Bomberos exigen mejores condiciones laborales

La muerte de un bombero que ocurrió cuando realizaba labores de poda de una palma en una institución educativa particular, detonó la lucha de sus compañeros por mejores condiciones.

Los elementos denunciaron que los obligan, bajo advertencia de arrestos, a realizar actividades muy diferentes a las de apagar incendios o realizar acciones de rescate, como el llenado de albercas

Responsabilizaron al director de Protección Civil, Alberto Porragas Quintanilla y otros mandos de esa dependencia de ser quienes dan estas órdenes.

El oficial Gustavo Muñoz falleció el sábado por la tarde cuando se le ordenó realizar la poda de una palma dentro de una escuela particular, actividad que no representaba una emergencia, detallaron sus compañeros.

Los elementos de las siete subestaciones se reunieron ayer en la Central Colón para exigir mejores sueldos, equipos y prestaciones a las autoridades, además de claridad en las funciones de la corporación.

En entrevista con el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, los bomberos pidieron garantías respecto al pago del seguro de vida para sus familias en caso de defunción.

"No hemos visto las pólizas porque antes nos presentaban unas copias y ahora no sabemos si están cubiertos o no".

El presidente municipal se comprometió a que se les mostrará la póliza de su seguro de vida y a que se pedirá al Cabildo la creación de un Reglamento para las Funciones de los Bomberos de manera que ya no se les asignen actividades diferentes.