Llegan robots de competencia FIRST

Por la tarde del miércoles se entregaron oficialmente los robots que participarán en la competencia FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), que se lleva a cabo por primera vez en la región Lagunera.

Fue desde las 18:00 horas que los 35 grupos de estudiantes participantes acudieron al acceso sur del ITESM Campus Laguna, donde se recibieron a los materiales que forman cada uno de los robots inscritos en la justa tecnológica.

Los participantes tuvieron hasta las 20:00 horas del mismo miércoles para hacer la entrega oficial, de acuerdo a las reglas establecidas.

La FIRST Robotics Competition" se realizará hasta el primero de abril, son diez grupos de la región y el resto de ocho estados del país, es estiman que participan más de mil alumnos, además de profesores, asesores y directivos de las diversas escuelas.

Los participantes se disputarán su pase al mundial que se desarrollará a partir del 24 de abril en dos sedes: en Houston, Texas, y en Saint Louis, Missouri, en Estados Unidos.

La gerencia de Medio Ambiente de la empresa Peñoles detalló que para este jueves por la mañana se esperan los primeros ensayos de los equipos, para posteriormente dar paso con la competencia formal durante viernes y sábado.

Se detalló que el ITESM tendrá puertas abiertas para el público que quiera presenciar cada una de las pruebas, aunque se tendrá un cupo limitado al tratarse de un auditorio cerrado.

