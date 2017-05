Nadie me ha pedido la renuncia: Porragas

Viernes 5 de may 2017, 3:52am

BOMBEROS PIDEN CESE DE FUNCIONARIO Y DE SU COMANDANTE

El siglo de torreÓn

El director de Protección Civil, Alberto Porragas Quintanilla dice que nadie le ha pedido la renuncia ni sabe que vayan a destituirlo.

Ante las críticas de elementos del Cuerpo de Bomberos que piden el cese de este funcionario y el comandante Salvador Zamora porque no les brindan el equipo necesario para realizar su trabajo en condiciones de seguridad, señala que "yo estoy a la orden".

Pero asegura que no hay motivos para ello, pues se ha manejado con una política de puertas abiertas y "siempre me he mantenido en comunicación con ellos".

Dijo que se cumple con la atención que deben darse a los bomberos en cuanto a su protección. "Reciben botas, guantes, uniformes, cascos, herramientas, de acuerdo como lo van necesitando".

Además, de acuerdo con las órdenes del alcalde luego de la muerte de Gustavo Muñoz, los bomberos ya no realizan ninguna actividad diferente al rescatismo.

"Con relación a la poda de palmeras muertas en varias vialidades de la ciudad, es importante aclararles que ese trabajo no lo realizan los bomberos, sino empleados de Parques y Jardines".

De esta dependencia de seguridad pública, sólo se les prestan los camiones-grúas para que puedan subirse, afirma.

"No es cierto que los elementos vayan a llenar las albercas de funcionarios o amigos de éstos".

Lo que sí admite Porragas es que los bomberos siguen en el reparto de agua en pipas en varias colonias de la ciudad.

"Generalmente esto se realiza en forma coordinada con el Simas, a petición directa de los colonos afectados y ocurre cuando hay fallas en norias o suspensión del servicio de electricidad que es cuando falta el agua, ahora es menos que en años anteriores".

Elementos del Cuerpo de bomberos pusieron al descubierto la inconformidad con que trabajan y además, las condiciones que consideran inseguras para acudir a combatir incendios.

Los reclamos se dieron luego de la muerte del bombero Gustavo Muñoz el pasado mes de abril, luego de que realizaba la poda de una palma ubicada en una institución educativa.

Los bomberos están molestos porque no se ha pagado el seguro de vida a la familia del ahora occiso y tampoco se han concretado los ofrecimientos de otorgar una beca y una pensión a los hijos de Muñoz, según lo que ofreció el alcalde Jorge Luis Morán Delgado ante todos ellos.

El siglo de torreón / Fernando Compeán

En reserva Quejas anónimas de bomberos indican condiciones de inseguridad para realización de su trabajo. Quejas anónimas de bomberos indican condiciones de inseguridad para realización de su trabajo. ⇒ Que los ponen a hacer diversas actividades, muy diferentes a la tarea de rescatismo y auxilio que son su razón de existir. ⇒ Si no atienden las órdenes el comandante les aplica sanciones. ⇒ Ellos solicitan la destitución de Porragas y el comandante.

Inconformidades. Los bomberos de Torreón siguen inconformes con el titular de Protección Civil Alberto Porragas por la falta de apoyo. Quieren la destitución del comandante Salvador Zamora.