'Hay una crisis en pavimento'

Miguel Mery, candidato a la alcaldía de Torreón por la coalición que lidera el PRI, reconoce la situación crítica del pavimento, los problemas del drenaje y la necesidad de ‘no soltar la rienda’ a la seguridad, y plantea sus propuestas

Miguel Mery Ayup ha trabajado en los dos últimos ayuntamientos de Torreón, como funcionario de gabinete primero, como regidor después, cargo para el que solicitó licencia con el fin de postularse como candidato a la alcaldía por la coalición "Vamos Torreón" conformada por su partido, el PRI y el Verde, Joven y SI. Y no obstante que las autoridades locales han anunciado reiteradamente atención con recursos millonarios a este servicio, reconoce que existe una crisis, al igual que admite los problemas serios en el drenaje.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, el priista habla en su arranque de campaña sobre lo que puede hacer en verdad un alcalde en un período de un año, la losa que carga por los errores de las dos administraciones a las que ha pertenecido, los cuestionamientos de legalidad por su candidatura, sus rivales, su experiencia y algunos de los problemas que enfrenta la ciudad.

Yo soy un servidor público de profesión, soy un servidor público de carrera, tengo 21 años en el servicio público. Y ser presidente de Torreón en principio para mí representa un anhelo y representa también un honor, una alta responsabilidad. Luego, a veces, los tiempos constitucionales no coinciden con tus propios deseos.

La alcaldía de un año surge porque se tiene que empatar una de las tres elecciones en el estado; la de gobernador, la de alcaldes o diputados con la elección federal. Es el caso que Coahuila toma la decisión de que sean las alcaldías las que se empaten en la misma fecha del período federal. Entonces había que tener alcaldía de un año. Para mí es muy importante servir a los torreonenses a través de un proyecto que no llevo formado de pocos años, tengo 42 años y 21 años de mi vida he trabajado en el servicio público y me preparé para serlo.

La reelección es posible. Fíjate que la maestría que yo hice en España en estudios políticos aplicados mi tesis justamente fue la reelección continua de los legisladores en México y de alcaldes, elección continua. Solamente Costa Rica y México no tenían esa posibilidad de reelección, estoy hablando de 2006. Ahora mismo, bueno, Venezuela tiene otras circunstancias, Nicaragua también tiene circunstancia de autoritarismo, algunos otros países lo tienen así. Pero en ese tiempo yo decía por qué no es posible sustituir el sufragio efectivo no reelección, que utilizó Madero en contra de Porfirio Díaz, que fue el mismo esquema que utilizó Porfirio Díaz contra Benito Juárez, paradojas de la vida.

Pero cien años después el tema de la reelección tiene que ver con que le cumplas a la ciudadanía, tiene que ver con que seas capaz de dar buenos resultados cuando la ciudadanía de Torreón confía en ti, entonces para mí la reelección tiene que ver con eso. Yo no estoy obstinado en un tema de reelección, yo estoy muy puesto para ganar el 4 de junio la elección a presidente municipal de Torreón y lo demás lo dirá la gente.

Al quinto mes, bueno realmente va a ser junio, todo el mes de junio de 2018, pero a lo mejor en este esquema mexicano en donde estamos apenas aprendiendo el tema de la reelección continua habrá que pedir licencia por ahí de mayo. Por eso digo que no estoy obstinado: si es posible, lo haré; si no, cumpliré a cabalidad el año que me corresponde como presidente municipal de Torreón.

Aún así es muy poco para emprender algo, si antes se decía de las alcaldías de tres años que no bastaban y un poco por eso viene la lógica de la reelección, pues en un año ¿qué se puede hacer?

Va a ser un gran año, va a ser un año donde voy a presentar propuestas de trabajo en materia de servicios públicos muy claras, muy contundentes, pero sobre todo en un esquema de participación ciudadana. Va a ser un año muy importante porque voy a sentar las bases del futuro de la ciudad de Torreón, junto a la ciudadanía, hacia un nuevo modelo de ciudad. Va a ser un gran año porque quiero dejar sentadas las bases de muchos proyectos de gran alcance con el próximo gobierno estatal y con la Federación. (...)

