A 'prueba' robots para competencia FIRST

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Casi lista la "guerra" de robots. Previo al arranque oficial de la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que por primera vez se lleva a cabo en Torreón, esta mañana se realizó la inspección de seguridad y técnica de los robots y corridas de medición y calibración en la cancha que se adecuó en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Tec de Monterrey, campus Laguna.

"Estamos felices de estar aquí en La Laguna, en Torreón, gracias al generoso apoyo y patrocinio de Peñoles", dijo Bárbara Gómez de Navarro, directora regional para México de FIRST.

En esta justa, cuya clasificación oficial arranca mañana viernes en punto de las 8:30 horas, participan 35 equipos de diversos estados del país, entre ellos, 10 contingentes de la Comarca Lagunera que han sido guiados por Industrias Peñoles.

Todos ellos, buscarán su pase al mundial a celebrarse en Houston, Texas del 19 al 22 de abril.

"De aquí, casi casi empacan maletas para irse al mundial".

FIRST, busca inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de ciencia y tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo.

Cabe señalar, que el acceso a esta competencia que abarca los días viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril, tendrá acceso al público en general. Además, para evitar sobrecupo en el auditorio, se colocarán algunas pantallas gigantes al exterior.

Se realizó la inspección de seguridad y técnica de los robots y corridas de medición y calibración. (ANGÉLICA SANDOVAL)

Las pruebas se realizaron en la cancha que se adecuó en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Tec de Monterrey, campus Laguna. (ANGÉLICA SANDOVAL)

Participan 35 equipos de diversos estados del país, entre ellos, 10 contingentes de la Comarca Lagunera que han sido guiados por Industrias Peñoles. (ANGÉLICA SANDOVAL)

FIRST, busca inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de ciencia y tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo. (ANGÉLICA SANDOVAL)