Procuraduría 'congela' denuncias

Integrantes de la organización Tribunal Internacional Anticorrupción, se manifestaron a las afueras de El Siglo de Torreón, para denunciar irregularidades en procesos que llevan ante la Procuraduría General de Justicia.

Según Oscar Lorenzo Mesta Torres, director de Atención Ciudadana de la citada organización, las autoridades tienen “congeladas” denuncias que se han interpuesto por diversos delitos, entre ellos, tortura de parte de elementos de la Policía Ministerial.

“La señora Yeimi Quiroz fue torturada por cinco elementos de la Policía Ministerial, fue robada, le robaron una motocicleta, un celular y una pantalla, presentamos la denuncia por el delito de tortura, privación ilegal de la libertad y el delito de robo, pero Gerardo Márquez (delegado de la Procuraduría) está protegiendo a estos delincuentes”, dijo.

Según Mesta Torres, la denuncia tiene número de oficio 66/2016 y se presentó en la mesa de asuntos espaciales. Por este hecho se presentó una queja ante la Subprocuraudría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con número de oficio UDDH/911/DGAIAC/151/2017.

Además de esta denuncia, señalan otra más de un robo interpuesto también el año pasado, sin resultados.

“Se cometió un robo por una pareja en el ejido la Partida y la policía Ministerial no hace nada, me robaron un aparato de televisión, un celular y una bomba de agua, puse mi denuncia, dijeron que iba a ir me traen a vuela y vuelta, después de 9 meses de esa denuncia me dijeron que ya la había retirado y yo no les he dicho nada, yo quiero que se siga movilizando eso”, dijo Arturo Gómez Alonso, afectado.

“Presentamos la queja ante Derechos Humanos, el alto Comisionado de las Naciones Unidas, la CNDH y la Secretaría e Gobernación, ya nos giraron oficios de que se está investigando,pero va muy lento, nosotros queremos que se agilice esto y se castigue a los policías” añade Mesta.

El Siglo de Torreón trató de comunicarse vía telefónica con el delegado Gerardo Márquez, pero no hubo respuesta.



