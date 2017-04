Lucha por 'justicia' para su hija

TORREÓN, COAH.-

MUJER ACUSA A LA PAREJA DE SU HIJA DE CAUSARLE LA MUERTE

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Momentos después de discutir con su pareja sentimental, la noche del 16 de Julio de 2016, Daysi Viridiana Martínez Soto, de 27 años, salió del fraccionamiento Los Nogales, rumbo a su casa ubicada en la colonia Loma Real, en compañía de Édgar, su pareja, y su hijo Dominick, de 4 años.

Iban en un camión que conducía Édgar, quien es chofer de transporte de personal. Cinco minutos después la unidad regresa con Daysi ensangrentada, varios golpes en el cuerpo, uno de ellos en el cráneo que días después acabó con su vida.

Su madre Cristela Soto pide justicia para la muerte de su hija, dice que fue asesinada.

"Mi hija empezó a hablar por teléfono y a él lo escuchó que andaba tomado, mija le dice: yo ya te he dicho muchas veces que no tomes y mucho menos en el trabajo, quiero que ya te vengas. Discuten por teléfono él se viene para la casa (…) se suben al camión, agarra mijo (Dominick) a su perrito y se van.

"No pasan ni cinco minutos cuando me la regresa inconsciente, llega como loco gritando y me la deja en el pavimento tirada, en el momento no supimos qué pasó y dice él que la regó, le da a mi esposo las llaves de la casa y la camioneta y dice: venda todo lo que encuentra porque la regué".

Cruz Roja llega y los paramédicos preguntan qué pasó a lo que la familia responde que desconocen, pues Édgar estaba recostado en el piso y creyeron que se había tratado de algún accidente.

"Su hija viene muy grave tenemos que entubarla, él no tiene nada, anda bien loco", le dicen los paramédicos a Cristela.

Daysi Viridiana fue trasladada al Hospital General y de ahí al Seguro Social, mientras que Édgar fue detenido por alterar el orden público, por lo que al poco tiempo salió en libertad. El doctor que la atendió en este último nosocomio le refiere a Cristela que los golpes de Daysi no eran de caída.

"Estos golpes no son de una caída, a su hija la golpearon para quitarle la vida, porque el golpe que trae en la cabeza es muy fuerte".

Aunque el Ministerio Público tomó conocimiento de las lesiones, la familia de la joven acudió a poner denuncia ante el Ministerio Público.

"Cecilia Hernández, Ministerio Público, nos dijo que pobre muchacho, que para qué lo queríamos encerrar si estaba malo del corazón y mija (hermana de Daysi) le respondió que era por tanta droga. Desde entonces ellos no han hecho absolutamente nada, me han traído con vueltas ya hablé con el coordinador, con el delegado con los ministerios públicos y nada".

En su declaración, Édgar refiere que Daysi se bajó del camión en movimiento.

Las autoridades le pidieron a Cristela un testigo presencial, que no fuera el niño, sin embargo, sólo estaban los tres al momento de los hechos.

Cristela cuenta con un grueso expediente que incluye los partes de Cruz Roja, el Hospital General, el Seguro Social, los resultados de la necropsia, el expediente clínico de Édgar, entre otros que mostró para comprobar sus afirmaciones.

En contraparte, Cristela fue denunciada por Édgar por el delito de robo. Esa denuncia sí la investigó la Procuraduría, quien finalmente descartó el delito.

También fue demandada ante Pronnif por la guarda y custodia del niño y posteriormente ante los juzgados familiares por la patria potestad.

Este trámite también continúa, pues ante lo sucedido la madre de Daysi considera que su nieto no estará seguro junto a Édgar, quien enfrenta problemas de adicciones, según señala la mujer respaldada con copias de expedientes de sus múltiples ingresos al Seguro Social. Además de que con cuatro años de edad, el niño se convirtió en el único testigo de la muerte de su madre.

Dominick está en tratamiento piscológico. Del tema ya no se habla enfrente de él y por el momento no lo inmiscuirán en el proceso. No ve a su padre, pero él sí, pues seguido pasa por el domicilio de Cristela, como si nada hubiera sucedido, mientras que la familia lo ve con impotencia y con el dolor por no tener justicia.

Para la Procuraduría de Justicia Región Laguna I no hay elementos que prueben la presunta responsabilidad de Édgar, pareja sentimental de Daysi Viridiana Martínez Soto, en su muerte.

El coordinador de ministerios públicos, José Alberto del Río dice que el niño no tiene la edad para ser considerado como un testigo presencial y que si bien existe una responsabilidad "No sabemos cuál", pues el presunto refiere que ella bajó del camión en movimiento.

Justicia. Cristela Soto pide justicia por la muerte de su hija Daysi, sucedida el pasado 21 de julio.