Califican de 'fracaso' la obra de Paseo Morelos

ALGUNOS COMERCIANTES ESTÁN DESESPERADOS POR DESPLOME EN VENTAS

Comerciantes del Paseo Morelos, algunos con más de 30 años de antigüedad, calificaron como un "fracaso" esta obra por su falta de operatividad, que asegura los ha llevado a la quiebra. Ahora se dicen desesperados por el desplome de sus ventas que los mantiene "endeudados" y ahora arrepentidos por no haberse ido hace tiempo.

Jesús de la Garza, presidente del Consejo del Paseo Morelos y Centro Histórico asociación civil y Salma Chaul, comerciante e integrante del Consejo, fueron quienes denunciaron públicamente las afectaciones que ha generado la obra en sus comercios.

Ambos señalaron que primero enfrentaron los trabajos de la obra, que los mantuvo "atrapados" entre calles abiertas y un avance lento, pero sobre todo a la falta de compromiso de las autoridades, quienes dijeron, primero les dieron un plazo de seis meses para terminar, después 10 y finalmente fueron cerca de dos años. Desde ese momento, los clientes comenzaron a "desaparecer" y sus ventas a desplomarse.

"Estábamos mejor cuando la situación estaba peor", dijo de la Garza, pues asegura que esta vialidad es como un "panteón" por la falta de gente.

El problema es por las mañanas y sobre todo para los comercios y no para los bares y antros ubicados en este vialidad. "Sentimos que este Paseo Morelos fue diseñado para bares y antros… mi experiencia me dice que esto será una futura zona de tolerancia, a como vamos no creo que nos traiga algo positivo", recalcó Salma Chaul, cuyo negocio data de más de 60 años.

Los comerciantes denunciaron la falta de compromiso de la actual administración. Además del tiempo de la obra, comentaron que cuando la obra se presentó, se dijo que la vialidad se haría semipeatonal después de las seis de la tarde, y que para reponer los espacios perdidos (cerca de 400), en la avenida Matamoros se haría el estacionamiento en batería, lo cual no se cumplió. Ahora, además de la falta de estacionamientos, de semáforos en cada esquina y que no están sincronizados, y que las vueltas a la izquierda fueron suprimidas, asegura que deben lidiar con agentes viales que se encuentran al acecho, "que están como asaltantes", factores que aseguran, también han ahuyentado a los clientes.

"Nunca habíamos estado tan mal como lo estamos hoy", recalcó Salma Chaul.

La denuncia de los comerciantes, se hizo de forma pública, pues aseguraron que ni el alcalde Jorge Luis Morán ni el secretario del Ayuntamiento Ignacio Máynez Varela, los han atendido.

Afectaciones. Entre los factores que han contribuido al desplome de sus ventas, está el haber suprimido las vueltas a la izquierda, aunque algunos conductores ignoran esta medida.