diera el esquema de "Una Segunda Vuelta". Esto, para garantizar la gobernabilidad .

"Por el sistema político de nuestro país y por las condiciones de falta de confianza de la ciudadanía, considero que debe haber un cambio en las Reglas Electorales, que debiéramos como en otras democracias, ahí está el caso de Francia, optar por la segunda vuelta para garantizar la gobernabilidad y que los programas y propuestas tengan apoyo en el poder legislativo", asegura.

"Por supuesto yo sería partidiario de que se estableciera este esquema. Así no tendrías que hacer alianzas y cada quien participa en una primera instancia y después vemos el peso, el respaldo social que tiene cada candidato y cada candidata, y posteriormente como se hizo en Francia, se construyen Alianzas, pero ya van en torno a un proyecto, se toman las mejores propuestas de cada partido, se hace un compromiso de llevarlas a la práctica, se ofrece el respaldo del Legislativo de las diferentes fuerzas políticas que conforman la Alianza y se logra ya un triunfo con un margen muy amplio, con un respaldo contundente, lo cual te da gobernabilidad. Eso sería lo ideal, pero veo muy difícil que esto suceda. Los tiempos están encima y no creo que se pueda construir el acuerdo parlamentario .

LOS GOBERNADORES CORRUPTOS Y SU IMPACTO

El tema de los gobernadores corruptos no puede pasar de lado. A Rafael Moreno Valle le parece que esta situación lastima la política, merma la fe de los ciudadanos y causa irritación social.

"Este tipo de situaciones que se han presentado, hacen que la gente esté cansada de los políticos, de los partidos, pues ya no le creen a nadie y es fundamental recuperar su confianza.

Por lo tanto, dice que "es sólo a través de resultados que se les puede mostrar que el cambio es posible y se puede tener un país mejor, más fuerte y justo con mayores oportunidades para todos".

Se reservó su opinión respecto al caso recién descubierto del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien supuestamente creó una importante red de corrupción que le permitió beneficios por alrededor de 250 millones de pesos, resultado de imponer cuotas a proveedores, otorgar contratos a compañías "factureras" y el cobro de "moches" en efectivo.

Señala que no puede hablar de lo que no tiene fundamentos.

Condiciones. Rafael Moreno Valle exgobernador de Puebla dice que Coahuila va por el cambio.

Recorrido.- Rafael Moreno Valle recorre junto con Guillermo Anaya calles del ejido Coyote del municipio de Matamoros.

Apoyo. Los panistas se reunieron en la comunidad El Coyote para respaldar al candidato a alcalde Leonel Contreras.