Después de seis años, el Profe Humberto Moreira, ave de todas las tempestades, regresó a tierras laguneras, aunque no fue por la puerta grande ni de la manera que a él le hubiera gustado. Nuestros subagentes disfrazados de matracas "juveniles" nos cuentan que el exober, también conocido como "El Improcesable", estuvo en San Pedro de las Colonias esta semana para hacer campaña a favor de su "nuevo partido", el Joven, por el cual está postulado para una diputación plurinominal. De entrada se comenta que don Humberto quiso manejar las cosas con discreción para evadir lo más posible a la Incómoda Prensa, que de todas maneras se dio cuenta de su arribo y acudió a hacerle algunos cuestionamientos. Luego de recorrer varios ejidos del otrora municipio cardenista, se sentó a la mesa con sus cuates para ponerse al tanto de las novedades del pueblo y contarles los chistes que viene repitiendo en cada lugar que visita.

El acto principal estaba programado para celebrarse a las 5.00 de la tarde en la cabecera municipal, pero a esa hora no había ni 50 personas reunidas para el mitin. Tal vez por eso decidieron posponer el arranque para dos horas después, no sin antes activar el carrusel para llevar a cabo la clásica estrategia de acarreo y que el asunto se viera más concurrido, pues. Con todo, dicen, lograron juntar no más de 500 personas, las cuales fueron suficientes para que el Profe hiciera su arribo. A las preguntas obligadas de qué opina sobre la caída del exgober de Veracruz, Javier Duarte, don Humberto no quiso responder, seguramente para no meterse en aprietos, aunque él dice que ya ha sido "exonerado de todo". Aunque ciertamente el arrastre del Profe ya no es como el de antes, no perdió oportunidad para aventarse un bailongo con las lideresas que asistieron, las cuales, dicho sea de paso, en su mayoría son expriistas, al igual que la mayor parte de los candidatos del Partido Joven, que por lo visto se ha convertido en una sucursal del moreirismo priista en su primera versión. Dicen los que saben que, por lo visto hasta ahora, parece que al exgober le costará trabajo juntar los 100,000 votos que requiere para sentarse en la curul, aunque necesita mucho menos que eso para desequilibrar al PRI.

***

Mientras sus equipos se han trenzado en una verdadera guerra de denuncias con el afán de demostrar cuál de los dos partidos es más travieso, el panista Guillermo Anaya y el priista Miguel Riquelme no han logrado dar en el clavo para hacer prender la campaña, en el buen sentido. Don Memo inició harto enjundioso, criticando al gobierno provincial y haciendo propuestas temáticas por semana y toda la cosa, pero conforme han pasado los días, los agudos observadores de la cosa pública estatal perciben que se le ha bajado algo la pila, o que de plano su discurso ya empieza a sonar gastado. Incluso, según comentan, en algunas entrevistas se le ha escuchado y visto desencanchado, como distraído y menos articulado que al inicio, aunque, eso sí, muy dispuesto a todos los debates, foros y firmas que lo inviten con tal de despotricar contra el régimen que dice que con su varita mágica va a corregir, si es que gana. Por su parte, don Miguel no ha querido salirse del guión para evitar, dicen, situaciones que puedan poner en peligro la ligera ventaja que dice aún tener. Cuentan que su discurso se ha apegado a la estrategia original de campaña con su lema de "menos política y más carácter", que algunos han interpretado como menos diálogo y más decisiones unilaterales. Más Riquelme, pues. Por otro lado, ante la presión que ha surgido para que asista a foros de debate, además de los programados por el IEC, el alcalde con licencia de Torreón sólo ha respondido, a regañadientes, que lo va a pensar o que sí irá, pero a su tiempo y no al que le impongan. Y esta semana acaba de lanzar una propuesta que pone de relieve la escasa originalidad de su equipo de asesores. Se trata de un monedero electrónico para que la clientela pueda pagar servicios y comprar despensa, es decir, algo así como el famoso "Monedero de la Gente" que lanzó el Profe Humberto y que, por cierto, terminó por reventarse debido a las irregularidades que en su momento se exhibieron. En suma, tanto tirios como troyanos parecen más enfocados en descalificar al contrario que en convencer a los espectadores de la oferta propia.

