A medias, seguridad social para policías de Lerdo

LERDO, DGO.-

Mauro está incapacitado de por vida y sin pensión

LERDO, DGO







COMENTAR

En Lerdo ser policía municipal no sólo implica, como en cualquier otra ciudad, riesgos de trabajo sino que de quedar incapacitado de por vida se enfrentará a la incertidumbre de no saber si contará o no con el apoyo de la Presidencia Municipal debido a que ni siquiera en estas condiciones son pensionados pues al parecer no tienen una seguridad social completa.

Así le pasó a Mauro Ramírez Arteaga, policía de Lerdo, quien en mayo del 2015 sufrió un accidente en Gómez Palacio, antes de llegar a su casa. Venía de trabajar y fue embestido por un camión. Durante este tiempo el Municipio le ha seguido pagando su sueldo pero no lo ha pensionado por lo que en cualquier momento podría despedirlo dejándolo sin el sustento para su familia que incluye una esposa y cuatro hijos siendo el mas pequeño un niño de 7 años de edad.

Ramírez era policía activo del municipio de Lerdo pero debido a las lesiones que sufrió tuvieron que hacerle múltiples operaciones. Quedó con secuelas por las cuales solo puede caminar con dificultad con andador y no cargar mas de 25 kilogramos según la opinión experta de especialistas del ISSSTE y de la clínica San José.

“Quiero que me pensionen porque así como estoy no me van a dar trabajo en otro lado, o también trabajar pero ya de policía no porque no puedo hacerlo”, dijo Mauro, de 40 años de edad.

Aun así no solo no ha sido pensionado en estos años sino que aun en su condición de enfermedad las autoridades municipales siguen sin resolverle nada, motivo por el cual desde noviembre del año pasado (que tiene el diagnóstico final que indica que su vida jamás volverá a ser la misma igual antes sus impedimentos físicos) ha estado acudiendo para entrevistarse con autoridades de la Presidencia de Lerdo y que lo pensionen pero estos 5 meses no han sido suficientes para que el Ayuntamiento resuelva el estatus de este hombre que tiene problemas para desplazarse.

“Hablé con la presidenta municipal, la señora María Luisa González Achem y ella me pasó con el secretario del Ayuntamiento Ricardo Torres a quien me dijo le diera los documentos, se los di a él pero él en mi presencia se los entregó al señor César Martínez, secretario técnico y después hablé de nuevo con Torres y dijeron que haría una propuesta mi favor pero luego me dijo que siempre no, que Martínez era el que traía el caso y que nuevamente él requería que le mandara los papeles cuando el mismo Torres se los entregó. Les he traído copias y copias desde noviembre y no me han resuelto nada”, dijo Mauro.

Esta situación pone en duda la seguridad social de la que disponen los policías del Ayuntamiento de Lerdo, mismo que aunque ha hecho campaña permanente de reclutamiento de nuevos elementos no ha podido alcanzar las metas propuestas para que mas hombres y mujeres quieran sumarse a la actividad policial en esta ciudad.

“Nosotros los policías no tenemos un paquete de seguro médico completo como otros para que el ISSSTE nos incapacite o nos pensione, a nosotros nos incapacitan con el papel pero la que nos paga es la Presidencia, nos debe pensionar la presidencia pero no hay paquetes de pensiones, sí hay un modo de ayudarle a uno pero se hacen tontos”, dijo el señor Mauro.



Mauro Ramírez Arteaga, policía de Lerdo, quien en mayo del 2015 sufrió un accidente en Gómez Palacio, antes de llegar a su casa. (EL SIGLO DE TORREÓN)