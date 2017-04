Se desploma paso de paisanos por región

MARY VÁZQUEZ

EL SIGLO DE TORREÓN

Con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, los paisanos temen salir y volver a entrar a ese país. Este año se reporta una muy baja afluencia de connacionales que arriban o pasan por la región para reunirse con sus familias en Semana Santa. Las autoridades atribuyen este fenómeno a las políticas migratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos.

En el puesto de apoyo a visitantes instalado en Matamoros, Coahuila, se informó que desde el pasado sábado al día son uno o dos vehículos con placas de la Unión Americana los que circulan por las carreteras de la región, cuando en años anteriores en promedio se registraba un aforo de 20 vehículos diarios.

"Está muy tranquilo, no hemos visto tantos vehículos con placas de Estados Unidos, yo creo que de un 100 por ciento se tiene una afluencia de un 10 o 15 por ciento de paisanos que llegan al municipio o pasan para llegar a otros lados", dijo uno de los elementos de Protección Civil.

Los policías del puesto de auxilio coincidieron en que lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes mexicanos podría ser el factor que influya para que este año no se tenga tanto "movimiento" de paisanos en carreteras de la región o del país.

"No sabemos cuales sean las dificultades que tengan para entrar y salir de Estados Unidos y a lo mejor esa es la razón por la que decidieron no 'bajar" a México porque, que tal si ya no los dejan regresar".