***

Del que se comenta que nada más no da una es del árbitro electoral, el IEC, que esta semana volvió a mostrar signos de que le está quedando demasiado grande el traje de la elección del próximo 4 de junio. Resulta que el primero de dos debates que hoy se llevará a cabo en Saltillo contaría con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada, así como universidades de renombre, con la intención de darle mayor proyección y respaldo. Sin embargo, uno a uno los organismos fueron bajándose del barco por distintos motivos. Uno de ellos tuvo que ver con el formato, el cual, como es costumbre en México, será acartonado ya que no propiciará el libre intercambio de ideas y opiniones. Otro motivo fue que los partidos se opusieron a que el Tec de Monterrey fuera la sede del debate, con lo cual quedó claro que lo último que les importa a los institutos políticos es salir de su zona de confort y acercarse a la sociedad. En resumen, las organizaciones que en principio de forma enjundiosa se habían sumado a la convocatoria lanzada por el IEC vieron que de parte del organismo que preside Gabriela de León no hay mucha apertura que digamos a las propuestas ciudadanas. Es decir, el mismo vicio que se le cuestionaba al extinto IEPC. Con todo esto, cada vez son más las voces que opinan que el INE debería de comenzar a calentar brazo en el bullpen para entrar al relevo.

***

Cuentan las lenguas de doble filo que un extraño e inusitado fenómeno se ha estado presentando en las campañas para diputados locales en La Laguna. Algunos ya hasta le han puesto nombre: CCA, que son las siglas de Campaña con Candidato Ausente. Se trata de hacer mítines o recorridos en colonias de los distritos para promover el voto entre la ciudadanía con la particularidad de que el candidato o la candidata no se encuentra entre el contingente. De quien se sabe que está recurriendo a este tipo de cómoda campaña es la aspirante a diputada local del PRI, Luly Quintero. Cuentan que esta semana sus redes sociales estuvieron muy activas mostrando imágenes de la gente que la apoya, e incluso de la que sería su suplente, en visitas a los barrios y colonias que se encuentran dentro del distrito VIII. Lo curioso del caso es que en ninguna de las fotos se observa a la candidata, por lo que ha dado a pensar a los malpensados que: o no fue, o fue ella la que tomó las imágenes. Pero mientras se aclara el misterio, lo cierto es que en las dichosas fotos sí se observa muy buen ambiente.

***

De quien se espera que comience, ahora sí, su campaña en forma es del candidato del PAN a la alcaldía de Torreón, Jorge Zermeño. Cuentan que luego del accidente que lo dejó temporalmente con dificultades de movimiento, ha logrado superar la fase de recuperación para poder hacer los recorridos sin apoyo. Pero más allá de esto, las malas lenguas comentan que a don Jorge no se le ha visto muy involucrado con la tarea de generar un discurso atractivo, con propuestas frescas y que superen la fase del recuerdo de su gestión como alcalde allá por la década de los 90. Dicen los conocedores que ese recurso puede funcionar para cierto sector de la población, pero no así para los electores más jóvenes cuya única referencia que tienen de aquel trienio es lo que sus padres o tíos les puedan comentar. Ahora bien, se dice que don Jorge tiene una ventaja que debe aprovechar y es que su contrincante, el priista Miguel Mery, anda más preocupado por mostrar jovialidad que por sustentar todas las promesas que ha hecho y que asegura podrá concretar en un año de gobierno. Porque hasta ahora lo que sí ha quedado claro es que a don Mery sí se le da eso del deporte, aunque falta ver de qué le sirve para gobernar. Basta ver el desastre que trae el otrora mejor futbolista de México, Cuauhtémoc Blanco, en la alcaldía de Cuernavaca.