Tengo tres etapas. La primera es ganar el 4 de junio. La segunda es planear el gobierno de julio a diciembre una vez que presente mi oferta política en la campaña y la mejore con lo que me expresa la ciudadanía, pondré tema por tema, punto por punto, a diseñar el gobierno desde julio a diciembre antes de entrar, y voy a ir tomando decisiones para que a partir del 1 de enero de 2018, con mucho trabajo, con mucha energía, que es lo que a mí me caracteriza, pero además la experiencia... He tenido tres experiencias municipales, es decir he sido director general de Desarrollo Social del municipio de Torreón, he sido secretario del ayuntamiento de Torreón y primer regidor. Siempre me sentaba o a la derecha del presidente siendo secretario o a la izquierda del presidente siendo primer regidor, hoy quiero sentarme al centro como presidente municipal y tomar decisiones muy claras.

A propósito del tema de la reelección, ha surgido una controversia que el PAN ha estado manejando y que seguramente va a ser tema de campaña. Dicen que tú estás buscando reelegirte en el ayuntamiento siendo integrante de la administración que todavía está en turno y que está por terminar, que por lo tanto no te alcanzaría para volver a pertenecer al Cabildo. ¿Cuál es tu argumento de defensa a este señalamiento que ya se ha hecho?

Pues yo tengo otra visión en términos jurídicos. Si estuviera faltando a la ley no me presentaría a competir, primero. Segundo, yo no soy presidente municipal con licencia, yo soy primer regidor con licencia; yo nunca ejercí el cargo de presidente municipal, el presidente municipal era el ingeniero Riquelme...

No, él protestó al cargo de presidente, yo protesté al cargo de regidor. Yo me podría presentar en esta próxima elección al cargo de síndico mas no de regidor. Reelección sería si yo me presentara al mismo cargo ya sea a primer regidor, segundo o tercero.

Antes no era así precisamente porque no había reelección. Esta disposición la estableció la corte, antes no era así. En 1999 lo dispuso la corte, pero ahora con este cambio constitucional es posible presentarte al cargo de presidente municipal aún cuando hayas sido primer regidor del ayuntamiento (...).

Mencionaste que has participado en las administraciones de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme, ahora presidida por Jorge Luis Morán. En el caso de la administración de Eduardo Olmos, qué tanto te pesa el desorden evidente que hubo, sobre todo en materia de seguridad, y evidentemente las fallas que han venido arrastrando tanto la administración anterior como ésta. Tú formaste parte de las dos administraciones. ¿Qué tanto peso llevas sobre la espalda respecto a estos errores, a estas fallas, a estos señalamientos que han hecho ciudadanos y también partidos políticos?

Bueno, hay temas positivos y temas negativos, sin duda alguna, en ambas administraciones. Creo que para el caso de cuando fui secretario del Ayuntamiento me siento muy seguro y muy agradecido por esa gran oportunidad que tuve de tomar decisiones para la ciudad, sobre todo en los temas de seguridad. Fue un gran aprendizaje para mí, no porque eché a perder, nunca he echado a perder algo, al contrario, he tomado decisiones de las que estoy seguro que a la ciudadanía y a la ciudad nos han servido, porque siempre he estado pensando en que el futuro de la ciudad de Torreón tiene que ver con mis hijos y con los hijos de todos nosotros, es el futuro.

Es muy interesante. El ejemplo claro: 13 de marzo de 2010, un paro de labores de los policías de la ciudad de Torreón que se da un sábado por la mañana, era sábado 13, luego el 14 seguimos con el diálogo, el día lunes hay una marcha que sale de la Alameda hasta la antigua presidencia municipal.

Que nos deja el gobierno anterior de José Ángel Pérez, porque lo recibimos, te estoy hablando de dos meses, trece días, de que entramos a la administración y la administración anterior era una administración que decía que iba a hacer la policía más segura del norte de México, y qué tenía esa policía. Esa policía la recibí yo como secretario del Ayuntamiento. En la presidencia las puertas estaban cerradas, porque recuerdo que era un día inhábil y estaban 2,500 personas apostadas afuera de la presidencia con unos asadores en las esquinas pasándoles lista, con tiempos que se vivían como se siguen viviendo hoy en Reynosa, exactamente igual, o como se viven en Acapulco, Guerrero, en algunas zonas.

