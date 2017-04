La Semana Mayor trajo entre otras cosas una disminución en la intensidad de las campañas electorales que habían comenzado a tambor batiente con acusaciones, denuncias, exhibidas y golpes bajos. De no haber sido por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, dirigido por Juan Pablo Chapoy, francamente la semana hubiera pasado inadvertida. Resulta que esa noble institución tiene una cuenta de Twitter a través de la cual, como muchas otras dependencias estatales, comunica lo que considera más relevante para su público. Pero desde el jueves pasado comenzaron a aparecer varias réplicas de los mensajes con fotografía que el candidato oficial a la gubernatura, Miguel Riquelme, lanza en su propia cuenta como parte de su campaña.

O sea que un organismo público del estado estuvo haciendo abierto proselitismo a pesar de que la ley lo prohíbe. El hecho no pasó desapercibido para los cibernautas más agudos que reportaron la anomalía. Pero poco o nada importó a los administradores de la cuenta, que siguieron felizmente replicando a su candidato. Ya nomás les faltó que sacaran las matracas. Para el viernes, el asunto se había convertido ya en todo un virtual escándalo. Tal parece que la presión fue tanta, que a los administradores no les quedó de otra que comenzar a borrar los mensajes. Pero como las críticas no cesaron, de plano decidieron cerrar la cuenta del Inedec. Más tarde, apareció en otras redes un atento comunicado en el que se explicaba que la cuenta de Twitter del instituto había sido blanco de un “hackeo”, es decir, como el que dicen que los rusos llevaron a cabo en las elecciones de Estados Unidos. Por supuesto que pocos creyeron la versión, sobre todo porque los mensajes replicados parecían muy bien escogidos, ya que se referían principalmente a las propuestas que don Miguel ha hecho en el tema del deporte. Pero quienes sí se dieron cuenta a tiempo y tomaron nota del incidente fueron los operadores de los partidos que integran la alianza opositora que abandera a Guillermo Anaya, ya que más temprano que tarde armaron un pequeño expediente para entregárselo a la famosa Fepade. A ver qué pasa.

***

Cuentan que la preocupación en el cuartel riquelmista ha ido creciendo debido a varias señales que no les están gustando nadita. Al hecho de que don Miguel y su gente han enfrentado algunos problemas para acarrear -perdón, convocar- a la clientela a los mítines, se han sumado otros que, dicen los que saben, seguramente obligará a hacer cambios serios en la estrategia. En primer lugar está la inusitada salida de la CTM de Piedras Negras del proyecto de continuidad del priismo moreirista para engrosar las filas de Javier Guerrero, el llamado Corcel Negro. En segundo lugar está todo el ruido que está generando el Profe Humberto Moreira con sus videos de campaña en los que un día sí y otro también lanza dardos envenenados a su antiguo partido y hasta su propio hermano el gobernador. El más reciente tiene que ver con la “denuncia” que hace de que, aunque su nuevo partido, el Joven, sigue apoyando la causa riquelmista, el PRI no los ha invitado a ningún acto. Es decir, como que son el patito feo de la coalición que encabezan los priistas. ¿Por qué será? Pero lo que más preocupación les ha generado es la penetración que están teniendo en cierto sector del priismo las campañas de Guerrero y Guadiana, además del arrastre que le están generando la UDC y el PPC al PAN en municipios en donde no tiene fuerza. Dicen que la incomodidad ha llegado al grado de que algunos operadores de Riquelme y él mismo en varias colonias y ejidos están pidiendo a su gente que le ayude a convencer a las “ovejas descarriadas” que recapaciten su voto. ¿Será? Lo cierto es que don Miguel ha comenzado a mostrarse más abierto con la idea de participar en foros y encuentros con otros candidatos, además de los debates programados por el IEC. Aunque en este punto también hay que considerar la presión que algunos ciudadanos y organizaciones están ejerciendo a través de redes sociales.

