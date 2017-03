Temen que caiga su vivienda

TORREÓN, COAH.-

Fidel y Gabriel Casas Domínguez, ambos adultos de la tercera edad, viven con el temor de que la parte de su casa que aún se mantiene en pie, se caiga. Lanzan un llamado de ayuda a las autoridades para reforzarla.

Su hogar fue de los afectados con las intensas lluvias registradas a mediados del año pasado, pero sobretodo, cuando el arroyo que corre por detrás de su vivienda se desbordara el pasado 28 de julio, causando graves afectaciones.

Viven en el 1022 de la avenida Gustavo A. Madero de la colonia Nuevo México. Don Fidel, vive en pequeño cuarto en donde una de sus paredes las mantiene llena de tablas para evitar que se caiga.

Lo que era la cocina y una recámara, quedaron "sepultadas" luego de que parte de su vivienda se viniera abajo a causa de la humedad.

"Todavía tenemos ropa ahí que no hemos podido sacar", comenta don Fidel con tristeza en medio de los restos de su cocina. Sólo una ventana se mantiene de pie.

Gabriel, su hermano, comenta que sólo el apoyo por parte del Municipio llegó a la colonia Polvorera.

"Aquí andaban los señores del PRI, sacaron fotos y nos dijeron vamos a ayudarlo y todavía los estoy esperando", dijo don Gabriel, quien pese a ello confía que el apoyo llegará.

Además de las malas condiciones de sus viviendas, los hermanos durante más de cuatro años soportaron la ola de violencia que se vivía en las calles de su colonia, pues ellos decidieron quedarse en casa.

"Nunca nos fuimos porque no teníamos a dónde irnos, por eso no nos salimos, no teníamos para pagar renta", comentó tranquilo.

Los hermanos Casas seguirán esperando que alguna autoridad les brinde el apoyo antes de que parte de su vivienda no se caiga.

Mientras tanto, seguirán reforzando las bardas con muebles o tablas.

Malos recuerdos. La intensa lluvia que se registró en el mes de julio del año pasado dejó severos daños en la casa de don Fidel.