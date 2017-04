Uno de los asuntos que más ruido ha ocasionado en el arranque de campañas es la rienda suelta que están teniendo algunos burócratas de las delegaciones federales para apoyar al candidato de su preferencia. Y es que, según dicen, en la estructura del gobierno del preciso Peña Nieto en Coahuila no son pocos los que andan bateando en el equipo del expriista Javier Guerrero, candidato independiente a la Silla Máxima de la provincia. Este hecho, dicen, incluso ha complicado las labores del equipo riquelmista sobre todo a la hora de realizar los acarreos -perdón, traslados- a los mítines, ya que no todos quieren jalar con la misma intensidad.

Y es que, según se oye, no son pocos los que continúan inconformes porque querían que fuera otro el gallo del PRI, que por lo visto más que gallo hubiera sido corcel. La distancia con el aspirante tricolor es en algunos casos tan evidente que ha comenzado a dar de qué hablar en varios círculos de la grilla estatal. Tanto así que hay quienes creen que existe una línea discreta de la Capirucha del Esmog, principalmente de Los Pinos, de si bien no meterle el pie a don Miguel, al menos sí ayudarle lo menos posible. Dicen los que saben que bajo esta óptica se debe leer el hecho de que la Fepade, encabezada por Santiago Nieto y dependiente de la PGR controlada por el gobierno federal priista, haya decidio proceder en el caso de la ayuda del Fonden que en lugar de ser entregada a los afectados el año pasado, misteriosamente se guardó en una bodega del ayuntamiento de Torreón para entregarla, supuestamente, en las campañas. ¿Será? Ahora bien, hay quienes consideran que, con todo y esto, no le alcanzará al Corcel Negro para ganar, y que más bien esta merma de votos al candidato oficial beneficiaría al aspirante panista, Guillermo Anaya, de quien se dice que anda muy confiado con que, en caso de que en las últimas semanas siga punteando con Riquelme en las encuestas, Guerrero como Guadiana se suban a su barco para derrotar al moreirismo. ¿Será?

***

Ya entrados en gastos, en lo que sí se les adelantó Miguel Riquelme a sus contrincantes fue en presentar su famosa “3 de 3”, que ahora quiere convertir en “5 de 5”, esto es todas las declaraciones públicas que los candidatos deben hacer para generar confianza en los ciudadanos respecto a sus impuestos, bienes, intereses, limpieza toxicológica y demás. Y esta era una de las armas principales de don Miguel para posicionarse por encima de sus rivales, específicamente don Memo, quien no ha publicado sus declaraciones, aunque dice que ya lo va hacer. Y en realidad parecía que las cosas le iban saliendo bien al aspirante priista, incluso hasta retó a sus contrincantes a que hicieran lo mismo. Pero no contaba con que en la Capirucha del Esmog estaban muy pendientes de su lujosa manera de medir el tiempo para exhibir esa costosa afición de mostrar hermosos relojes en la muñeca. Y fue así que el lunes corrió como reguero de pólvora la publicación del gusto de don Miguel por esas joyas, cosa que hizo que su reto se viera opacado y que incluso, con el asunto de los relojes, se le revirtiera porque en su declaración patrimonial dichos bienes no aparecen, aunque suman varios cientos de miles de pesillos. La oportunidad no fue desaprovechada por los anayistas, que dieron rienda suelta a la publicación y la utilizaron para golpear a Riquelme en un arranque de campaña en el que don Memo se ha mostrado con una agresividad política que no se le veía desde hace bastante tiempo. Hasta ahora, don Miguel no se ha enganchado, cosa curiosa tomando en cuenta la corta mecha que ha demostrado tener en otras circunstancias. Claro que ahora todo es estrategia y está más que medido, y no faltan las voces maliciosas que aseguran que el equipo del alcalde con licencia le está guardando varias a Anaya para más adelante de la campaña. Incluso dicen que en buena parte a eso responde la presencia de Fernando Gutiérrez en el equipo de comunicación de don Miguel. Como se sabe “El Gutiz” fue durante años el fiel escudero del ahora candidato panista y que como tal son muchas las cosas que le sabe.