***

De quien de plano dicen que todos los días son como días santos, por la escasa actividad que registra, es del candidato panista a la alcaldía de Torreón, Jorge Zermeño. Y es que, según comentan las lenguas de doble filo, nuevamente don Jorge le apuesta al buen nombre que sin duda tiene para ganar la elección del próximo 4 de junio. Sus actos, escasos, son poco sustanciosos. Su equipo de comunicación social prácticamente inexistente. Sus lemas de campaña, casi los mismos que ha utilizado en las elecciones pasadas, por ejemplo, “Llegó la hora”. Por otro lado, los subagentes comentan que poca ayuda está recibiendo Zermeño de los comités estatal y federal del partido al grado de que parece que lo han dejado hacer campaña solo. Si bien es cierto que el exembajador hace unas semanas sufrió un accidente que lo limita temporalmente en sus movimientos, las voces agudas dicen que si no comienza a apretar en sus actos pudiera llevarse una desagradable sorpresa a la hora de la elección, tal y como le ocurrió frente al hoy diputado ‘Cuquis’ Sandoval. Por otra parte, se comenta que la cúpula panista hace mal en dejar a la deriva la nave zemeñista, ya que con el suficiente respaldo y una mejor campaña pudiera levantar incluso la de Memo Anaya en Torreón, en donde se antoja que la lucha estará peleada. En fin, como que los blanquiazules no aprenden.

***

Cuentan que en el Palacio Rosa de Saltillo, más específicamente en la secretaría de Gobierno que encabeza Víctor Zamora, se les está haciendo bolas el engrudo en ciertos aspectos de la tan presumida seguridad. En primer lugar, hace unos días se dio a conocer que Coahuila junto con otros estados andaban mal en el tema de la presencia de reos sin condena en los penales de la entidad, según el Índice de Paz. Cuando la Incómoda Prensa le preguntó sobre esos datos, la respuesta de don Víctor fue que no conocía el informe. Pero dos días después, durante un acto oficial el secretario se soltó hablando en su discurso sobre todo lo bueno que decía el Índice de Paz sobre Coahuila. O sea que sí conocía el informe, pero sólo la parte, digamos, bonita. En segundo término está la constante acusación hecha por ciudadanos, organismos de la sociedad civil y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las travesuras y pasadas de mano cometidas por el desaparecido GATE, hoy Fuerza Coahuila. Al respecto, Zamora sigue instalado en su discurso de hace dos años, en el que jura y perjura que sus muchachos son y siempre han sido unas blancas palomas, aunque vestidas de negro y con el rostro cubierto, y que todos los señalamientos pertenecen a un “compló” para desprestigiar a la corporación. Y en tercer lugar, frente al incremento en ciertos robos que ha registrado la entidad, las autoridades estatales han tomado la decisión de lavarse las manos y responsabilizar al Nuevo Sistema de Justicia Penal, ese que en principio aquí mismo se dijo que vendría a dar mayor certidumbre en la administración de la justicia y que, a la postre, redundaría en una mejora de los índices de seguridad. Pues bien, como esto no ha pasado como esperaban, las baterías del gobierno provincial han sido apuntadas al sistema de justicia, el cual, dicen es el responsable de que los delincuentes anden en la calle, ya que la ley permite acuerdos antes de que los casos lleguen a juicio. Por eso, don Rubén y compañía proponen que se aplique una prisión preventiva, es decir, ante la más mínima sospecha, al bote. En pocas palabras, volver a como era antes. Esa nostalgia por los tiempos pasados. En fin.

***

Y ya que hablamos de la seguridad, como que algo no ha funcionado en este sentido del otro lado del río Nazas. Y es que aunque en tres ocasiones han sido entregadas varias patrullas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio, hay ciudadanos que insisten en la necesidad de que las unidades se pongan a trabajar y aumenten sus recorridos por las colonias y comunidades rurales, pues consideran que durante las últimas semanas no han sido tan frecuentes los rondines que llevan a cabo. Sobre todo en período vacacional, en que muchas viviendas se quedan solas, preocupa que se incrementen los hechos delictivos y con ello se afecte el patrimonio de los ciudadanos. Otro caso es el de la zona comercial, donde según la Cámara de Comercio, los negocios han incrementado la instalación de cámaras de vigilancia como una forma de reforzar la seguridad y por lo menos tener algún registro de quienes se atrevan a cometer algún ilícito. La pregunta de los 64,000 es: ¿para qué están usando las patrullas nuevas si no para vigilar la ciudad? Por cierto, hay subagentes que aseguran haber visto, más de una vez, estacionado afuera de un restaurante de lujo de Torreón, el automóvil Dodge Charger modelo 2004 que a inicios de este año se entregó a la corporación municipal para labores de patrullaje en la ciudad. Tal vez son tan eficientes que han expandido sus servicios a los municipios vecinos.