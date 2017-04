Con tatuajes salió adelante

TORREÓN, COAH.-

NACIÓ CON PROBLEMAS EN LA PIEL Y OCULTÓ LAS MARCAS CON TINTA

El "Hombre Ajedrez" tiene el 99 por ciento de su cuerpo tatuado, se encuentra en los libros de Récord Guiness y viaja por el mundo mostrando los diseños en su piel.

Sin embargo, Matt Gone, quien se esconde bajo más de 200 mil dólares de tinta, cuenta con una salud frágil y un testimonio de superación inusual.

"Nací con algunos problemas de la piel y los músculos, eso me llevó a querer esconder las marcas que tenía... Poco a poco me puse más tatuajes, es como una especie de adicción", narra el originario de Portland, Estados Unidos.

Matt Gone nació con el Síndrome de 'Poland', padecimiento que le afectó el desarrollo de músculos en el pecho y sus brazos, además de uno de sus riñones; perdió a sus padres cuando era muy joven y sufrió rechazo debido a su padecimiento y las cicatrices de sus operaciones.

A los 16 años tomó la determinación de cubrir una cicatriz en su brazo derecho con un tatuaje, lo mismo sucedió con otras marcas y así comenzó a interesarse por el mundo de la tinta en la piel.

Luego de trabajar en un restaurante de Nueva Orleans, buscó un cambio de vida e invirtió gran parte de su dinero en tatuarse para entrar en los libros de Récord Guiness, lo que eventualmente llamó la atención de los medios de su país y de todo el mundo.

"No soy el hombre más tatuado del mundo, pero soy el que tiene más cuadros de ajedrez tatuados, así entré al Guiness, como el → hombre ajedrez... Soy una celebridad en todo el mundo, es fantástico poder ver tantos lugares y conocer tanta gente".

Gracias al reconocimiento del Guiness y de diversos artistas, Gone ha podido recuperar gran parte de lo invertido e incluso costear sus tratamientos médicos cada mes.

Debido a que cuenta con un solo riñón, tiene una dieta rigurosa y un estilo de vida estricto, no bebe alcohol, no puede comer grasas, azúcares y debe tomar medicamentos especiales todos los días; incluso se somete a diálisis eventualmente para evitar intoxicarse.

"Tengo un doctor maravilloso, realmente no lo podría pagar si no tuviera este estilo de vida, cada mes tengo que ir a revisarme y hacer tratamientos especiales... Eso me sirve para sobrevivir y también que la gente conozca un poco más sobre enfermedades como laque tengo".

El "Hombre Ajedrez" afirma que constantemente visita hospitales infantiles y centros médicos en todo el mundo como parte de un programa propio de filantropía, en algunas ocasiones dona porcentajes de eventos y otras veces sólo acude a animar a los niños con algún problema de salud.

"A veces es sólo ir y estrecharles la mano, decirles que no son los únicos que han tenido una vida dura y que siempre pueden sacar ventaja de cualquier situación".

Matt Gone afirma que quienes tienen un tatuaje actualmente viven "sin tanto problema", pero cuando inició con su transición física la situación era muy diferente.

Detenciones policiales sin motivo, burlas, insultos, agresiones y discriminación, fueron algunos de los obstáculos que tuvo que vencer para salir adelante en todos sentidos.

"No podía conseguir trabajo, la policía siempre me detenía por mi aspecto, pensaban que era un criminal, cuando en realidad era una persona parcialmente discapacitada... tuve que superar todo eso".

Gone dice que tener tatuajes en casi todo su cuerpo genera hoy día muchas reacciones de admiración, pero aún persisten los estereotipos en muchos lados; "trato de no darle mucha importancia y dejar que hablen, realmente no me conocen", afirma.

A pesar de su éxito económico y gran fama, Matt Gone pide que no se le tome como un ejemplo para las nuevas generaciones, pues "cada vida es diferente".

Asegura que los tatuajes le ayudaron a salir adelante, pero cada persona debe hallar "su propio camino".

"A la gente joven que se siente triste por su aspecto, por alguna deformidad, yo les diría que todo va a cambiar si uno realmente quiere... en mi caso fueron los tatuajes, pero no es así siempre, a veces es el estudio, un negocio, los amigos, creo que todos podemos hacer algo bueno, sin importar nuestro aspecto".

Arranca el 'Laguna Ink'

Con expositores mexicanos e internacionales, ayer arrancó la cuarta edición de la Expo Tatuaje "Laguna Ink" 2017 que este año, tiene como fin, dignificar el tatuaje en la Comarca Lagunera. Felipe del Río, vocero del evento, dijo que se espera que el festival -que culmina hoy-, congregue a más de mil 500 personas. "La modalidad es que por facebook, consulten al tatuador, a cualquiera de los que están aquí, y hacen la cita directamente con ellos, ya según la agenda de cada tatuador", mencionó.

La entrada al evento, tiene un costo de 70 pesos y se lleva a cabo en las instalaciones del Intermall Laguna, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Hay tatuadores provenientes de varios estados del país y otros que son originarios de países como Canadá, Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala, España y Estados Unidos.

Por ejemplo, en el stand, de Jorge Membreño, de Honduras, los amantes del arte milenario, pueden encontrar tatuajes con costos de poco más de mil pesos. "He tatuado a señoras de 60 años y chamacos que vienen acompañados de sus papás, es un público muy variado", dijo. En el local, de Froy Vargas, de Costa Rica, se pueden encontrar tatuajes de los 800 pesos en adelante. "Tengo 21 años, pasé dibujando desde que tengo memoria, que la gente quiera un diseño mío en la piel, es lo mejor", afirmó. En este evento, los asistentes pueden disfrutar de música en vivo, de géneros como el metal, hip hop y la cumbia. También hay exhibición de patinetas, de motocicletas, de skateboard y venta de souvenirs.

Legitimar. A la Expo Tatuaje, han acudido tatuadores de este país y de otras partes del mundo. (ROBERTO ITURRIAGA)

Cubierto en tinta. Matt Gone tiene tatuajes en la garganta, genitales, lengua y globos oculares. (ROBERTO ITURRIAGA)