***

El lamentable fallecimiento de un integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Torreón no sólo puso al descubierto las carencias con las que opera esta institución, sino también el mal uso que se hace de la misma por parte de algunos vivillos de la administración municipal. Nuestros subagentes disfrazados de mangueras nos reportan que el desafortunado suceso está rodeado de circunstancias, digamos, irregulares, muchas de las cuales ya habían sido reportadas por los propios apagafuegos. La primera que salta es que la misión asignada al hoy occiso nada tenía que ver con sus funciones de protección a la ciudadanía, sino que se trataba de la poda de unas palmeras en un colegio privado. Según cuentan, la orden fue dada por el director de Protección Civil, Alberto Porragas, ave de mil tempestades, de quien se dice que es común que asigne tareas a los bomberos para cubrir “favores” a ciertos particulares, sin que los elementos reciban ingresos extraordinarios. Dicen que fue eso lo que en principio motivó a las autoridades a intentar hacer parecer que la causa de la muerta había sido natural, ya que reconocer que fue en un accidente de trabajo implicaría forzosamente exhibir que no se trataba de un labor regular. El segundo punto tiene que ver con la falta de prestaciones y remuneraciones decentes para los bomberos, quienes llevan años quejándose de que no se les ha ajustado el sueldo como ha ocurrido con algunos policías e, incluso, los “escudos” de Protección Civil, a quienes, por cierto, se les asignan las tareas más amables. Esta precariedad, aunada a la falta de equipo adecuado y suficiente, nos lleve a un tercer asunto: ¿dónde está el dinero que se recauda vía cuotas que se cobran en impuestos estatales y municipales y que se supone los gobiernos deben dar para mejorar las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo? Todo un misterio a resolver por el colega Sherlock Holmes.

***

Entre las muchas situaciones poco claras de la Dirección de Obras Públicas que encabeza Gerardo Berlanga destaca la forma que tiene de pavimentar las calles de Torreón. Y es que, como se sabe, en reiteradas ocasiones se han anunciado programas muy agresivos de pavimentación para mejorar el estado deplorable de las arterias de la ciudad. Pero resulta que aunque han arrancado las obras en algunas vías, como el bulevar Independencia, llama la atención que no las han terminado a pesar de que desde hace varios meses las máquinas se enviaron a otros lugares de la Perla de La Laguna, en donde también se quedan a medias. Tal vez se trate de una nueva forma de administrar el asfalto, que seguramente debe andar muy escaso. O tal vez don Gerardo anda más preocupado abriendo oportunidades de negocio para su familia. Y es que, según versiones de subagentes disfrazados de cámaras, la oficina de Obras Públicas ha estado registrando todos los trabajos en imágenes fotográficas para elaborar un archivo. Pero da la casualidad de que, según comentan, la agencia contratada para dicha labor es de un pariente cercano del funcionario de marras. Bien dice el popular dicho político mexicano: “no me den, pónganme donde hay”.

***

Cuentan que los cambios de titulares de unidades traen de cabeza a la ya de por sí caótica Vicefiscalía de La Laguna de Durango. Pero no crea, estimado lector, que este es el mayor problema. No. Lo más grave del asunto es que los agentes del Ministerio Público que están colocando al frente de dichas unidades no presentan el examen de oposición y son designados al más puro estilo del dedazo por parte del vicefiscal Zacarías Cabrera. Este hecho ya ha levantado voces críticas, sobre todo en el Colegio de la Barra de Abogados, en donde están inconformes porque no se somete al protocolo a los agentes para el cargo de Ministerio Público y mucho menos se les aplican los exámenes bimestrales para medir los resultados de su efectividad dentro de las labores de integración de carpetas de investigación y cuántos casos logran judicializar. Con la esperanza de que esta situación termine, dicen que los abogados inconformes proyectan organizar una asociación en Coahuila, la cual tendrá injerencia en Durango, para dar a conocer las fallas elementales en las investigaciones de los MP dentro del sistema de justicia penal, que son los motivos por los que los jueces están dejando en libertad a muchos de los detenidos que, pese a que son responsables de los delitos, recuperan su libertad por cortesía de los agentes que integran mal las averiguaciones. Es decir, lo mismo de siempre.