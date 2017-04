Sin solución, mejor atención a ancianos

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 65 Y MÁS SUFRIRÁN PARA HACER COBRO

Las malas condiciones en las que adultos mayores cobran el programa 65 y Más prevalecerán, pues ni la Secretaría de Desarrollo Social, ni la empresa Telecom cuentan con mecanismos para enfrentar la alta demanda.

En el caso de Torreón, los trámites para la reposición de tarjetas y cobro con cheques, se hace en el Palacio Federal hasta donde los Adultos Mayores llegan desde las 4 de la mañana en adelante, o bien, pernoctan en este lugar, para asegurar un turno.

David Fernando Tovar, coordinador operativo del Programa 65 y Más en Coahuila, dice que Sedesol no tiene injerencia en el cobro, pues lo hace la compañía Telecom, mientras que las indicaciones bajo las cuales se hace el trámite vienen de la Ciudad de México y no se pueden cambiar.

"Por desgracia la Sedesol no maneja el dinero, se contrata una estancia liquidadora que en este caso es telégrafos, ellos son los que les entregan el dinero, nosotros no tocamos el dinero, no lo manejamos y nosotros tenemos que adaptarnos a la capacidad que tenga la oficina telegráfica y las medidas de seguridad que tenga la oficina", dijo.

Comenta que este año comenzaron a vencerse las tarjetas de cobro de manera escalonada. En el bimestre enero-febrero fueron 6 mil tarjetas las vencidas, por lo cual se entregó la misma cantidad de giros a los beneficiarios.

En el bimestre de marzo-abril se vencieron 19 mil tarjetas y para el bimestre mayo-junio serán de 16 mil a 17 mil, por lo que el trabajo es reponer el plástico y entregar los giros telegráficos mientras se habilita la tarjeta.

Fernández Tovar insiste en que las fallas no sólo son de Sedesol, sino también de Telégrafos.

"Estamos tratando de darle un mejor servicio tal vez por la afluencia de los adultos mayores nos hemos visto un poquito rebasados, pero no por Sedesol, sino tiene un proceso telégrafos para pagar, nosotros tenemos los documentos impresos y son los que se van a canjear en la oficina telegráfica".

Comenta que, en un intento por mejorar la atención, por un tiempo se estuvo citando a los adultos mayores en orden alfabético, sin embargo, gran parte no hizo caso a las instrucciones.

Actualmente son 22 días los que dan a los adultos mayores para hacer los trámites, tiempo suficiente, según Sedesol, para evitar que pernocten o lleguen de madrugada.

Además del lento proceso que llevan a cabo, ni Sedesol, ni Telégrafos tienen la capacidad para recibir a los adultos mayores en el Palacio Federal, por lo que esperan sentados o parados a las afueras de las oficinas.

