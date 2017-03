Califican declaraciones como 'show montado'

TORREÓN, COAH.-

EL PRESIDENTE DEL CLIP DIJO QUE DEBERíAN RECURRIR A INSTANCIAS LEGALES

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Como un "show montado" fue como calificó Moisés Picazo, consejero de Información y Participación Ciudadana (IPAC), la "guerra" de declaraciones que se diera entre el exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI Humberto Moreira y el expresidente de la República, Felipe Calderón sobre la presencia de la Marina y cabecillas del crimen organizado en el estado.

"Hay que analizar muy bien porque esa aparente guerra no puede ser más que un show montado; lo que sí se ve claramente es que Humberto Moreira es un descarado y un cínico. (Es) Para que nos distraigamos de lo que verdaderamente vale la pena", dijo Picazo.

Por su parte el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Juan Antonio Sifuentes, dijo que es lamentable que se dé ese tipo de "guerra mediática" cuando hay instancias donde pueden dirimir todo eso y sobre todo cuando en una época que consideró clave y crítica.

"Sería bueno que Humberto Moreira aunque fueran actos pasados, hiciera una denuncia ante la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) para sostener sus dichos, por una parte. Por otra Felipe Calderón si tiene todo el sustento que está diciendo que también lo pueda manejar por medio de una denuncia aunque ya sea a posteriori no estaría de más que dejara una denuncia sobre su dicho", dijo Sifuentes.

Esto luego de que Calderón asegurara que durante la gestión de Humberto Moreira:"en Coahuila vivía el Z40, El Coss, el Z42; todos vivían aquí y muy cómodos… cuando el gobierno federal envió a la Marina a Coahuila, yo recibí una llamada del exgobernador Humberto Moreira reclamándome que porqué la enviaba, que Coahuila no tenía mar y que la retirara", declaró en su visita por Coahuila.

Y Moreira respondió "Felipe Calderón es un mentiroso, tendría que investigarse a él. Yo le advertí a tiempo de la relación de su compadre (Guillermo Anaya) con Sergio Villarreal 'El Grande' y se hizo tarugo; hizo ojo de hormiga. Se le olvida que sus generales fueron mis directores de policía", dijo.

Sifuentes insistió en que dicha "guerra de declaraciones, "que no nada más quede en una guerra mediática porque todo esto da a la perversidad deja ver cinismo más que todo; en mi opinión como ciudadano es que no caigan en el cinismo, que no caigan en la perversidad, hay instancias a las que pueden acudir".

"Hay que analizar muy bien porque esa aparente guerra no puede ser más que un show montado”. — MOISÉS PICAZO, Consejero IPAC

En medios. Lamentan se desate "guerra" en medios y no ante instancias legales correspondientes. (ARCHIVO)