Dieron el permiso para hacer puente

El siglo de torreón / Ramón Sotomayor

GUADALUPE MIRANDA

El Siglo de Torreón

Fue el 26 de enero del año en curso, que la Comisión Nacional del Agua autorizó al Gobierno de Durango la construcción del puente vehicular que conectará a los municipios de Gómez Palacio y Torreón, en el sector de las Villas y el nuevo desarrollo inmobiliario Las Huertas del Grupo Altozano, quien también es responsable de la obra.

"El puente llamado Altozano, se dio un permiso al Estado de Durango a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, quien fue el que lo solicitó y fue aprobada, ya fue dada la autorización", informó Ricardo Álvarez García, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua con sede en La Laguna.

El jueves pasado, al término de la reunión de la Comisión de Urbanismo y Patrimonio Inmobiliario del municipio de Torreón, Gabriel Calvillo Ceniceros, titular de la dependencia correspondiente, declaró que no tenía conocimiento de la obra y aseguró que "nosotros no hemos dado ninguna autorización". Sin embargo, el director de CCN de Conagua, dijo que fue Gabriel Calvillo, quien dio la anuencia por parte del municipio de Torreón para dicha obra. Por lo tanto desconoce qué otro requisito pudiera no estar cumpliendo la empresa.

"A lo mejor lo que se refiere el municipio es que no han dado el permiso de construcción, dieron su anuencia para que se construyera, no quiere decir que dieron el permiso de construcción, supongo eso", dijo Álvarez García.

Adelantó que solicitaría un encuentro con autoridades municipales "para ver si tienen otra situación que los limite, porque en todo caso tienen que cumplir con todos los requisitos de cualquier dependencia, tanto del municipio como del estado de Coahuila", dijo Álvarez, quien insistió en que la autorización del puente por parte de Conagua ya está.

Aunque según Conagua la autorización se entregó a la Secope, no se ha emitido información sobre el inicio de obras del puente vehicular que construye la empresa Altozano por parte de dicha dependencia.

Obra. La construcción del puente de la constructora Altozano, cuenta con los permisos de Conagua.