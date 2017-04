Siguen pernoctando en Palacio Federal por apoyos de 65 y Más

TORREÓN, COAH.-

La situación de los adultos mayores de Torreón que acuden a cobrar el apoyo del programa 65 y Más no es distinta a la que viven en Matamoros.

Lamentablemente también en Torreón pernoctan en el Palacio Federal para poder hacer el cobro.

Lilia Gutiérrez dijo que está madrugada vio como una mujer de la tercera edad cayó por la oscuridad en la que se encuentran las instalaciones.

"No hay alumbrado, no hay nadie que les ayude a ubicarlos, llegué yo y se cayó una ancianita del otro extremo, la levantamos, iba rápido a hablarle a su hija para que fuera a cobrar a las 6:30 de la mañana, le dije: No señora no hay nadie y la ayudé a acomodarla".

"Me encontré un par de ancianitos que estaban desde las 11 de la noche", contó.

El personal del Palacio Federal pidió que no sé documentara gráficamente la fila que hacen personas de más de 65 años, muchas de ellas sin desayunar y con enfermedades crónicas, a pesar de ser un edificio público.

La situación en el lugar se mantiene a pesar de que a finales de marzo, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila, Joel Nochebuena Hernández, dijo a El Siglo de Torreón que se podría enviar personal de Saltillo a Torreón para reforzar la atención que se brinda a los adultos mayores.



Aunque se había prometido mejorar la atención, adultos mayores singuen pernoctando en el Palacio Federal para cobrar apoyos. (EL SIGLO DE TORREÓN)