Robots se apoderan de Torreón por FIRST

TORREÓN, COAH.-

ESTUDIANTES DE TODO MÉXICO PARTICIPAN EN COMPETENCIA

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Los robots se apoderaron de Torreón. En medio de una gran fiesta colorida y llena de gritos de euforia y adrenalina, ayer inició la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Regional que congregó a estudiantes de todo México en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna.

Algunos jóvenes novatos y otros veteranos, sacaron sus mejores estrategias durante los primeros 50 combates, con el fin de obtener los mayores puntajes para "pelear" hoy por el título de la eliminatoria y el pase al mundial a celebrarse en Houston, Texas, en Estados Unidos, del 19 al 22 de abril.

Desde el primer minuto de la competencia, niños, jóvenes y adultos apoyaban desde las gradas y en medio de aplausos, de camaradería, de brincos y de botargas que caminaban entre la multitud, fue como comenzó el "tráfico" de robots; todos distintos en su apariencia, en su nombre y en la forma de operar, pero con el mismo reto: "pelear" por conquistar el regional que por primera vez se realiza en esta región.

"Nos está yendo bastante bien hasta ahorita, después de participar en varios regionales por fin pudimos pulir nuestro robot para que se desempeñe de la mejor manera. Como todos los equipos, hemos estado haciendo nuevas y creativas resoluciones", dijo Alex Araiza, de 17 años y miembro del equipo "Lambot", de San Luis Potosí.

Mientras la competencia se desarrollaba, detrás, en el área de Pits, los jóvenes, algunos nerviosos, otros confiados, apresurados e impacientes, realizaban algunos ajustes a sus robots.

"Robooooots, roboooots", era la voz que anunciaba la salida o la entrada de un contingente al terreno de juego, esto mientras sus mentores daban los últimos consejos. Incluso, algunos maestros, prefirieron salir al exterior del área de Pits para no observar los partidos de su equipo, "por nervios, porque es mucha la presión", dijo una mentora.

Ayer, el "duelo" de robots terminó después del mediodía. Hoy sábado, se realizarán las corridas de clasificación y la gran final, que según los participantes, promete arrancar emociones y hacer vibrar a la Comarca Lagunera.

"Ahora todos incrementamos el nivel, esto está más competitivo, o mejoras o no la haces, se siente el desafío. Lo más emocionante son los premios más grandes, el ganar, pero habrá que felicitar al equipo que gane, de este lado, no puedes imaginar el sentimiento, hoy en día, lo que más hace falta es el querer hacer algo, a veces es complicado, pero nunca hay que dejar de avanzar", explicó con emoción, Luis, un participante. Este día, la ceremonia de apertura, será a las 8:30 de la mañana, con acceso al público en general.

Destacan

Met-Mex Peñoles obtuvo el reconocimiento “Volunteer of the Year” (Voluntario del Año), otorgado por la For Inspiration and Recognition of Science and Technology.

El reconocimiento lo recibió del parte del comité organizador el director de Peñoles Rafael Rebollar y Javier Hernández, quienes agradecieron la distinción y el apoyo de las instituciones.

Se otorgó el reconocimiento “Woodie Flowera” a Sergio Cedillo, gerente de Control de General Motors de México, quien se dijo agradecido por el reconocimiento, aunque dijo que quien se merece eso y más es Peñoles, así como al equipo que él representa y que va ocupando el mayor puntaje en la competencia.

María Amparo Rodríguez Vázquez, directora de FIRST Laguna y gerente de Medio Ambiente de Peñoles, señaló que los dos reconocimientos otorgados el primero es el “Volunteer of the Year” o y ese lo otorga FIRST directamente desde Manchester, así como el reconocimiento denominado “Woodie Flowers” fundado por tres instancias y es otorgado al mejor desempeño.

Muestra gastro

Después del primer día de clasificación oficial de la competencia de robótica FIRST Regional Laguna, la tarde de ayer, Industrias Peñoles organizó un “Paseo Turístico” en la ciudad de Torreón. En la Plaza Mayor, hubo una degustación de alimentos típicos de la región, además de una convivencia y una exhibición. A este evento, acudió una gran cantidad de laguneros desde las 7 de la tarde.





Duelo. Hoy sábado, se conocerá al campeón de la competencia de robótica FIRST Regional Laguna. (Jesús Galindo)