Cuando bajo, conformo una comisión y esa comisión sube. Eran 17 policías y suben con el presidente municipal y yo era el secretario del Ayuntamiento, y en cuatro horas nos dicen: "queremos la cabeza del director de Seguridad Pública". Y les decimos: "la cabeza del director de Seguridad Pública no está en juego, no lo vamos a correr". "No, no, no, usted no nos está entendiendo, usted quítele las escoltas y nosotros nos encargamos del resto", le dicen al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento. Y de ahí a las cuatro de la tarde todos los policías de Torreón fueron despedidos. Esa es una decisión, esa es una decisión que nosotros asumimos y que yo asumí, yo les dije a ellos en ese momento. Había decisiones que tomar con mucha seriedad no envalentonadas porque quien se envalentona se equivoca. A mí me parece que las decisiones son serias, esa era la realidad que teníamos en ese momento y eso fue cuando fui secretario.

De las mejores cosas que yo he hecho ya en este contexto fue el tema de reestructurar la administración pública en un esquema administrativo donde incorporamos elementos de la vida privada a la vida pública en un nuevo organigrama con cinco grandes ejes del gobierno. (...) En mi función de primer regidor me llevo con mucho orgullo que hoy ustedes pueden ver en la página de normatividadtorreon.gob.mx todos los nuevos reglamentos, son 42 nuevos reglamentos, 36 abrogaciones. Imagínate que todavía estaba vigente el reglamento que regulaba el uso de las sinfonolas de 1941 y como ése varios reglamentos obsoletos, antiguos, que nadie se había tomado la molestia ni siquiera de abrogar, es decir, de quitar, de eliminar, de dejar sin efecto. Y luego las 16 reformas estructurales a reglamentos y las ocho iniciativas de reformas a leyes estatales que presentó el Cabildo de Torreón a través del presidente de la comisión de gobernación que era yo, para enviarlas al Congreso del Estado y reformar artículos que inciden sobre el territorio de la ciudad de Torreón. Dos grandes ejemplos que me llevo para mi vida siempre.

Me parece que tienes toda la razón. Hay un hartazgo de la vida pública y en general de los partidos políticos, se vive y yo lo veo en todos los partidos. No creo que cuando hay alternancia entre partidos necesariamente haya un mejor resultado de gobierno. Tiene que ver con las personas porque las instituciones públicas, políticas, están hechas de personas y en el análisis personal yo quiero ser evaluado. Yo quiero ser evaluado en mi realidad personal, en mi historia política frente a mi principal rival o los rivales que yo tenga como contendientes de otros partidos políticos, que merecen todo mi respeto, igual que los demás contendientes, que ya han tenido algunos cargos públicos o que también tienen una realidad política y personal. Y frente a eso que analicen mi propuesta de gobierno, que analicen quién puede dar mejores resultados en este contexto actual. Los tiempos de hoy no son iguales a los tiempos de hace dos décadas son tiempos muy distintos y requieren de una acción y un accionar de una actividad distinta, me parece que tiene que ser igual de seria y de comprometida, pero es otra dinámica de la ciudad.

→ Ya en el plano de las propuestas, un asunto que sigue ocupando la atención de la ciudadanía, de los medios y obviamente de los partidos es el de la seguridad, que si bien ha mejorado en comparación con los cuatro o cinco años atrás, incluso que te tocó a ti como secretario del Ayuntamiento, no se puede cantar victoria. Sin embargo, se percibe de pronto un aire triunfalista desde el gobierno del Estado y el gobierno municipal en insistir que estamos mejor, estamos bien. Pero vemos, por ejemplo, en este año 2017 que los homicidios van para arriba, que se están dando ciertas situaciones que al menos hacen prender los focos amarillos. ¿Qué propones hacer distinto, que no se haya hecho para que no se descomponga este tema?

