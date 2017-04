Bomberos piden garantías al alcalde de Torreón

TORREÓN, COAH.-

COMPAÑERO SERÁ VELADO DESDE ESTA TARDE EN ESTACIÓN COLÓN

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El bombero Gustavo Muñoz Alvarado de 35 años de edad y quien falleció cuando realizaba trabajos de poda en una palmera de una institución educativa particular ubicada en Río Marne y Amazonas de la colonia Navarro, será velado esta tarde en la estación Colón del Cuartel de Bomberos.

Elementos de esta corporación se entrevistaron con el alcalde Jorge Luis Morán Delgado a quien le pidieron garantías respecto al pago del seguro de vida para sus familias en estos casos y debido a que "no hemos visto las pólizas porque antes nos presentaban unas copias y ahora no sabemos si están cubiertos o no".

Morán y el director de Protección Civil Alberto Porragas Quintanilla dialogaron con los bomberos que se mostraron desesperados y hasta asustados porque le dijeron al presidente municipal su inconformidad por tener que realizar funciones ajenas a lo que son acudir a atender incendios y de realizar labores de rescate.

“Y es que si nos negamos a cumplir una orden como esa de acudir a cortar palmas, nos arrestan, cómo le hacemos”, preguntaron los empleados municipales quienes además quieren que les aumenten los sueldos, debido a la situación de riesgo que implica su trabajo.

Morán dijo que se pedirá al Cabildo la creación de un Reglamento para las Funciones de los Bomberos de manera que ya no se les asignen actividades diferentes. “Es para que tengan el fundamento de las tareas que realizan y que no pueden atender otras acciones y nadie los puede obligar”.

El presidente municipal dijo que se pagará los servicios funerarios del bombero caído en cumplimiento de su deber y se le dará una pensión a su familia, así como beca a los hijos para que sigan estudiando.

Según el comandante Jesús Zamora, los rangos salariales de los bomberos es de 4 mil 500 el mínimo y el máximo es de 9 mil pesos que gana el, cada quincena.

Explica que el jefe inmediato es el director de Protección Civil, Alberto Porragas Quintanilla y es quien ordena las funciones extras que realizan los bomberos.

Los familiares del ahora fallecido llegaron a la estación Colón de Bomberos cuando el alcalde dialogaba con los bomberos y se comprometía a cumplirles. Se quejaron que el cuerpo de Gustavo fue enviado al Semefo y que inicialmente querían que fuera certificado como muerte natural.



Después de la protesta que realizaron, los elementos se entrevistaron con el alcalde Jorge Luis Morán. (FERNANDO COMPEÁN)

El presidente municipal dijo que se pagará los servicios funerarios del bombero caído en cumplimiento de su deber. (FERNANDO COMPEÁN)