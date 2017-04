Estado quiere fuera a familias de búsquedas de desaparecidos: Silvia Ortiz

TORREÓN, COAH.-

El Gobierno Federal no tiene la intención de buscar y localizar a las personas desaparecidas ni apoyar a sus familias, sino que las quiere fuera de las búsquedas, asegura Silvia Ortiz del Grupo Vida (Víctimas por su Derechos en Acción).

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo una serie de señalamientos a los comentarios enviados por el ejecutivo federal para el proyecto de Ley General sobre la Desaparición de Personas, pues los consideran regresivos y por debajo de lo que ellos propusieron con apoyo de la sociedad civil y expertos.

"Ellos quieren hacer su voluntad desde el momento que quieren detener las búsquedas, no estamos de acuerdo, quieren ser el todo, pero ya nos dimos cuenta que se les dejó y no lo hicieron, ¿sabes cuándo los van a encontrar?, nunca, porque cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron", dice Ortiz.

El documento señala, que la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, una de las principales propuestas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrada más de 50 grupos y asociaciones a nivel nacional, "termina siendo auxiliar de la fiscalía, perdiendo su capacidad operativa y eficacia".

La propuesta del Movimiento era que una comisión tuviera estructura sólida, de alcance nacional, capacidad operativa, de reacción e inteligencia, que le permitiera contar y disponer de manera inmediata y permanente de una fuerza de búsqueda exclusiva, formada con elementos y recursos de la Federación y de los estados.

En la Comisión participarían las familias en el diseño y monitoreo de las búsquedas, asegurando planeación, alta especialización y presupuesto suficiente para desempeñar las tareas.

Sin embargo la propuesta del ejecutivo según los colectivos "no recupera la naturaleza de la Comisión Nacional de Búsqueda y tal como se ha propuesta por las familias, acordado con el Senado y comprometido por el Gobierno federal".

Los colectivos señalaron además que se vuelve a condicionar y subordinar las acciones de búsqueda a la calificación jurídica y que las acciones de búsqueda en campo dependen de las facultades de las autoridades ministeriales, sus límites y de su voluntad.

De la estructura y las atribuciones del Sistema Nacional de búsqueda dicen que "se dejan a la potestad de los estados el coordinarse para efectos de búsqueda".

En cuanto a la investigación menciona que no se establecen las bases para una investigación efectiva, ni contemplan medios tecnológicos, mecanismos especiales de investigación y estructura orgánica mínima y se imponen obstáculos para el enjuiciamiento y la búsqueda, ?favoreciendo la impunidad?, entre otras cosas.

"Todos estos cambios rompen con el modelo de contrapesos para abatir la impunidad y la aquiescencia del Estado en las desapariciones", señalan.

Añaden que las observaciones al proyecto de dictamen se reciben a seis días de la terminación del periodo de sesiones en el Congreso Federal, disminuyendo cualquier posibilidad de cumplir con el compromiso de que en el presente periodo se cuente con una Ley sobre Desaparición de Personas.

Silvia Ortiz dijo que los colectivos defenderán el proyecto trabajado a lo largo de dos años.



