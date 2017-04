Presenta Anaya propuesta a jóvenes en ULSA

TORREÓN, COAH.-

El candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, se reunió esta mañana con jóvenes de la Universidad La Salle Laguna, dentro de la Jornada Cívica organizada en esta institución.

El gimnasio auditorio, acondicionado con mil 400 sillas, estuvo prácticamente lleno para recibir al candidato, quien advirtió la importancia de que los jóvenes participen con su voto en el proceso electoral de junio, pues señaló que en Coahuila "nosotros también tenemos un gobernador prófugo de la justicia, Jorge Torres, pero aquí en Coahuila no pasa absolutamente nada".

Anaya dijo que la región lagunera necesita a los jóvenes, pero ese talento se ha ido a otras regiones debido a la falta de oportunidades.

"Vengo a proponer a los jóvenes que crean en el cambio, que son ellos mismos", comentó.

"No es que tengamos mala suerte en Coahuila, es que hemos tenido los peores gobiernos, que no ven por el futuro de los jóvenes, se trata de darles esperanza para que no se nos vayan", dijo.

En su exposición, advirtió que la Economía Naranja es un nicho de oportunidad para los jóvenes, donde las ideas no tienen frontera ni el nivel social o educativo, sino que la imaginación, la inteligencia y la creatividad son lo primordial para impulsar un negocio, fuera de lo tradicional. En este sentido, planteó la necesidad de contar con incubadoras para apoyar con proyectos productivos desde el gobierno y en conjunto con la Iniciativa Privada.

