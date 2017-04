Nace bebé al interior de camioneta en Torreón

TORREÓN, COAH.-

A las 21:45 horas de ayer jueves, Esmeralda dio a luz a su pequeña en la camioneta de su suegro, en la colonia Campo Nuevo Zaragoza de Torreón.

“Yo ya traía dolores pero no quería pujar porque sabía que se me iba a salir, saliendo de mi casa, me empezaron a dar los dolores más recio. Nos fuimos en la camioneta de mi suegros, me bajaron el asiento para poderme acostar, nos metimos por esa colonia, y ya en un lote baldío grande le dije que ya no aguantaba, se estacionaron y la bebé cayó en mi pantalón, traíamos a todos mis niños”, cuenta la joven.

Fue Oralia, su suegra, quien ayudó a la mujer en la labor de parto. Una vez que la pequeña nació, su abuela le colocó una sábana.

Más tarde, arribó al lugar la Cruz Roja Mexicana para brindar los primeros auxilios y después trasladar a Esmeralda y a su niña, al Hospital General de Torreón. Ambas, se encuentran estables. Esmeralda, vive en la colonia Ampliación Valle La Rosita de Torreón, con sus hijos y con su esposo Chayanne Miguel de oficio albañil. Ahora, dice que tendrá que buscar empleo para poder colaborar en los gastos del hogar.

Cabe señalar, que esta es el segundo nacimiento que se registra al interior de un vehículo, en una semana. El primero, fue a las 7:30 de la mañana del pasado viernes, cuando una mujer de 23 años de edad, dio a luz en el asiento del copiloto de una camioneta en la colonia Ex Hacienda La Joya de Torreón.