Tienes toda la razón. La seguridad para mí jamás va a ser un tema acabado, nunca va a ser un tema acabado, va a ser un tema que se puede mejorar, pero a la seguridad nunca hay que quitarle, nunca hay que soltarle la rienda, no. Es como quien percibe a un caballo como un ser muy noble, pero no todos se quieren subir, porque no saben montar y también tienen desconfianza de que a lo mejor no salga tan bueno el caballo. La seguridad es un tema de rienda corta y creo que es un tema que no hay que politizar, hay que asumirlo con mucha seriedad y mucho profesionalismo.

Tenemos que entrarle punto por punto a cada uno de los policías para mejorar su calidad, la calidad en el servicio hacia el ciudadano, lo que tiene que ver con sus condiciones laborales, tenemos que empezar por el ser humano, continuar en ese tema porque hoy los policías están mejor pagados, porque hoy los policías tienen mejores servicios, porque tienen mejores prestaciones, pero no estamos dando todavía el salto completamente a un policía extremadamente profesionalizado para la circunstancia de hoy, y sobre todo para el tema de proximidad.

Yo no quiero ver policías encapuchados, ningún policía encapuchado, quiero ver policías próximos a la ciudadanía ayudando y compartiendo la necesidad que le plantee el ciudadano. Quiero ver una corporación bien equipada, cuando nosotros, o sea esta administración, está dejando 250 patrullas, yo quiero hacer una evaluación de cómo están las circunstancias de estás 250 patrullas, cuál es el equipamiento que nos falta...

Sí, claro, lo existe, pero lo voy a evaluar durante el tiempo de transición. Voy a evaluar exactamente qué tenemos, algunas de esas patrullas a lo mejor no están en buenas condiciones, vamos a ver cuántas están en el taller (...)

Me voy a apoyar mucho en el tema de lo que tiene que ver con trabajar con cada uno de los organismos. No voy a descuidar, por ejemplo, a los restauranteros con el botón de seguridad, ellos me han pedido por ejemplo estar en las mesas de seguridad que vamos a hacer semana tras semana para hacer la evaluación de la seguridad. Me voy a coordinar con el gobernador de Coahuila, me voy a coordinar con la instancia federal y jamás voy a perder, jamás voy a perder el apoyo y la comunicación con el Ejército Mexicano.

Primero yo reconozco que hay una crisis en el tema del pavimento. Tenemos una crisis ahí y hay que atenderla con puntualidad porque no tenemos en Torreón un esquema de atención al pavimento de manera anual. Es decir, actualmente con los servicios públicos se reacciona, se reacciona porque en lo inmediato tronó tal drenaje, porque en lo inmediato el pavimento no tiene buena calidad.

Lo primero que voy a hacer es que... faltan de pavimentar 2 millones de metros cuadrados, urgentes, y se tienen que hacer con alta calidad para que entonces nos resulte. Antes de pavimentar tenemos que supervisar dónde está colapsado el tema del drenaje, porque también muchos políticos no les importa meter o invertir dinero en lo que tiene que ver con el drenaje, porque no se ve, pero sí se siente. Se siente las casas de la gente que vive en Jacarandas o en Alamedas que me dicen: "pásele, licenciado, a ver si le gustaría comer aquí donde huele feo". Y no te gustaría. Entonces es un tema donde hay que invertir recursos, esa es mi prioridad.

Hacer un presupuesto participativo, preguntarle a la gente qué es lo que necesita antes de hacer un puente con recursos municipales. Ese puente lo voy a gestionar yo con recursos estatales y federales, y meterle poquito de lo municipal. Pero hay un Impuesto sobre Nómina, hay un Fondo Metropolitano, hay recursos estatales y recursos federales que hay que ir por ellos para hacer esas grandes obras de infraestructura y que el recurso municipal le sirva a la gente de Torreón, le sirva el pavimento, le sirva el drenaje, le sirva de una vez por todas el drenaje pluvial. El drenaje pluvial colapsa y te echa a perder una sala, te echa a perder tus muebles y ese es un tema que a mí me importa porque le pasa a la familia, y echa a perder todo su patrimonio. No quiero que vuelva a suceder eso en Las Fuentes, tampoco quiero que suceda en la Santiago Ramírez o en la Lázaro Cárdenas, donde el canal se colapsa y se avientan el agua unos a otros. Para mí es un tema prioritario, le voy a entrar al drenaje y le voy a entrar muy fuerte al tema de la crisis del pavimento.

