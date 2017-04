Se decepcionan de los candidatos

TORREÓN, COAH.-

ALUMNOS QUE FUERON A ENCUENTRO EN IBERO NO QUEDARON CONVENCIDOS

Anuar Hernández y Jefferson López tienen 18 años y ambos votarán por primera vez el próximo 4 de junio. Ninguno se sintió identificado con los candidatos a la gubernatura de Coahuila que antier presentaron sus propuestas en el Encuentro Universitario que organizó la Universidad Iberoamericana de Torreón.

"No terminó de convencerme ninguno, dijeron superficialmente sus propuestas y se desacreditaron entre ellos. Algunos estuvieron apáticos, apagados y otros fueron muy soberbios, me duele que la primera vez que voy a votar tenga que ser así, votando por el menos peor", señaló Anuar, estudiante de la Preparatoria Luzac.

"Se me hace una lástima que dentro del escenario se están peleando y detrás todos se abrazan y son amigos. El debate fue aburrido, no me convenció nadie, Lucho Salinas me gustó como empezó su campaña, pero me desilusionó después, en general, ni Guerrero, ni Anaya, ni José Ángel, ni Guadiana me llenaron, es la primera vez que voy a votar, yo buscaba un candidato que me cumpliera mis expectativas", expuso Jefferson, de 18 años de edad y alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Para otros alumnos fue triste que la mayoría de los aspirantes a la gubernatura "si no es que todos", reciclaran el discurso que habían expuesto durante el debate que realizó un día antes el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en la ciudad de Saltillo.

"Fue un buen ejercicio el hecho de que se haya tenido un espacio con estudiantes no únicamente de la Ibero, sino con jóvenes que asistieron de distintas universidades. Pero como tal, el ejercicio para conocer propuestas fue triste... hubo quienes encendieron en algún momento el encuentro como José Ángel y Guadiana, pero creo que no hubo un convencimiento como tal. Pero bueno, la Ibero buscaba que los jóvenes tuvieran la oportunidad de conocer a sus candidatos", detalló Jorge Saucedo, estudiante de Derecho en la Ibero.

Respecto a la ronda de preguntas que hizo el público asistente a los contendientes, los jóvenes coincidieron en que "le sacaron la vuelta a los temas" como las iniciativas para la comunidad LGBT, los enriquecimientos de algunos candidatos y la administración, la corrupción y el robo en las universidades públicas. Además, del fuero político y el emprendedurismo.

Para Andrés Salinas, también alumno de la Ibero, algunos candidatos únicamente se dedicaron a "hacer la política del pueblo y a caer en el juego populista". "Todos se basaron como si fueran a ver a sus acarreados, no como si estuvieran con universitarios. Hablan de Fiscalías Anticorrupción, pero siempre termina siendo lo mismo, son propuestas trilladas", agregó.

Los alumnos, tampoco saben "si tendremos tiempo de darle el voto a Riquelme" que rechazó la invitación para acudir a este diálogo.

"El que no quiera presentar sus propuestas, pues no puede pedir el voto de esas personas. Comentábamos entre los compañeros que la realidad es que tendría que ser el candidato quien busque a la gente y no al revés, no entra en nuestras opciones si ni siquiera quiere tener ese contacto", señalaron los jóvenes.

Los jóvenes, piden a los candidatos que previo al segundo debate del IEC que será celebrado el 4 de mayo en Torreón, visiten las instituciones educativas para escuchar sus inquietudes y para que puedan plantear propuestas "viables".

Los candidatos que acudieron: Guillermo Anaya, Armando Guadiana, José Ángel Pérez, Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas. Los ausentes fueron Mary Telma Guajardo y Miguel Ángel Riquelme.

Piden considerar infraestructura

Si bien algunos de los candidatos a la gubernatura de Coahuila -en su propuestas- pretenden recuperar la figura y el trabajo del docente, y enfrentar los retos de la Reforma Educativa, el Observatorio Educativo de La Laguna dice que se debe considerar la infraestructura educativa en la entidad que se encuentra rezagada.

“Ninguno de ellos habló sobre situaciones concretas que se tengan que hacer en términos de infraestructura, hay candidatos que hablan de traer tecnología, perdón, antes de traerla y poner iPads, antes de traer todo ese tipo de cosas, es tener lo básico, salones de clases donde haya clima para poder trabajar de manera agradable”, dijo Armando Paredes, presidente del Observatorio.

Señaló que es importante partir de la dignificación del trabajo docente, “aspecto que todos los candidatos contemplan”, con un manejo claro de los recursos de sus aportaciones sindicales, como a los recursos destinados a salud, seguridad social y pensiones. Lo anterior, lo declaró en base al debate que organizó recientemente el IEC en Saltillo.



Elecciones. El Encuentro Universitario se realizó para conocer las propuestas de los candidatos. (EL SIGLO DE TORREÓN)