Abordarán violencia de género en Durango en marcha feminista

El Colectivo Activistas Feministas de La Laguna ve con especial preocupación la situación de las agresiones a mujeres en La Laguna de Durango y en el Estado en general, por lo que en la marcha feminista preparada para este domingo, será uno de los principales temas que se abordará.

La problemática se dio a conocer recientemente con los colectivos que participan a nivel nacional, quienes ven con especial atención las acciones que prepara la sociedad civil, entre ellas la solicitud de la Alerta de Género, para dar su respaldo.

Elena Iduñate, integrante del Colectivo, dijo que para Durango es necesaria la Alerta de Género, pues, aunque no figura entre los estados con mayores cifras de feminicidio, las condiciones son favorables para que así sea.

“Vamos a poner especial énfasis y es una preocupación del movimiento regional y lo estamos subiendo al movimiento nacional, porque si bien no estamos como en Jalisco, el Estado de México, o San Luis, estamos a tiempo de atender esta problemática para no llegar a una situación tan extrema”.

Iduñate considera que las autoridades no están trabajando con perspectiva de género para atender los casos de violencia contra la mujer.

“Qué está pasando aquí, las autoridades no están dando respuesta, van 10 mujeres asesinadas en el año y el vicefiscal saca unas declaraciones graves donde dice que dos de ellas no son feminicidios porque fueron en el interior del domicilio y no mostraban heridas denigrantes”.

“Por otra parte, la Directora del Instituto Estatal de las Mujeres declaró que la PGR no tenía por qué emitir una Alerta de Género, lo que nos alarma todavía más, es que una persona en ese puesto no conozca cómo se implementan esos mecanismos”.

Recordó además que el gobernador José Rosas Aispuro prometió mesas de trabajo con sociedad civil hace un mes, sin que a la fecha se hayan concretado.

Por su parte, Natalia Fernández, integrante del colectivo dice que con esta marcha se busca visibilizar a las violencias machistas, donde se gestan varios delitos.

“Vemos delitos importantes que van al alza: como violencia familiar, violaciones, abusos y acoso sexual que no son atendidos porque no se consideran suficientemente relevantes y vemos delitos tan graves como lo es el feminicidio”.

La marcha será el domingo 23 de abril. Partirá de la Fuente del Pensador a las 7 de la tarde, rumbo a la Plaza Mayor, donde finalizará.

La Laguna participará por segunda ocasión en esta manifestación que se organiza a nivel nacional e internacional. Activistas Feministas de La Laguna, Red de Mujeres de La Laguna, Nosotras Nosotros Durango A.C., Mugec y FUNPRODEM A.C. estarán presentes.



