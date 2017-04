TORREÓN, COAH.-

Érika tiene 27 años, lo último que recuerda de un velorio, es gente vestida de luto, llanto, personas en torno a un féretro con la cabeza abajo y pronunciando en voz baja alguna oración. A eso le llama respeto. Recuerda que cuando estaba niña y algún vecino de la colonia San Joaquín era velado en la sala de su casa, la cuadra entera callaba, guardaba silencio, esa palabra que ahora es sinónimo de lujo.

Son las imágenes que tiene en su memoria, la misma que hoy contrastan con del velorio de su Tío Heriberto, quien ahora tiene que buscar la paz de la nada en medio de reguetón, rock y pop, del ruido indescifrable de la competencia de los bares que buscan atraer con la música a todo volumen a los transeúntes del Paseo Morelos, donde quedó condenada en medio del bullicio, la funeraria del Seguro Social.

Los sentidos pésame, fueron desplazados por los gritos de los jóvenes y los no tan jóvenes, que buscan saciar su sed de fiesta en lo nuevos bares de la Morelos. Es viernes, y será hasta después de las tres de la mañana cuando la sala de velación vuelva a tener paz, escena que se vivió la noche de jueves y se vivirá el sábado.

La imagen es contundente. En plena avenida Morelos entre calle Mina y calzada Colón, en torno al dolor, cuatro mujeres de la tercera edad vestidas de negro se abrazan, comparten un pañuelo para disimular el llanto y dos hombres de mediana edad tratan de consolarlas. Son casi las nueve de la noche y un río de personas las van rodeando. Tacones, minifaldas, risas, y brillos esperan empezar la noche; un contraste entre el luto y la fiesta, en una batalla que parece tener como estrategia que ni unos ni otros se miren.

Acá es mejor morir en domingo, para ser velado de lunes a miércoles, porque después del jueves está cabrón con tanta fiesta, puro ruido, desde que la Morelos se llenó de antros, acá por lo menos, los muertos no pueden descansar en paz, ahora imagínese a los familiares, dice uno de los vigilantes del servicio funerario ubicado en el nuevo Paseo Peatonal.

Érika está acompañada de su marido, un chofer que libra una batalla para que sus dos pequeños no se pierdan en el río de personas que el pasado viernes a las 8:00 ya desfilan con sus mejores galas por la céntrica avenida y a quienes la muerte, no sólo parece resultarles indiferente, sino incluso incómoda.

Es verdad que ahora está calle tiene vida, que en la época de los balazos estaba abandonada, dígamelo a mí, que rumbo a la Vencedora todos los días después del trabajo por acá no se veía ni un alma. Pero también, creo que las autoridades debieron haber pensado en que el permiso para un antro no se podía dar cerca de una funeraria, claro, eso se entiende porque a esta funeraria sólo venimos los pobres, replica Luis Carlos.

Sin embargo, aunque el reglamento del Municipio indica que los permisos para bares y cantinas tienen que guardar distancia de escuelas y funerarias, entre otros espacios, los nuevos negocios están en regla; ya que su licencia de funcionamiento pertenece al giro de restaurante bar, por lo que legalmente cumplen con el reglamento; aun cuando sus principales ganancias las obtengan de la venta de licor, los visitantes sepan que van de antro y no a cenar, o contaminen con el nivel de su música. La razón de mayor peso para que la tía de Érika, decidiera despedir a su esposo en la funeraria del Seguro Social, fue económica, aun cuando las oraciones se mezclaran con las rimas de los reguetoneros del momento, aun cuando en medio del dolor y la impotencia por no poder explicarles a sus dos hijas el significado de la maldita palabra cáncer, no pareciera importarle a quienes con cara de ansiedad caminan en busca de fiesta por la Morelos.

En la calle Abasalo, otra funeraria perdió la batalla contra un antro. La razón, según uno de los extrabajadores del servicio funerario Eternity, nadie quería ir a despedir a sus seres queridos en medio de la música los gritos desenfrenados de los chavos y las riñas de los borrachos.

En julio del año pasado, El Chalet, bar que está ubicado en la Abasolo 345 oriente, a un costado de la extinta funeraria, y cuya licencia fue expedida mucho después que la del servicio funerario, fue clausurado por las autoridades no precisamente por molestar a los difuntos, sino porque en su interior personal de la Dirección de Inspección y Verificación encontraron menores de edad, aunque semanas después abrió de nueva cuenta, pese a las quejas de los vecinos que señalaban el exceso de ruido, basura y problemas de estacionamiento que este "restaurante bar" generaba.

La misma suerte corren otras funerarias del centro de la ciudad. Aun cuando los clientes de éstas, al ser servicios privados, tienen la posibilidad de escoger, no deja de ser un modelo de negocio en riesgo, como diría uno de los administradores, quien prefirió no dar su nombre. Sobre la Matamoros, a una y dos calles de la Plaza Mayor, se encuentran las funerarias González y Serna. Ambas empiezan a ser rodeadas de nuevos "restaurantes bar"; ambas empiezan a ser sitiadas por el ruido que irrumpe el luto; ambas empiezan a sucumbir ante una destino que parece marcar que el centro de Torreón, al menos comercialmente, sólo tiene vocación para la fiesta.

