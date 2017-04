'No se haga', Guadiana a Morán

TORREÓN, COAH.-

"Que no se haga" responde Armando Guadiana Tijerina al alcalde Jorge Luis Morán Delgado, luego de que éste rechazara los señalamientos hechos por Arturo Segoviano, quien dijo que Morán fue parte de la corrupción de las cárceles cuando fue director de los centros penitenciarios y secretario de Seguridad Pública, argumentando imprecisión en las fechas y falta de pruebas.

"Es una vergüenza, véanle el historial al señor, que no se haga. Segoviano no es un testigo, es una víctima y aparte está documentado en los libros que escribió, y al final de cuentas no tuvo empacho en decir los nombres, no solamente de él, sino de las gentes que trabajaban con él, que no le haga al mandrake".

Para Armando Guadiana, Morán Delgado debe ser sujeto a investigación, por la fuga de los reos de Piedras Negras, sucedida en septiembre de 2012 cuando Morán era secretario de Seguridad Pública, pues su renuncia se presentó un mes después y las acusaciones de corrupción que hace Arturo Segoviano a través de sus obras literarias y recientemente ante los medios de comunicación.

Con respecto al reto que ha lanzado a los candidatos que contienden por la gubernatura del estado, principalmente a Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, para presentar la prueba del polígrafo, así como los últimos 10 años de declaraciones ante el SAT, dijo que haría la solicitud al órgano electoral para que el requerimiento de la información.

Gira Recorre todo el estado. ⇒ Armando Guadiana realizó una gira por La Laguna de lunes a viernes. ⇒ Ayer estuvo en las colonias Las Carolinas y Las Torres.

Responde. Armando Guadiana dice que Morán debe ser investigado. (EDITH GONZÁLEZ)