Rechaza sumarse a coalición con el PRI

ÉDGAR RUIZ SERÍA CANDIDATO DEL PRC A LA ALCALDÍA DE TORREÓN

El exaspirante a la candidatura por el Partido de la Revolución Coahuilense (PRC) a la alcaldía de Torreón Édgar Ruiz, rechazó continuar con el proyecto del partido y decidió sumarse a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) que abanderará Jorge Zermeño Infante, en busca de la presidencia municipal de esta ciudad.

El rechazo de Ruiz se dio luego de que la dirigencia estatal del PRC encabezada por su fundador Abundio Ramírez Vázquez, decidiera sumarse a la coalición que abandera el Partido Revolucionario Institucional (PRI), argumentando que va en contra de sus ideales y sobre todo, en contra del mensaje que dio a la ciudadanía durante los tres meses que recorrió la ciudad.

"Se nos da esa noticia, que vamos a tener que ir en coalición con el PRI, y tomamos la decisión de no; si nuestro mensaje era el cambio, de que no va ser lo mismo, que no somos iguales, entonces cómo íbamos a ir en el mismo costal, en el mismo camino, simplemente no", dijo Ruiz, quien negó estar en contra de la coalición, "finalmente la gente dirá por quién vota".

Ruiz agradeció a Abundio Ramírez la invitación para abanderar en su momento el proyecto del PRC en Torreón.

"Sin esa invitación no estaríamos en lo que estamos haciendo ahorita. (Pero) En este momento no comulgamos con los mismos ideales", recalcó el exaspirante.

Dijo que tras anunciar su retiro del PRC, tuvo varias ofertas, entre ellas de formar parte de la planilla del PRI. "No aceptamos".

Explicó que tras analizar la trayectoria y el trabajo realizado por los diferentes aspirantes, decidieron sumarse al proyecto de Zermeño Infante.

"La decisión fue unirnos como peones, no nos ofrecieron nada, como soldados vamos a trabajar en el proyecto de don Jorge Zermeño Infante", recalcó.

